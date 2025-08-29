newspaper
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
29.08.2025 | 23:10
Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Αγνοείται κολυμβήτρια στην Αγία Τριάδα
29.08.2025 | 21:26
Ανατροπή νταλίκας στην Εγνατία Oδό (βίντεο)
Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία
Κόσμος 29 Αυγούστου 2025 | 23:34

Η ΕΕ κατηγορεί τον Πούτιν ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες – Διαχώρισε τη θέση της η Ουγγαρία

Στο επίκεντρο των συζητήσεων των υπουργών Άμυνας τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία και η αξιοποίησή τους υπέρ της Ουκρανίας. Το θέμα θα τεθεί και στη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ.

Οι Ευρωπαίοι υπουργοί Άμυνας δεσμεύτηκαν Παρασκευή να ενισχύσουν την υποστήριξη προς την Ουκρανία και να αυξήσουν την πίεση στη Ρωσία, μια ημέρα μετά την ρωσική αεροπορική επίθεση στο Κίεβο. Στη διάρκεια της επίθεσης, σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ και στο Βρετανικό Συμβούλιο στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Επίσης, όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πλην της Ουγγαρίας, σε κοινή δήλωσή τους κατήγγειλαν τον πρόεδρο της Ρωσίας,  Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Επίσης, συζητούν πλέον αυστηρότερα μέτρα κατά της Ρωσίας, όπως κατάσχεση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων, περαιτέρω κυρώσεις και αυξημένη υποστήριξη για τον στρατό της Ουκρανίας και την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Χλευάζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες»

Σύμφωνα με την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, «όλοι καταλαβαίνουν, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο (ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν χλευάζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες, ότι το μόνο που λειτουργεί είναι η πίεση».

Στην επίθεση σκοτώθηκαν 23 άνθρωποι, εκ των οποίων τέσσερα παιδιά, ενώ τραυματίστηκαν άλλοι 53. Επίσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, οκτώ άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η δήλωση της Κάγια Κάλας

Στη δήλωση που εξέδωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρώπης για την Εξωτερική Πολιτική, σημείωσε: «Οι εκούσιες επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων είναι εγκλήματα πολέμου. Αυτά τα εγκλήματα ενισχύουν μόνο την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της στην άμυνά τους ενάντια στη Ρωσία και στην επιδίωξή τους για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

«Παρά τις εντατικές διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες, η Ρωσία δεν δείχνει καμία πρόθεση να τερματίσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας», πρόσθεσε.

Η Κάγια Κάλας

Η Κάλλας δήλωσε επίσης ότι οι τελευταίες επιθέσεις έδειξαν «ότι ο Πούτιν απλώς χλευάζει κάθε είδους ειρηνευτική προσπάθεια που γίνεται. Επομένως, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία και αυτό είναι πραγματικά αυτό που καταλαβαίνουν».

Εκτός από τα 26 κράτη-μέλη της ΕΕ (εξαιρέθηκε η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν), τη δήλωση προσυπέγραψε και η Βρετανία.

Η δήλωση υποστηρίχθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός από την Ουγγαρία, της οποίας ηγείται ο σύμμαχος του Πούτιν, Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος εδώ και καιρό δυσφημεί την Ουκρανία και επιδιώκει να εμποδίσει την βοήθεια της ΕΕ προς τη χώρα.

Μακρόν: Εμπαιγμός Πούτιν

Οι αντιδράσεις για τη ρωσική επίθεση συνεχίζονται.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι στην περίπτωση που ο Ρώσος πρόεδρος αρνηθεί να συναντήσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τότε «θα έχει εμπαίξει» τον Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο φέρεται ότι  υποσχέθηκε μια διμερή σύνοδο.

Η υπουργός Άμυνας της Λιθουανίας, Ντόβιλε Σακαλιένε, δήλωσε ότι οι ελπίδες για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις είναι «τουλάχιστον αφελείς». Εκτίμησε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν «αγοράζει φθηνά χρόνο για να σκοτώσει περισσότερους ανθρώπους», ενώ επαίνεσε τις προσπάθειες για την εξασφάλιση της ειρήνης, λέγοντας ότι «κανείς δεν είχε σκεφτεί τίποτα καλύτερο από αυτό που κάνει η Ουάσιγκτον».

Σύμφωνα με τον Κολμ ΜακΓκίβερν, διευθυντή του Βρετανικού Συμβουλίου στην Ουκρανία, ένας φύλακας ασφαλείας τραυματίστηκε στις αεροπορικές επιδρομές της Πέμπτης, ενώ καταστράφηκαν τα κεντρικά γραφεία του οργανισμού στο Κίεβο.

Ο ΜακΓκίβερν είπε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι το Βρετανικό Συμβούλιο έγινε σκόπιμα στόχος, ωστόσο, πρόσθεσε: «Αυτό που γνωρίζω είναι ότι η Ρωσία έχει επανειλημμένα στοχεύσει εκπαιδευτικές και πολιτιστικές υποδομές στην Ουκρανία».

Η συνάντηση των υπουργών Άμυνας

Στην Κοπεγχάγη, όπου συναντήθηκαν οι υπουργοί Άμυνας της ΕΕ, συζήτησαν εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Η συζήτηση έγινε εν μέσω πιέσεων των ΗΠΑ προς τους Ευρωπαίους συμμάχους να επωμιστούν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια της ηπείρου.

Η Κάγια Κάλας υποστήριξε ότι πρέπει να αναδιοργανωθεί μια αποστολή εκπαίδευσης στρατευμάτων της ΕΕ, ώστε οι Ουκρανοί στρατιώτες να μπορούν να λάβουν εκπαίδευση εντός της Ουκρανίας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός. Η ΕΕ έχει δηλώσει ότι περίπου 80.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης από το 2022.

Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Επίσης, συζητήθηκε το θέμα της αξιοποίησης των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη, ως μοχλός πίεσης προς τη Μόσχα. Στόχος, να βρεθούν πόροι για να ενισχυθεί η άμυνα της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την υπουργό Άμυνας της Λιθουανίας, κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χρήσιμο για το Κίεβο. Και παράλληλα μπορεί να πείσει τον Ρώσο πρόεδρο να διαπραγματευθεί.

Η ΕΕ έχει συμφωνήσει να χρησιμοποιήσει τα απροσδόκητα κέρδη από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία, αλλά έχει διστάσει να κατασχέσει το κεφάλαιο, το οποίο φυλάσσεται κυρίως στο Euroclear στο Βέλγιο. Ο λόγος είναι ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποδυναμώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ευρωζώνης.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ πρόκειται να συζητήσουν τη χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας το Σάββατο.

Μετά τις επιθέσεις της Πέμπτης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η ΕΕ «προωθεί τις εργασίες σχετικά με τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να συμβάλει στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας». Εκπρόσωπος διευκρίνισε ότι αναφερόταν στη χρήση των κερδών, τα οποία έχουν αποφέρει 9 δισεκατομμύρια ευρώ σε κεφάλαια για την Ουκρανία το 2025, και όχι στα αρχικά κατασχεμένα κεφάλαια.

