Κυριακή 31 Αυγούστου 2025
Cardi B: Από τη δικαστική αίθουσα στα viral memes
31 Αυγούστου 2025

Cardi B: Από τη δικαστική αίθουσα στα viral memes

Η δίκη των 24 εκατ. δολαρίων της Cardi B με την πρώην φρουρό ασφαλείας μετατράπηκε σε καταιγισμό viral στιγμών, με περούκες, ατάκες και αυθόρμητες αντιδράσεις που έγιναν memes

Κατά τη διάρκεια της δίκης τηςCardi B, με αίτημα αποζημίωσης ύψους 24 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει καταθέσει εναντίον της η πρώην συνοδός ασφαλείας Emani Ellis, η ράπερ ξεχώρισε, όχι για τη σοβαρότητα της υπόθεσης, αλλά για την εκφραστική και αφοπλιστικά ειλικρινή παρουσία της – στιγμές που εξαπλώθηκαν σε viral memes και βίντεο σχεδόν αμέσως.

Η Εμάνι Έλις κατηγόρησε την ράπερ για επίθεση και σωματική βία στην αγωγή που κατέθεσε το 2020, ισχυριζόμενη ότι η Cardi B της επιτέθηκε σωματικά, τη χάραξε στο πρόσωπο με τα νύχια της και την έφτυσε κατά τη διάρκεια του περιστατικού στο ιατρείο ενός μαιευτήρα.

Στις 25–27 Αυγούστου 2025, η Cardi B κατέθεσε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες, αρνούμενη οποιαδήποτε σωματική επίθεση αλλά παραδεχόμενη πως είχε λεκτική διαφωνία με την Ellis επειδή, όπως είπε, εκείνη ακολουθούσε και την βιντεοσκοπούσε ενώ πήγαινε σε ραντεβού με τον γυναικολόγο της, την περίοδο που ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί..

YouTube thumbnail

Οι viral στιγμές της δίκης

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές που έγινε viral, ήταν όταν η Cardi εμφανίστηκε με άλλο look: από μαύρα, κοντά μαλλιά, την επόμενη μέρα είχε μακριά, ξανθά – με τον αντίδικό της να δυσπιστεί αν ήταν πραγματικά τα μαλλιά της ή… περούκα. Η απάντησή της: «Είναι περούκες!», με τη δικηγορική πλευρά να απαντά: «Καλή (περούκα) σήμερα».

Άλλο viral σημείο αποτέλεσε η αντίδρασή της όταν της ζητήθηκε να επαναλάβει όσα είπε κατά την επίμαχη διαφωνία—«…γιατί είσαι μπροστά μου; Δεν θα έπρεπε να είσαι ασφαλεία; Σκύλα, εξαφανίσου από μπροστά μου»—και όταν ο δικηγόρος της Ellis της ζήτησε να πει τα ίδια λόγια ξανά ενώπιων όλων, εκείνη, έκπληκτη, είπε: «Θέλεις να της το πω στ’ αλήθεια;», ενώ ο δικηγόρος της παρενέβη ενοχλημένος, λέγοντας: «Σεβάσου την αίθουσα».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει αν θα μπορούσε να της επιτεθεί—«Aλλά δεν το έκανα γιατί είχα μέσα μου παιδί», απάντησε, τονίζοντας πόσο ευάλωτη ένιωθε λόγω της εγκυμοσύνης.

Στη συνέχεια, όταν της ζητήθηκε να εξηγήσει γιατί ανησυχούσε Ellis τη στιγμή, η Cardi απάντησε απερίφραστα: «Είμαι έγκυος! Και αυτή η κοπέλα ήταν έτοιμη να μου ρίξει μία! Hello?» — εισπράττοντας την αυθόρμητη απάντηση «Hello. Hello.» από τον δικηγόρο της αντιδίκου.

Η Cardi συνέχισε με εκφράσεις όπως «είναι μεγάλη, με μαύρες μπότες, και σκέφτηκα μέσα μου: ‘Τι θα κάνω τώρα;’», …περιγράφοντας το αίσθημα σωματικής απειλής που ένιωθε.

Εκείνη την ημέρα, οι ερωτήσεις του δικηγόρου επικεντρώθηκαν στο σωματικό μέγεθος της πελάτισσάς του. Όταν η Cardi είπε ότι η Ellis ήταν «απολύτως» μεγαλύτερή της, ο δικηγόρος τη ρώτησε πώς το ήξερε αυτό. Αφού έδειξε με έμφαση την Ellis και έδειξε τα δικά της μάτια, η Cardi είπε: «Εννοώ, κοίτα».

Ο δικηγόρος απάντησε: «Δεν συμφωνώ με αυτό. Σε τι βασίζεσαι; Λες ότι είναι σωματικά πιο μεγαλόσωμη, ότι είναι ψηλότερη;». Η Cardi απάντησε ότι ζύγιζε 59 κιλά «εκείνη την εποχή». Εκείνος ρώτησε αργότερα αν η Cardi είχε αποκαλέσει την πελάτισσά του «χοντρή», στην οποία εκείνη απάντησε: «Όχι. Την αποκάλεσα σκύλα».

Η Cardi εξήγησε ότι η Ellis «ήταν σχεδόν στο ύψος μου, αλλά είναι σαν… βαριά φρουρός». Όταν ρωτήθηκε τι εννοούσε με αυτό, η Cardi πρόσθεσε: «Απλώς φαίνεται λίγο… σαν να μπορεί να προστατεύσει ένα κτίριο… Απλώς φαίνεται πιο… ανεπτυγμένη από εμένα.».

