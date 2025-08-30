Μαθαίνουν το αναλυτικό πρόγραμμα σε Champions, Europa και Conference League οι ελληνικές ομάδες

Αφού έμαθαν τους αντιπάλους τους στις League Phase, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ αναμένεται μέσα στη μέρα (30/8) να μάθουν και το αναλυτικό πρόγραμμα σε Champions, Europa και Conference League.

Οι Πειραιώτες, όπως έγινε γνωστό μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε στο Μονακό, θα αντιμετωπίσουν τις Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν (εντός), Αγιαξ (εκτός), Πάφος (εντός) και Καϊράτ (εκτός).

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αγωνιστεί εντός έδρας με Μπέτις, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Γιουνγκ Μπόις, Μπραν και εκτός με Λιλ, Λυών, Λουντογκόρετς και Θέλτα. Καλή κλήρωση για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, που έχει ως στόχο της την είσοδο στην πρώτη 24άδα και την πρόκριση στα νοκ-άουτ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Οι αντίπαλοι των Πράσινων από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα είναι η Ρόμα, με το ματς να γίνεται στο ΟΑΚΑ και η Φέγενορντ, με το ματς να γίνεται στην Ολλανδία. Από το δεύτερο βγήκε η Βικτόρια Πλζεν που θα την αντιμετωπίσει στο ΟΑΚΑ και η Φερεντσβάρος που θα κοντραριστούν εκτός έδρας. Από το τρίτο εντός έδρας θα υποδεχτεί τη Στουρμ Γκρατς, ενώ έκτος θα παίξει με τη Γιουνγκ Μπόις. Από το τελευταίο γκρουπ δυναμικότητας ο Παναθηναϊκός θα παίξει με Γκόου Άχεντ Ιγκλς εντός και με Μάλμε εκτός.

Η Ένωση, τέλος, θα αντιμετωπίσει στο Conference τις Σάμροκ Ρόβερς (εντός), Φιορεντίνα (εκτός), Αμπεντίν, (εντός), Τσέλιε (εκτός), Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (εντός) και Σάμσουνσπορ (εκτός).

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Champions League:

1η αγωνιστική: 16-18 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 21-22 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 4-5 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 25-26 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 9-10 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 20-21 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 28 Ιανουαρίου 2026

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase του Europa League:

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

Οι ημερομηνίες των έξι αγωνιστικών στη League Phase του Conference League:

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 17 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025