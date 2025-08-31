Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στο Καβούρι – Κλειστή η παραλία

Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε η ανεύρεση χειροβομβίδας στην παραλία δίπλα στην Τρύπια Βάρκα, στο Καβούρι.

Αναστάτωση προκάλεσε η χειροβομβίδα στο Καβούρι

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμενικού, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της Αστυνομίας, οι οποίοι προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας. Οι λουόμενοι απομακρύνθηκαν και η πρόσβαση στην παραλία απαγορεύτηκε μέχρι νεοτέρας.

Ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών έχει ήδη κληθεί για να εξετάσει το εύρημα και να αποφασίσει τον τρόπο εξουδετέρωσής του, αναφέρει το Notia Report. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα.

Φωτογραφία: Notia Report