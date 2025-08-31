Μπορεί ο Αύγουστος να μας αποχαιρετά με ασυνήθιστες βροχές για την εποχή, όμως, ο Σεπτέμβριος φαίνεται ότι έχει άλλες διαθέσεις.

Μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν κυρίως την δυτική Ελλάδα, η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου θα κυλήσει με ζέστη με την θερμοκρασία να κυμαίνεται σε υψηλότερα για την εποχή επίπεδα.

Από τις βροχές…

Η κακοκαιρία σάρωσε χθες τη χώρα, με ισχυρούς ανέμους, μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις να προκαλούν αρκετά προβλήματα κυρίως σε Κέρκυρα, Ιωάννινα, Κοζάνη και Γρεβενά. Η κακοκαιρία θα επιμείνει και σήμερα με βροχές, καταιγίδες σε όλες τις παραπάνω περιοχές.

Λόγω της καταρρακτώδους βροχής πλημμύρισαν δρόμοι στην πόλη της Κέρκυρας, τόσο στο ιστορικό κέντρο, όσο και περιμετρικά. Περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα για αρκετές ώρες. Το αεροδρόμιο «Ιωάννης Καποδίστριας» ανέστειλε κάθε απογείωση και προσγείωση λόγω χαμηλής νέφωσης και ισχυρής ηλεκτρικής δραστηριότητας.

Στα Ιωάννινα, οι ισχυροί άνεμοι κατέστρεψαν τη σκηνή που είχε στηθεί για συναυλία των Άννας Βίσση, Αντώνη Ρέμου και Χρήστου Μάστορα, με αποτέλεσμα την ακύρωση της εκδήλωσης. Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια «έπεσε νερό τεσσάρων μηνών στη Θεσπρωτία».

Όπως σημείωσε σε ανάρτησή του στο Facebook: «120 τόνους νερού ανά στρέμμα κατέγραψε ο δορυφόρος στην περιοχή της Θεσπρωτίας από την κακοκαιρία μέσα σε λίγες ώρες. Σχεδόν τετραπλάσια ποσότητα που δέχεται το μήνα Αύγουστο η περιοχή».

…στη ζέστη

Ο ίδιος μετεωρολόγος σε πρόγνωσή του για τον καιρό των πρώτων ημερών του Σεπτεμβρίου, σημειώνει: «Ζεστή και σχετικά άνομβρη θα είναι η πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Σε συνδυασμό και με την πιο ζεστή Θάλασσα αυτή την εποχή, ο καιρός θα είναι ιδανικός για τα τελευταία μπάνια. Ο υδράργυρος τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα κλιματικά δεδομένα της χώρας».

«Η Τετάρτη 3/9/25 θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας με τον υδράργυρο να φλερτάρει με τους 38 βαθμούς στη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία και τους 36-37 στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, την Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Στην Αττική με τους 35-36 βαθμούς και τους 32-33 στη Θεσσαλονίκη», αναφέρει σε ανάρτησή του μετεωρολόγος.