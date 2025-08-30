Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League: Πρεμιέρα με Μακάμπι στην Τούμπα, φινάλε στη Γαλλία
Mία ημέρα μετά από την κλήρωση ο ΠΑΟΚ έμαθε το αναλυτικό του πρόγραμμα στη League Phase του Europa League
Ο ΠΑΟΚ έμαθε τις αντιπάλους του στη League Phase του Europa League στην κλήρωση της Παρασκευής (29/8) και μία ημέρα μετά η UEFA γνωστοποίησε και το αναλυτικό πρόγραμμα των οκτών αγώνων που θα δώσουν οι «ασπρόμαυροι».
Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του ΠΑΟΚ στη League Phase
- 24 Σεπτεμβρίου 2025 19:45: Μακάμπι Τελ Αβίβ, ΕΝΤΟΣ
- 2 Οκτωβρίου 2025 22:00: Θέλτα, ΕΚΤΟΣ
- 23 Οκτωβρίου 2025 22:00: Λιλ, ΕΚΤΟΣ
- 6 Νοεμβρίου 2025 22:00: Γιούνγκ Μπόις, ΕΝΤΟΣ
- 27 Νοεμβρίου 2025 19:45: Μπραν, ΕΝΤΟΣ
- 11 Δεκεμβρίου 2025 19:45: Λουντογκόρετς, ΕΚΤΟΣ
- 22 Ιανουαρίου 2026 19:45: Μπέτις, ΕΝΤΟΣ
- 29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Λιόν, ΕΚΤΟΣ
Αναλυτικά το καλεντάρι του Europa League για τη σεζόν 2025-26
- 1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026
- 8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026
- Κλήρωση playoffs: 30 Ιανουαρίου 2026
- Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026
- Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026
- Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026
- Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026
- Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026
- Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
- Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
- Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
- Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
- Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη
Όλα τα παιχνίδια των “ασπρόμαυρων” στη League Phase του Europa League θα μεταδοθούν από το COSMOTE TV και ANT1.
