Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
29.08.2025 | 18:25
Βιτόρια: «Δεν μας τρομάζουν οι αντίπαλοι, έχουμε πολλές πιθανότητες»
Europa League 29 Αυγούστου 2025 | 16:50

Βιτόρια: «Δεν μας τρομάζουν οι αντίπαλοι, έχουμε πολλές πιθανότητες»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για την κλήρωση της League Phase του Europa League και τους αντιπάλους του Τριφυλλιού.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Spotlight

Ο Παναθηναϊκός έμαθε τους αντιπάλους του στη League Phase του Europa League και ο Ρουί Βιτόρια έστειλε το δικό του μήνυμα αποφασιστικότητας. Ο προπονητής των “πρασίνων” υπογράμμισε ότι η ομάδα του θα παλέψει για τη νίκη σε κάθε αγώνα, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Παράλληλα, τόνισε πως όλες οι ομάδες που βρίσκονται στη διοργάνωση αξίζουν σεβασμό, αλλά και ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να λογίζεται ως σοβαρή δύναμη στην Ευρώπη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βιτόρια:

«Το μόνο σίγουρο είναι ότι εμείς θα παλέψουμε πάρα πολύ για τους τρεις βαθμούς σε όλους τους αγώνες. Δεν μου αρέσει γενικότερα να βλέπω τις κληρώσεις με αυτή τη λογική, με αυτή τη σκέψη.

Θεωρώ πως όλες είναι καλές ομάδες, όλες έχουν περάσει έναν δύσκολο δρόμο για να φτάσουν ως τη League Phase του Europa League.

Κάποιες από αυτές μπορεί να μην τις γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ως ονόματα, αλλά μπορεί να έχουν μία πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στην Ευρώπη, έχοντας κάνει πολλά πράγματα.

Μπορεί να μην μας γεμίζουν το μάτι, αλλά σίγουρα για να έχουν φτάσει εδώ έχουν μία ποιότητα, είναι καλές ομάδες. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ να εγγυηθώ είναι ότι κι εμείς θα είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό το δύσκολο μονοπάτι που θα έχουμε μπροστά μας.

Όλες οι ομάδες θα πρέπει να υπολογίσουν τον Παναθηναϊκό ως μια σοβαρή δύναμη και μία πολύ σοβαρή ομάδα. Θα είναι σίγουρα πολύ καλά παιχνίδια. Εμείς έχουμε φιλοδοξίες σ’ αυτή τη διοργάνωση και θα κάνουμε τα πάντα για τους τρεις βαθμούς σε κάθε αγώνα», ανέφερε αρχικά ο Βιτόρια.

Για το αν η Ρόμα είναι η πιο απαιτητική αντίπαλος:

«Η Ρόμα είναι πολύ γνωστή ομάδα, μία ομάδα που έρχεται από ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, όπως το ιταλικό. Από την άλλη, όσον αφορά το ranking στο 1ο γκρουπ δυναμικότητας είχε την πιο υψηλή βαθμολογία. Κάτι δείχνει ότι βρίσκεται τόσο ψηλά στο ranking, έχει κάνει πάρα πολύ καλές πορείες τα τελευταία χρόνια στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Εμείς πρέπει να αναλύσουμε όλες τις ομάδες όταν έρθει η στιγμή τους, να είμαστε προετοιμασμένοι για τους διαφορετικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το καθένα από αυτά τα παιχνίδια και πιστεύω θα τα καταφέρουμε πολύ καλά, θα είμαστε προετοιμασμένοι και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό».

Για το αν είναι αισιοδοξεί με την μέχρι τώρα πορεία του Παναθηναϊκού:

«Μας δίνει ελπίδα, μας δίνει υπομονή. Είναι οι αντίπαλοι που εμένα προσωπικά δεν με τρομάζουν και πιστεύω ότι έχουμε πολλές δυνατότητες και πιθανότητες. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε πλέον ότι ξεκινά και το πρωτάθλημα, οπότε οι απαιτήσεις αυξάνονται.

Θα έχουμε ματς σε δύο ταμπλό, πρέπει να ολοκληρωθεί και το ρόστερ όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μπορέσουμε να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά. Θα είμαστε ανταγωνιστικοί σε όλους τους αγώνες, ο καθένας ξεχωριστά όταν θα έρθει η ώρα του. Θα είναι μία απαιτητική σεζόν με πάρα πολλά παιχνίδια, γι’ αυτό θα χρειαστούμε όλους τους ποδοσφαιριστές, μία πολύ καλή οργάνωση, τη βοήθεια των φιλάθλων μας και νομίζω πως αν το κάνουμε αυτό και είμαστε ενωμένοι μάς περιμένει μία πολύ καλή σεζόν».

Γαλλία – Γερμανία: Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης
Γαλλία - Γερμανία 29.08.25

Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης - Μήπως ο δρόμος προς την άβυσσο άνοιξε;

Η Γαλλία βυθίζεται στο χάος και την οικονομική κρίση. Η Γερμανική οικονομία, που παραδοσιακά θεωρείται η «ατμομηχανή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Το κοινωνικό κράτος κινδυνεύει να βρεθεί στο… απόσπασμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι
«Μεγάλο έγκλημα» 29.08.25

«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι

Ο Νιλ Γιανγκ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς και πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της ροκ, επιστρέφει με το Big Crime. Στους στίχους του επιτίθεται ανοιχτά στο «φασισμό» του Ντόναλντ Τραμπ και της ελίιτ των δισεκατομμυριούχων

Σύνταξη
Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) ζητεί από τους διαιτητές να συνεργάζονται με τους αρχηγούς των ομάδων και να κάνουν χειραψία με τους προπονητές, πριν από τη σέντρα των αγώνων

Βάιος Μπαλάφας
«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» – Τι λένε οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche
Ελλάδα 29.08.25

«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» - Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία της Porsche

Η οδηγός της Porsche που παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο - «Είναι ακόμα σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της

Σύνταξη
Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Ο πρώτος που μπήκε στο «ψυγείο» από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας), σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες «καμπάνες» ακούστηκαν στο τέλος του πρώτου γύρου

Βάιος Μπαλάφας
Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα
Ξέρω τι είδες φέτος το καλοκαίρι 29.08.25

Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

To καλοκαίρι του 2025 έφερε σκορ και μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο box office και ακόμη και ο Σούπερμαν δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος από την αδιαφορία του κοινού. Ο Guardian κάνει έναν απολογισμό για το κινηματογραφικό κύπελλο. Κάποιοι το σήκωσαν, άλλοι το πρόδωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29.08.25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 29.08.25

Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ» στον Ασπρόπυργο

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία δραστηριοποιούνταν ο συνεργός του «Έντικ» δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων

Σύνταξη
Αλίμονο στα νιάτα: Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Οικονομική έρευνα 29.08.25

Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Oι εικοσάρηδες τείνουν να είναι πιο δυσαρεστημένοι απο τους γονείς τους, διαπιστώνουν νέες έρευνες. Πολλοί μιλάνε για κρίση ψυχικής υγείας των νέων, άλλοι το συνδέουν και με την εργασιακή απογοήτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας
Βαρύτατο πένθος 29.08.25

Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη - Το μήνυμα της οικογένειας

Σύνταξη
Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»
Δόθηκε λύση 29.08.25

Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται οριστικά από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 29.08.25

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
