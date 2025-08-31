newspaper
Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Μαζική επιστροφή και των τελευταίων αδειούχων του καλοκαιριού – Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά
Ελλάδα 31 Αυγούστου 2025 | 12:46

Μαζική επιστροφή και των τελευταίων αδειούχων του καλοκαιριού – Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά

Τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου και σήμερα είναι η μεγάλη επιστροφή των αδειούχων με κάθε μέσο πίσω στην Πρωτεύουσα

Σύνταξη
Spotlight

Συνεχίζεται -και- το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου η επιστροφή των αδειούχων του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο για σήμερα, Κυριακή, εκτιμάται ότι περισσότεροι από 33.000 επιβάτες θα φτάσουν στην Αθήνα, ενώ δεκάδες χιλιάδες ακόμη αναμένεται να αναχωρήσουν για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, συνεχίζοντας τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Έτσι, παρά την επιστροφή των περισσότερων, δεν λείπουν και όσοι συνεχίζουν τις διακοπές τους, με αποτέλεσμα τα λιμάνια να παρουσιάζουν ένα μείγμα αφίξεων και αναχωρήσεων, χαρακτηριστικό του τελευταίου Σαββατοκύριακου του Αυγούστου.

Μαζική επιστροφή και των τελευταίων αδειούχων του καλοκαιριού

Σύμφωνα, δε, με τις αρχές του λιμανιού, έχουν προγραμματιστεί 27 δρομολόγια επιστροφών από τον Πειραιά, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κινητικότητα τόσο στο λιμάνι όσο και στους οδικούς άξονες που οδηγούν σε αυτό.

Το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν

Η αυξημένη κίνηση αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα, καθώς οι πολυάριθμοι επισκέπτες ολοκληρώνουν την επιστροφή τους, σηματοδοτώντας το τέλος της καλοκαιρινής σεζόν.

Οι επιβάτες καλούνται να φτάνουν νωρίτερα για την επιβίβασή τους, ώστε να αποφευχθεί ταλαιπωρία.

Η τελευταία μέρα του Αυγούστου σηματοδοτεί για πολλούς το τέλος των διακοπών και την επιστροφή στην κανονικότητα, με εικόνες στο λιμάνι να δείχνουν πλήθη ταξιδιωτών να αποβιβάζονται με τις αποσκευές τους, ενώ άλλοι, εκμεταλλευόμενοι τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού, επιβιβάζονται στα πλοία για σύντομες αποδράσεις.

Business
Επιχειρήσεις: Τα 4+2 deals που σημάδεψαν το καλοκαίρι  

Επιχειρήσεις: Τα 4+2 deals που σημάδεψαν το καλοκαίρι  

Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛΑΣ στην Κρήτη – Συλλήψεις αστυνομικών,στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 31.08.25

Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛΑΣ στην Κρήτη – Συλλήψεις αστυνομικών,στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κρήτη - Κατηγορούνται στρατιωτικοί, αστυνομικοί και επιχειρηματίες

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Τα εννιά κενά του δικαστικού φακέλου (που ολοκληρώθηκε) για τα Τέμπη
Ελλάδα 31.08.25

Αποκάλυψη in: Τα εννιά κενά του δικαστικού φακέλου (που ολοκληρώθηκε) για τα Τέμπη

Η σύγχυση με τα δύο «τελικά» αντίθετα πορίσματα για τα Τέμπη η μη εξέταση κρίσιμων τμημάτων των τραίνων, τα αναπάντητα ερωτήματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, η καθυστερημένη αυτοψία, η παρασκηνιακή «επίθεση» στους ευρωπαίους ερευνητές του δυστυχήματος κι η άστοχη επικοινωνιακή εκμετάλλευση.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης – Συλλήψεις σε Ελλάδα, Γερμανία
Πώς δρούσε 31.08.25

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης - Συλλήψεις σε Ελλάδα και Γερμανία

Η εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης επετεύχθη στο πλαίσιο συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ, με τις Γερμανικές Αρχές, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου DEA της αμερικάνικης Πρεσβείας

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Καισαριανή – Ακόμη μία στον Ασπρόπυργο
Ελλάδα 31.08.25

Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Καισαριανή και Ασπρόπυργο

Στην Καισαριανή έγιναν δύο συλλήψεις ενός 49χρονου και μιας 26χρονης, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων - Στον Ασπρόπυργο συνελήφθη 26χρονος για διακίνηση κάνναβης

Σύνταξη
Τροχαίο στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» – Υποφέρει η 7χρονη μετά το τροχαίο
«Πονάει και κλαίει» 31.08.25

«Μπαμπά ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Υποφέρει η 7χρονη μετά το τροχαίο, λέει ο πατέρας

Συγκλονίζει ο πατέρας της μιλώντας για την ψυχολογική αλλά και σωματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κόρη του μετά το τροχαίο στην Πάτρα - «Δεν μπορεί να το διαχειριστεί, πονάει και κλαίει»

Σύνταξη
Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο, ένας 35χρονος σοβαρά τραυματίας
Ελλάδα 31.08.25

Νέα τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο, ένας 35χρονος σοβαρά τραυματίας

Αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος άνδρας, κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο νεαροί ηλικίας 21 και 35 ετών αντίστοιχα.

Σύνταξη
Μύκονος: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Κοκαΐνη και χάπια αξίας άνω των 135.000 ευρώ
Ξεχωριστές δικογραφίες 31.08.25

Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Μύκονο - Κοκαΐνη και χάπια αξίας άνω των 135.000 ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Σύρου - Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθηκαν και τρεις αλλοδαποί που είχαν προμηθευτεί μικροποσότητες από τους δράστες που κατηγορούνται για διακίνηση

Σύνταξη
Τροχαίο: Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στη λεωφόρο Ποσειδώνος
Τροχαίο 31.08.25

Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. στη λεωφόρο Ποσειδώνος

Το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου όταν η γυναίκα προσπάθησε να διασχίσει τη λεωφόρο Ποσειδώνος από σημείο όπου δεν υπήρχε διάβαση πεζών

Σύνταξη
Βαρκελώνη: Ακτιβιστές έβαψαν τη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις καταστροφικές φωτιές στην Ισπανία
Στη Βαρκελώνη 31.08.25

Ακτιβιστές έριξαν μπογιές στη Sagrada Familia διαμαρτυρόμενοι για τις δασικές πυρκαγιές στην Ισπανία (βίντεο)

«Τα δημόσια κονδύλια να μην πηγαίνουν στις οικοκτόνες βιομηχανίες αλλά σε πυροσβέστες και εργαζομένους στην υγεία» ζητά η ομάδα για το κλίμα Futuro Vegetal, διαμαρτυρόμενη για τις φωτιές στην Ισπανία

Σύνταξη
LIVE: Γεωργία – Ελλάδα
Μπάσκετ 31.08.25

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα

LIVE: Γεωργία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γεωργία – Ελλάδα, για την τρίτη αγωνιστική του Eurobasket 2025. Τηλεοπτική κάλυψη από ERT News.

Σύνταξη
Μονή Σινά: «Να διασφαλισθεί η τάξη με τη συμμετοχή όλων των πλευρών», λέει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Κόσμος 31.08.25

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά - Τι λέει για την κρίση

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπενθυμίζει ότι έχει δικαιοδοσία στη Μονή Σινά και αναφέρει ότι «στηρίζει πλήρως την Σιναϊτική Αδελφότητα, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα των Πατέρων της Ιεράς Μονής».

Σύνταξη
Στην Εθνική ο Κυριακόπουλος (pic)
Ποδόσφαιρο 31.08.25

Στην Εθνική ο Κυριακόπουλος (pic)

Ο Γιώργος Κυριακόπουλος κλήθηκε στην Εθνική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για να αντικαταστήσει τον τραυματία Δημήτρη Γιαννούλη.

Σύνταξη
Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛΑΣ στην Κρήτη – Συλλήψεις αστυνομικών,στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Ελλάδα 31.08.25

Επιχείρηση «σκούπα» της ΕΛΑΣ στην Κρήτη – Συλλήψεις αστυνομικών,στρατιωτικών και επιχειρηματιών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς, ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κρήτη - Κατηγορούνται στρατιωτικοί, αστυνομικοί και επιχειρηματίες

Σύνταξη
Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή
Η ανάρτηση 31.08.25

Γάζα: Γερουσιαστές των ΗΠΑ κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε ανθρωπιστική αποστολή

Οι Κρις Βαν Χόλεν και Τζεφ Μέρκλεϊ ήθελαν να δουν από κοντά τι συμβαίνει στη Γάζα - 88 νεκροί τις τελευταίες 24 ώρες στη Λωρίδα, οι 30 περίμεναν να πάρουν ανθρωπιστική βοήθεια

Σύνταξη
Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του ευατού μου»
«Ανθρωπιά» 31.08.25

Ο Τζέικομπ Ελόρντι μιλάει για τη μεταμόρφωσή του σε τέρας του Φρανκενστάιν – «Η πιο αγνή μορφή του ευατού μου»

Όπως αποκάλυψε ο σκηνοθέτης Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο σε μια νέα συνέντευξη στο Variety, αποφάσισε να δώσει στον Τζέικομπ Ελόρντι τον ρόλο εξαιτίας των ματιών του τα οποία «μαρτυρούν ανθρωπιά». 

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποκάλυψη in: Τα εννιά κενά του δικαστικού φακέλου (που ολοκληρώθηκε) για τα Τέμπη
Ελλάδα 31.08.25

Αποκάλυψη in: Τα εννιά κενά του δικαστικού φακέλου (που ολοκληρώθηκε) για τα Τέμπη

Η σύγχυση με τα δύο «τελικά» αντίθετα πορίσματα για τα Τέμπη η μη εξέταση κρίσιμων τμημάτων των τραίνων, τα αναπάντητα ερωτήματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους, η καθυστερημένη αυτοψία, η παρασκηνιακή «επίθεση» στους ευρωπαίους ερευνητές του δυστυχήματος κι η άστοχη επικοινωνιακή εκμετάλλευση.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
ΕΛ.ΑΣ: Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης – Συλλήψεις σε Ελλάδα, Γερμανία
Πώς δρούσε 31.08.25

Εξαρθρώθηκε διεθνές κύκλωμα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης - Συλλήψεις σε Ελλάδα και Γερμανία

Η εξάρθρωση του κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης επετεύχθη στο πλαίσιο συνεργασίας της ΕΛ.ΑΣ, με τις Γερμανικές Αρχές, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου DEA της αμερικάνικης Πρεσβείας

Σύνταξη
Υπάρχουν και όρια κυρία Κωνσταντοπούλου
Opinion 31.08.25

Υπάρχουν και όρια κυρία Κωνσταντοπούλου

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου οφείλει να καταλάβει ότι υπάρχουν όρια - τουλάχιστον ηθικό όριο - στην πολιτική αντιπαράθεση και ότι όχι, ο σκοπός δεν αγιάζει πάντα τα μέσα

Ειδικός Συνεργάτης
Ουκρανία: Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι
«Υπερβολικοί αριθμοί» 31.08.25

Οι ρωσικές δυνάμεις δεν κατάφεραν να καταλάβουν πλήρως καμία μεγάλη πόλη το καλοκαίρι, λέει το Κίεβο

Η Ρωσία συνεχίζει τα πλήγματα στην Ουκρανία - Πραγματοποίησε επίθεση με drones κοντά στην Οδησσό, προκαλώντας ζημιές σε τέσσερις ενεργειακές εγκαταστάσεις

Σύνταξη
ΕΛ.ΑΣ: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Καισαριανή – Ακόμη μία στον Ασπρόπυργο
Ελλάδα 31.08.25

Τρεις συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Καισαριανή και Ασπρόπυργο

Στην Καισαριανή έγιναν δύο συλλήψεις ενός 49χρονου και μιας 26χρονης, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων - Στον Ασπρόπυργο συνελήφθη 26χρονος για διακίνηση κάνναβης

Σύνταξη
Τροχαίο στην Πάτρα: «Μπαμπά ζω όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» – Υποφέρει η 7χρονη μετά το τροχαίο
«Πονάει και κλαίει» 31.08.25

«Μπαμπά ζω ένα όνειρο, θέλω να ξυπνήσω» - Υποφέρει η 7χρονη μετά το τροχαίο, λέει ο πατέρας

Συγκλονίζει ο πατέρας της μιλώντας για την ψυχολογική αλλά και σωματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η κόρη του μετά το τροχαίο στην Πάτρα - «Δεν μπορεί να το διαχειριστεί, πονάει και κλαίει»

Σύνταξη
Φωτιές: Πώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου τροφοδότησε τις φονικές πυρκαγιές στην Ευρώπη
Αποκαλυπτική έρευνα 31.08.25

Πώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου τροφοδότησε τις φονικές πυρκαγιές στην Ευρώπη

«Η εγκαταλελειμμένη γη τροφοδοτεί τις πυρκαγιές» - Η αντίθετη τάση συγκριτικά με τις ΗΠΑ - Η κλιματική κρίση χειροτερεύει - Ισπανία και Πορτογαλία βρέθηκαν στη χειρότερη θέση το φετινό καλοκαίρι 

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Άλλη μια έκθεση ιδεών
«Ψευδολογία και παροχολογία» 31.08.25

Σφοδρά πυρά από ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη - «Έκθεση ιδεών το κυριακάτικο μήνυμα»

Πώς σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ την ανασκόπηση Μητσοτάκη - «Επόμενο ραντεβού ψευδολογίας και παροχολογίας άνευ ουσίας και προοπτικής στη ΔΕΘ, στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη», αναφέρει

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Απόρρητο