Μαζική επιστροφή και των τελευταίων αδειούχων του καλοκαιριού – Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά

Συνεχίζεται -και- το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου η επιστροφή των αδειούχων του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο για σήμερα, Κυριακή, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 33.000 επιβάτες θα φτάσουν στην Αθήνα, ενώ δεκάδες χιλιάδες ακόμη αναμένεται να αναχωρήσουν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Έτσι, παρά την επιστροφή των περισσότερων, δεν λείπουν και όσοι συνεχίζουν τις διακοπές τους, με αποτέλεσμα τα λιμάνια να παρουσιάζουν ένα μείγμα αφίξεων και αναχωρήσεων, χαρακτηριστικό του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Αυγούστου.

Μαζική επιστροφή και των τελευταίων αδειούχων του καλοκαιριού

<br />

Σύμφωνα, δε, με τις αρχές του λιμανιού, έχουν προγραμματιστεί 27 δρομολόγια επιστροφών από τον Πειραιά, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα τόσο στο λιμάνι όσο και στους οδικούς άξονες που οδηγούν σε αυτό.

Το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν

Η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα, καθώς οι πολυάριθμοι επισκέπτες ολοκληρώνουν την επιστροφή τους, σηματοδοτώντας το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν.

Οι επιβάτες καλούνται να φτάνουν νωρίτερα για την επιβίβασή τους, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία.

Η τελευταία μέρα του Αυγούστου σηματοδοτεί για πολλούς το τέλος των διακοπών και την επιστροφή στην κανονικότητα, με εικόνες στο λιμάνι να δείχνουν πλήθη ταξιδιωτών να αποβιβάζονται με τις αποσκευές τους, ενώ άλλοι, εκμεταλλευόμενοι τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, επιβιβάζονται στα πλοία για σύντομες αποδράσεις.