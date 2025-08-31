Χειροβομβίδα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε στο Καβούρι – Κλειστή η παραλία
Αναστάτωση επικράτησε σε παραλία στο Καβούρι, μετά τον εντοπισμό χειροβομβίδας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου
- Γαλλία: Η οικογένεια θύματος γυναικοκτονίας ζητά να μάθει γιατί δεν προστατεύθηκε – Τον είχε καταγγείλει 3 φορές
- Από τις καταρρακτώδεις βροχές στη ζέστη - «Έπεσε νερό τεσσάρων μηνών στη Θεσπρωτία»
- Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης - Συλλήψεις σε Ελλάδα και Γερμανία
- Το εργαλείο επεξεργασίας εικόνας με την αναπάντεχη ονομασία «Nano Banana» που έγινε viral
Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών προκάλεσε η ανεύρεση χειροβομβίδας στην παραλία δίπλα στην Τρύπια Βάρκα, στο Καβούρι.
Αναστάτωση προκάλεσε η χειροβομβίδα στο Καβούρι
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες του Λιμενικού, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και της Αστυνομίας, οι οποίοι προχώρησαν σε αποκλεισμό της περιοχής για λόγους ασφαλείας. Οι λουόμενοι απομακρύνθηκαν και η πρόσβαση στην παραλία απαγορεύτηκε μέχρι νεοτέρας.
Ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών έχει ήδη κληθεί για να εξετάσει το εύρημα και να αποφασίσει τον τρόπο εξουδετέρωσής του, αναφέρει το Notia Report. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται για κατάλοιπο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα.
Φωτογραφία: Notia Report
- Υεμένη: Οι Χούθι υπόσχονται ένταση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ – Έφοδος των ανταρτών σε κτίρια των Ηνωμένων Εθνών
- Χίος: Υπό κράτηση 4 αστυνομικοί που ήταν στο πλοίο όταν πήδηξε στη θάλασσα ο κρατούμενος
- Σλοβενία – Βέλγιο 86-69: Πρώτη νίκη με τριπλ νταμπλ του Ντόντσιτς (vid)
- LIVE: Ντόρτμουντ – Ουνιόν Βερολίνου
- LIVE: Λίβερπουλ – Άρσεναλ
- Ο Πέδρο Πασκάλ σε διαπραγματεύσεις για το «De Noche» του Τοντ Χέινς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις