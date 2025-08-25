Πολύ… βαριά πήρε τον αποκλεισμό του από τον πρώτο κιόλας γύρο του US Open, ο Ντανίλ Μεντβέντεφ. Τόσο που αφού είχε μετατρέψει σε «ροντέο» τον αγώνα τένις, στο τέλος ο Ρώσος τενίστας ξέσπασε με οργή στην ρακέτα του την οποία κυριολεκτικά σμπαράλιασε!

Συγκεκριμένα ο Μεντβέντεφ (No 13 πλέον) ηττήθηκε από τον Γάλλο Μπενζαμέν Μπονζί (Νο51), μετά από ένα ματς θρίλερ, στο οποίο λίγο έλειψε να κάνει επική ανατροπή από τον με 6-3, 7-5, 6-7(5), 0-6, 6-4.

Τα δύο πρώτα χαμένα σετ προκάλεσαν μεγάλο εκνευρισμό στον 29χρονο Ρώσο που είχε πολλά παράπονα από τον διαιτητή Τζορτζ Άλενσγουορθ, στον οποίο διαμαρτυρήθηκε έντονα. Μάλιστα έφτασε ακόμη και να ζητήσει από τον κόσμο να αποδοκιμάσει τον αποσβολωμένο ρέφερι, όταν εκείνος αποφάσισε να δώσει ξανά πρώτο σερβίς στον Μπονζί, εξαιτίας της μετακίνησης στο court ενός φωτογράφου, κι ενώ ο Γάλλος βρισκόταν με ματς πόιντ στο 5-4 του τρίτου σετ και μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου σερβίς του.

«Είσαι άνδρας; Είσαι άνδρας; Γιατί τρέμεις; Τι συμβαίνει ε; Παιδιά, θέλει να πάει σπίτι, δεν θέλει να είναι εδώ. Πληρώνεται με τον αγώνα, όχι με την ώρα. Τι είπε ο Οπέλκα, τι είπε ο Οπέλκα;». Να διευκρινίσουμε ότι ο Οπέλκα είχε πει ότι ο Άλενσγουορθ είναι ο χειρότερος διαιτητής στο tour.

Άλενσγουορθ προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα, καλώντας τους δύο παίκτες να συνεχίσουν τον αγώνα τους, όμως ο Μεντβέντεφ συνέχισε το… σόου του, με αποτέλεσμα η αναμέτρηση να έχει διακοπεί για πάνω από 5-6 λεπτά!

Δείτε παρακάτω το ξέσπασμα του Μεντβέντεφ και γενικότερα όλο το… χάος που προκάλεσε

Full video of the Medvedev-Bonzi-umpire-photographer drama that COMPLETELY changed the match. Gotta feel for… Benjamin. Had to stand for 6 minutes before serving on match point while the stadium turned into a circus. A mess. pic.twitter.com/wkEz3B4K6B — José Morgado (@josemorgado) August 25, 2025