Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/8): Εθνική στο Eurobasket και Super League στο «μενού»
Σπορ 31 Αυγούστου 2025

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/8): Εθνική στο Eurobasket και Super League στο «μενού»

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (31/8).

Σύνταξη
Spotlight

Γεμάτο είναι το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για την Κυριακή (31/8), με την Εθνική Ελλάδος να αντιμετωπίζει τη Γεωργία για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Eurobasket.

Παράλληλα, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ρίχνονται στη «μάχη» της Super League, μετά τις μεσοβδόμαδες προκρίσεις τους στις League Phase των Europa και Conference League.

Από εκεί και πέρα, πλήρης δράση υπάρχει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και αγώνες βόλει από το παγκόσμιο πρωτάθλημα των γυναικών αλλά και τα υπόλοιπα παιχνίδια της ημέρας για το Eurobasket.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/8):

13:00 ΕΡΤ2 Κίνα – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέιντζερς – Σέλτικ Scottish Premiership

14:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

15:00 ΕΡΤ News, Novasports Start Γεωργία – Ελλάδα Ευρωμπάσκετ

15:00 Novasports 4HD Σλοβενία – Βέλγιο Ευρωμπάσκετ

15:30 Novasports 6HD Σπάρτα Ρότερνταμ – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Μπράιτον – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

16:00 Novasports Prime Νότιγχαμ Φόρεστ – Γουέστ Χαμ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS17

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νταντί – Νταντί Γιουνάιτεντ Scottish Premiership

16:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 GP Ολλανδίας, Αγώνας

16:30 Novasports 2HD Βόλφσμπουργκ – Μάιντς Bundesliga

16:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Δομινικανή Δημοκρατία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS18

18:00 Novasports 5HD Θέλτα – Βιγιαρεάλ La Liga

18:00 Novasports 4HD Ισραήλ – Γαλλία Ευρωμπάσκετ

18:15 Novasports Start Ισπανία – Κύπρος Ευρωμπάσκετ

18:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Άρσεναλ Premier League

18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Παραγουάη, SS19

19:30 COSMOTE SPORT 7 HD Τορίνο – Φιορεντίνα Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Τζένοα – Γιουβέντους Serie A

20:00 Novasports 1HD Μπέτις – Μπιλμπάο La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΠΟΕΛ – Πάφος Cyprus League

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλβέρκα – Μπενφίκα Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – Αστέρας Aktor Super League

20:30 Novasports 5HD Εσπανιόλ – Οσασούνα La Liga

20:30 Novasports 2HD Κολωνία – Φράιμπουργκ Bundesliga

20:30 Action 24 Αλντοσίβι – Μπόκα Τζούνιορς Liga Profesional Clausura

20:30 Novasports 3HD Κολωνία – Φράιμπουργκ Bundesliga

21:00 Novasports Premier League Άστον Βίλα – Κρίσταλ Πάλας Premier League

21:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Super League

21:30 ΕΡΤ1, Novasports Start Βοσνία-Ερζεγοβίνη – Ιταλία Ευρωμπάσκετ

21:30 Novasports 4HD Πολωνία – Ισλανδία Ευρωμπάσκετ

21:45 COSMOTE SPORT 4 HD Λάτσιο – Ελλάς Βερόνα Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Ουντινέζε Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Λεβαδειακός Super League

22:30 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπαρτσελόνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρίο Άβε – Μπράγκα Liga Portugal

Business
Επιχειρήσεις: Τα 4+2 deals που σημάδεψαν το καλοκαίρι  

Επιχειρήσεις: Τα 4+2 deals που σημάδεψαν το καλοκαίρι  

Χαμός με Οσταπένκο – Τάουνσεντ στο US Open: «Είσαι αμόρφωτη» – Κατηγορείται για ρατσισμό η Λετονή (vids)
Τένις 28.08.25

Χαμός με Οσταπένκο – Τάουνσεντ στο US Open: «Είσαι αμόρφωτη» – Κατηγορείται για ρατσισμό η Λετονή (vids)

Η Γελένα Οσταπένκο ήταν το φαβορί απέναντι στο Νο139 της WTA, την Τέιλορ Τάουνσεντ, η οποία όμως έκανε την έκπληξη. Ένα «ματς» που έγινε... ντέρμπι, μετά τη λήξη του...

Σύνταξη
Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!
Ελληνική ελπίδα 28.08.25

Αθλήτρια του μήνα στον κόσμο η 18χρονη Βάλια Λυκομήτρου που σπουδάζει στο Yale και ακούει ροκ!

Αθλήτρια του μήνα αναδείχθηκε η Βάλια Λυκομήτρου από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Κωπηλασίας με τα 2 χρυσά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας Νέων U23 και Εφήβων–Νεανίδων U19 του 2025.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πόλο: Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο
Πόλο 26.08.25

Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο

Μετά την ακύρωση της καθιερωμένης Βαλκανικής διοργάνωσης, Σερβία και Μαυροβούνιο προχωρούν σε κοινό πρωτάθλημα με οκτώ ομάδες στην Premier League και εννέα στη δεύτερη κατηγορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Παγκόσμια αναγνώριση για την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο
Άλλα Αθλήματα 26.08.25

Παγκόσμια αναγνώριση για την προσφορά του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές ομάδες πόλο

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού πρόσφερε πριν λίγες μέρες 200.000 ευρώ στις εθνικές ομάδες πόλο γυναικών και ανδρών και η συγκεκριμένη κίνηση έγινε μεγάλο θέμα στο μεγαλύτερο αθλητικό σάιτ στον κόσμο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο, ένας 35χρονος σοβαρά τραυματίας
Ελλάδα 31.08.25

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο, ένας 35χρονος σοβαρά τραυματίας

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί ηλικίας 21 και 35 ετών αντίστοιχα.

Σύνταξη
Μύκονος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κοκαΐνη και χάπια αξίας άνω των 135.000 ευρώ
Ξεχωριστές δικογραφίες 31.08.25

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο - Κοκαΐνη και χάπια αξίας άνω των 135.000 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Σύρου - Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθηκαν και τρεις αλλοδαποί που είχαν προμηθευτεί μικροποσότητες από τους δράστες που κατηγορούνται για διακίνηση

Σύνταξη
Χαμάς: Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπός της – Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της
Ο Αμπού Ομπέιντα 31.08.25

Νέες αναφορές ότι σκοτώθηκε ο μασκοφόρος εκπρόσωπος της Χαμάς - Δημοσιοποίησε βίντεο με νεκρούς ηγέτες της

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο του Αμπού Ομπέιντα - Η παλαιστινιακή οργάνωση τιμά τους νεκρούς ηγέτες της με βίντεο που δημοσιοποίησε

Σύνταξη
Έρευνα: Η σιωπηλή «ύφεση του σεξ» – Μια κρίση που απειλεί εν γένει την κοινωνία και την ευημερία των πολιτών
Έρευνα 31.08.25

Η σιωπηλή «ύφεση του σεξ» - Μια κρίση που απειλεί εν γένει την κοινωνία και την ευημερία των πολιτών

Η ύφεση στο σεξ αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες αλλαγές μέσα στην κοινωνία, καθώς οι προσκόλληση στις οθόνες φαίνεται να πλήττει τον τρόπο κοινωνικοποίησης και την οικοδόμηση οικειότητας

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Πανηγύρια για το αντεργατικό νομοσχέδιο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια – Η κυριακάτικη ανασκόπηση
Όλα βαίνουν καλώς... 31.08.25

Πανηγύρια Μητσοτάκη για το αντεργατικό νομοσχέδιο και τα μη κρατικά πανεπιστήμια - Η κυριακάτικη ανασκόπηση

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει μια... εναλλακτική πραγματικότητα σε ακόμη μια κυριακάτικη ανασκόπησή του - Τι ανέφερε στην ανάρτησή του εν όψει ΔΕΘ

Σύνταξη
Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»
Θύμα/θύτης 31.08.25

Ολέθρια σχέση: Η θυσία της Νταϊάνα στο βωμό των media – «Μια αγέλη πίσω μου»

31 Αυγούστου, 1997. Η πριγκίπισσα Νταϊάνα βρίσκει το θάνατο σε τούνελ στο Παρίσι, κυνηγημένη από φακούς και κάμερες, σε μια τραγωδία που στοιχειώνει. Εικοσιοκτώ χρόνια μετά, ο μύθος δεν έχει ατονήσει -ούτε και η αλήθεια για την πιο ολέθρια σχέση στη ζωή της. Αυτή με τον Τύπο που τη λάτρεψε -μέχρι που τη σκότωσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κίνα: Έφτασε ο Πούτιν – Ποιοι θα συμμετέχουν στη σύνοδο SCO, ο στόχος του Πεκίνου
Υποδοχή με τιμές 31.08.25

Έφτασε ο Πούτιν στην Κίνα - Ποιοι θα συμμετέχουν στη σύνοδο SCO, ο στόχος του Πεκίνου

Η Κίνα διοργανώνει τη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας στη Σανγκάη (SCO), ο οποίος είχε ιδρυθεί το 2001 - Ο Σι Τζινπίνγκ πραγματοποιεί και διμερείς επαφές με τους ηγέτες που έχουν προσκληθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Όλοι οι σκύλοι εκπαιδεύονται με τον ίδιο τρόπο – Γιατί δεν ισχύει
«Δύσκολοι» και υπερδραστήριοι 31.08.25

Υπάρχουν σκύλοι που είναι… ανεπίδεκτοι μαθήσεως;

Οι σκύλοι έχουν εκπληκτικές γνωστικές δυνάμεις. Αρκεί, να τους διαπαιδαγωγήσουμε και να καλύπτουμε τις ανάγκες τους, ώστε να βγάλουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει
13ωρο 31.08.25

Τα «fake news» για το εργασιακό νομοσχέδιο και η κυβέρνηση – Κοίτα ποιος μιλάει

Το «Παρατηρητήριο Fake News» της ΝΔ, στα βήματα της «Ομάδας Αλήθειας», παρουσιάζει «9 fake news για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο». Μόνο του ρωτάει, μόνο του απαντάει, όπως το βολεύει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ντάριο Αρτζέντο: Ο μετρ των giallo και των ανατριχιαστικών ταινιών τρόμου με τους αμέτρητους θαυμαστές
Η λάμψη του μακάβριου 31.08.25

Ντάριο Αρτζέντο, ο μετρ των giallo και των ανατριχιαστικών ταινιών τρόμου με τους αμέτρητους θαυμαστές

Ο κορυφαίος Ιταλός σκηνοθέτης λάτρεψε τη σκοτεινή πλευρά του και έκανε τη φρίκη διασκέδαση και την ανατριχίλα στυλ - Από τα σενάρια στο θεαματικό σκηνοθετικό ντεμπούτο και από εκεί στην πτώση

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με τις ομοσπονδιακές αρχές – Διάταγμα του δημάρχου
Διάταγμα 31.08.25

Αντάρτικο από τον δήμαρχο του Σικάγο - Η αστυνομία δεν θα συνεργαστεί με την εθνοφρουρά και πράκτορες της ICE

Η αστυνομία του Σικάγο δεν θα συνεργαστεί με την Εθνοφρουρά ή πράκτορες της υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE), σε περίπτωση που ο Τραμπ διατάξει την ανάπτυξή τους, τόνισε ο δήμαρχος Μπράντον Τζόνσον.

Σύνταξη
Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Να συνεχίσουν με νίκες θέλουν ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, στη «μάχη» μπαίνει και ο Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός έκανε το 2/2 το Σάββατο και την Κυριακή, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θέλουν να συνεχίσουν και αυτοί με το απόλυτο στη Super League, κόντρα σε Αστέρα και Ατρόμητο, αντίστοιχα. Το πρόγραμμα κλείνει η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα απέναντι στον Λεβαδειακό.

Σύνταξη
Στόλος της Ελευθερίας: Ξεκινά σήμερα με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία»
Η συμμετοχή της Ελλάδας 31.08.25

Ξεκινά σήμερα ο στόλος της ελπίδας με προορισμό τη Γάζα για να «σπάσει την παράνομη πολιορκία» - Πότε θα φτάσει

Η ανθρωπιστική αυτή αποστολή στη Γάζα είναι μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστορία. Απροσδιόριστος αριθμός πλοίων αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα από τη Βαρκελώνη

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» – Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας
Ο στόχος των κινητοποιήσεων 31.08.25

«Οι εργάτες πάνω από τους δισεκατομμυριούχους» - Πάνω από 1.000 συγκεντρώσεις την Ημέρα της Εργασίας στις ΗΠΑ

Πολλές μεγάλες και μικρές εργατικές οργανώσεις συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν τη Δευτέρα στις ΗΠΑ - Συγκέντρωση και έξω από τον Πύργο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Ταρέμι: «Όλοι ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα» (vids, pics)

Ο Μεχντί Ταρέμι έφτασε στην Ελλάδα το πρωί της Κυριακής, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την άφιξή του.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
