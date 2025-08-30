Απρέπεια στο US Open: Άνδρας άρπαξε καπέλο τενίστα μέσα από τα χέρια παιδιού! (vid)

«Χοντρή» απρέπεια από έναν άνδρα στο US Open, ο οποίος άρπαξες από τα χέρια ενός παιδιού το καπέλο που του έδωσε ως αναμνηστικό ο Καμίλ Μάιχζακ, μετά τη νίκη του με 3-2 σετ επί του Κάρεν Κατσάνοφ.

Οπως θα δείτε κι εσείς στο παρακάτω βίντεο είναι η στιγμή που οι τενίστες υπογράφουν αυτόγραφα στους θαυμαστές τους στην κερκίδα, λίγο μετά τη νίκη τους. Κάποια στιγμή ο Μάιχζακ έδωσε το καπελάκι του σε ένα αγοράκι όμως κάποιος που περίμενε σαν… γύπας, δεν δίστασε να αρπάξει το καπέλο χωρίς ίχνος ντροπής.

Εν συνεχεία το έβαλε στην τσάντα του και άρχισε να βγάζει selfies με τη σύντροφό του, την ώρα που ο πιτσιρικάς είχε βρεθεί σε μεγάλη αμηχανία. Μάταια προσπαθούσε να γίνει αντιληπτός από τον Πολωνό τενίστα μήπως και καταφέρει να πάρει πίσω το καπέλο.

Ευτυχώς tο βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο έγινε viral συγκεντρώνοντας πολλά αρνητικά σχόλια για την απρέπεια του ανδρός κι έφτασε υπόψιν του ίδιου του Μάιχζακ. To No76 του παγκόσμιου τένις ξεκίνησε «καμπάνια» αναζήτησης του νεαρού αγοριού μέσω των social media προκειμένου να του προσφέρει ένα άλλο καπελάκι του με την υπογραφή του.

Οπως κι έγινε, καθώς όπως ενημέρωσε τους ακολούθους του, βρήκε τον «πιτσιρικά» κι έτσι η ιστορία έληξε θετικά.

Βεβαίως η απρέπεια του δράση δεν έμεινε «ατιμώρητη», καθώς οι χρήστες των social media έκαναν… βούκινο το όνομα του άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι CEO μεγάλης εταιρείας στην Πολωνία.