Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο Europa League: Πρεμιέρα με Μακάμπι στην Τούμπα, φινάλε στη Γαλλία

Ο ΠΑΟΚ έμαθε τις αντιπάλους του στη League Phase του Europa League στην κλήρωση της Παρασκευής (29/8) και μία ημέρα μετά η UEFA γνωστοποίησε και το αναλυτικό πρόγραμμα των οκτών αγώνων που θα δώσουν οι «ασπρόμαυροι».

Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2025 και η τελευταία στις 29 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του ΠΑΟΚ στη League Phase

24 Σεπτεμβρίου 2025 19:45: Μακάμπι Τελ Αβίβ, ΕΝΤΟΣ

2 Οκτωβρίου 2025 22:00: Θέλτα, ΕΚΤΟΣ

23 Οκτωβρίου 2025 22:00: Λιλ, ΕΚΤΟΣ

6 Νοεμβρίου 2025 22:00: Γιούνγκ Μπόις, ΕΝΤΟΣ

27 Νοεμβρίου 2025 19:45: Μπραν, ΕΝΤΟΣ

11 Δεκεμβρίου 2025 19:45: Λουντογκόρετς, ΕΚΤΟΣ

22 Ιανουαρίου 2026 19:45: Μπέτις, ΕΝΤΟΣ

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Λιόν, ΕΚΤΟΣ

Αναλυτικά το καλεντάρι του Europa League για τη σεζόν 2025-26

1η αγωνιστική: 24-25 Σεπτεμβρίου 2025

2η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

4η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

7η αγωνιστική: 22 Ιανουαρίου 2026

8η αγωνιστική: 29 Ιανουαρίου 2026

Κλήρωση playoffs: 30 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 20 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη

Όλα τα παιχνίδια των “ασπρόμαυρων” στη League Phase του Europa League θα μεταδοθούν από το COSMOTE TV και ANT1.