Βιτόρια: «Δεν μας τρομάζουν οι αντίπαλοι, έχουμε πολλές πιθανότητες»

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League και ο Ρουί Βιτόρια έστειλε το δικό του μήνυμα αποφασιστικότητας. Ο προπονητής των “πρασίνων” υπογράμμισε ότι η ομάδα του θα παλέψει για τη νίκη σε κάθε αγώνα, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Παράλληλα, τόνισε πως όλες οι ομάδες που βρίσκονται στη διοργάνωση αξίζουν σεβασμό, αλλά και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να λογίζεται ως σοβαρή δύναμη στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βιτόρια:

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς θα παλέψουμε πάρα πολύ για τους τρεις βαθμούς σε όλους τους αγώνες. Δεν μου αρέσει γενικότερα να βλέπω τις κληρώσεις με αυτή τη λογική, με αυτή τη σκέψη.

Θεωρώ πως όλες είναι καλές ομάδες, όλες έχουν περάσει έναν δύσκολο δρόμο για να φτάσουν ως τη League Phase του Europa League.

Κάποιες από αυτές μπορεί να μην τις γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ως ονόματα, αλλά μπορεί να έχουν μία πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στην Ευρώπη, έχοντας κάνει πολλά πράγματα.

Μπορεί να μην μας γεμίζουν το μάτι, αλλά σίγουρα για να έχουν φτάσει εδώ έχουν μία ποιότητα, είναι καλές ομάδες. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι κι εμείς θα είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό το δύσκολο μονοπάτι που θα έχουμε μπροστά μας.

Όλες οι ομάδες θα πρέπει να υπολογίσουν τον Παναθηναϊκό ως μια σοβαρή δύναμη και μία πολύ σοβαρή ομάδα. Θα είναι σίγουρα πολύ καλά παιχνίδια. Εμείς έχουμε φιλοδοξίες σ’ αυτή τη διοργάνωση και θα κάνουμε τα πάντα για τους τρεις βαθμούς σε κάθε αγώνα», ανέφερε αρχικά ο Βιτόρια.

Για το αν η Ρόμα είναι η πιο απαιτητική αντίπαλος:

«Η Ρόμα είναι πολύ γνωστή ομάδα, μία ομάδα που έρχεται από ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, όπως το ιταλικό. Από την άλλη, όσον αφορά το ranking στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας είχε την πιο υψηλή βαθμολογία. Κάτι δείχνει ότι βρίσκεται τόσο ψηλά στο ranking, έχει κάνει πάρα πολύ καλές πορείες τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Εμείς πρέπει να αναλύσουμε όλες τις ομάδες όταν έρθει η στιγμή τους, να είμαστε προετοιμασμένοι για τους διαφορετικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το καθένα από αυτά τα παιχνίδια και πιστεύω θα τα καταφέρουμε πολύ καλά, θα είμαστε προετοιμασμένοι και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για το αν είναι αισιοδοξεί με την μέχρι τώρα πορεία του Παναθηναϊκού:

«Μας δίνει ελπίδα, μας δίνει υπομονή. Είναι οι αντίπαλοι που εμένα προσωπικά δεν με τρομάζουν και πιστεύω ότι έχουμε πολλές δυνατότητες και πιθανότητες. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε πλέον ότι ξεκινά και το πρωτάθλημα, οπότε οι απαιτήσεις αυξάνονται.

Θα έχουμε ματς σε δύο ταμπλό, πρέπει να ολοκληρωθεί και το ρόστερ όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους αγώνες, ο καθένας ξεχωριστά όταν θα έρθει η ώρα του. Θα είναι μία απαιτητική σεζόν με πάρα πολλά παιχνίδια, γι’ αυτό θα χρειαστούμε όλους τους ποδοσφαιριστές, μία πολύ καλή οργάνωση, τη βοήθεια των φιλάθλων μας και νομίζω πως αν το κάνουμε αυτό και είμαστε ενωμένοι μάς περιμένει μία πολύ καλή σεζόν».