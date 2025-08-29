newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Η Βολουδάκη κατήγγειλε βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της – «Δεν θα με φιμώσουν»
29 Αυγούστου 2025

Η Βολουδάκη κατήγγειλε βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της – «Δεν θα με φιμώσουν»

Όπως είπε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, τα συνθήματα ανέγραψαν «έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν»

Σύνταξη
Βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της και αναγραφή συνθημάτων σε αυτό τα ξημερώματα της Παρασκευής, 29 Αυγούστου, κατήγγειλε υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλεύτρια Χανίων, Σέβη Βολουδάκη.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν, τόνισε από το βήμα της Βουλής η υφυπουργός Μετανάστευσης, καταγγέλλοντας τον βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της. Όπως είπε, τα συνθήματα ανέγραψαν «έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν».

«Δεν θα με φιμώσουν»

«Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων» ανέφερε η κ. Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Την καταδίκη του περιστατικού, εκ μέρους των βουλευτών εξέφρασε, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, Τάσος Μπαρτζώκας.

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο «κόκκινο» η κυβέρνηση – Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια

Ταμείο Ανάκαμψης: Στο «κόκκινο» η κυβέρνηση – Ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια

Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

Πέτρος Τζαννετάκης: Τα οφέλη για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Motor Oil από το deal στην ηλεκτρική ενέργεια

«Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή», επισήμανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
«Μίζερη κριτική» για τον Μητσοτάκη η μη αδειοδότηση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Επιχείρηση αντιστροφής της πραγματικότητας για... αυστηρούς ελέγχους στην αδειοδότηση

Σύνταξη
Η χώρα είναι προτελευταία σε αγοραστική δύναμη και υπάρχει τεράστια, αγοραστική, κρίση, τόνισε ο Παύλος Χρηστίδης - Ο Γιώργος Γαβρήλος επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι πιεσμένη από μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αποκρύψει

Σύνταξη
«Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας», επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επισημαίνει, απαντώντας στον Χακάν Φιντάν ότι «οι σχέσεις καλής γειτονίας, τις οποίες η Ελλάδα ανέκαθεν επιδιώκει, δεν προάγεται με αμετροεπείς και άκαιρες δηλώσεις»

Σύνταξη
«Τους συμβουλεύω να σταματήσουν το αντιτουρκικό αίσθημα. Αυτός ο φόβος δεν τους ωφελεί. Τους οδηγεί σε πανικό», τόνισε, προκλητικά, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν

Σύνταξη
Το φάντασμα της Λάουρα Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Ανησυχία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για άλλες υποθέσεις κοινοτικών επιδοτήσεων

Ελένη Ευαγγελοδήμου, Μίνα Μουστάκα
Με το νομοσχέδιο αυστηροποιούνται οι ποινές των δημοσίων υπαλλήλων, για πρώτη φορά προβλέπεται επιβολή προστίμων πολλών χιλιάδων ευρώ ακόμη και απόλυση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μέχρι και λογισμικό με το οποίο εντόπιζαν ποιες εκτάσεις δεν είχαν δηλωθεί από αγρότες και κτηνοτρόφους εκμεταλλεύονταν οι επιτήδειοι. Νέος προσωρινός πρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
To τουρκικό υπουργείο Δικαιοσύνης απέρριψε το αίτημα Ευρωπαίων δημάρχων, που μετέβησαν στην Κωνσταντινούπολη, να επισκεφθούν τον κρατούμενο στις φυλακές της Σηλυβρίας δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύνταξη
Η γυναίκα και η κόρη του Ιλάν Βάις είχαν απελευθερωθεί από τη Γάζα κατά τη διάρκεια της συμφωνίας για απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων και Παλαιστινίων κρατουμένων

Σύνταξη
Αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, το παιδί διεκομίσθη με το ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο στη Χαλκιδική για νοσηλεία

Σύνταξη
Παρόλο που οι Ροχίνγκια έχουν ζήσει για γενιές στη Μιανμάρ, η κυβέρνηση της χώρας επιμένει ότι όλοι οι Ροχίνγκια είναι παράνομοι μετανάστες από το Μπαγκλαντές.

Σύνταξη
Η γοητεία και το στιλ δεν είναι προνόμια της νεότητας. Απόδειξη ο Μπραντ Πιτ και όλοι όσοι είναι μέσα στη λίστα της AARP που αναδεικνύει τους πιο ελκυστικούς 50άρηδες που με κάθε χρόνο που περνά, δείχνουν ότι η εμπειρία και η ωριμότητα είναι τα πιο δυνατά τους «όπλα»

Σύνταξη
Ζητούμενο για την περιφέρεια η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της Αττικής, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση των εξαγωγών και την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών.

Σύνταξη
Η 45χρονη αναμένεται να δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη - Παραμένει άγνωστο αν ήταν εκείνη που οδηγούσε το πολυτελές όχημα την ώρα του τροχαίου ατυχήματος

Σύνταξη
Ισραηλινές εταιρείες θα πάρουν μέρος στην εν λόγω έκθεση στη Βρετανία - Από την πλευρά του το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ έκανε λόγο για «διακρίσεις»

Σύνταξη
Την ώρα που στις ΗΠΑ ο αρραβώνας της Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι έχει γίνει... εθνική γιορτή, υπάρχει μια μερίδα των φανατικών θαυμαστών της που τα έχει βάψει μαύρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο ΠΑΟΚ απέκλεισε τη Ριέκα στα playoffs του Europa League και συνέχισε το εξαιρετικό σερί των ελληνικών ομάδων κόντρα σε κροατικές – Το απόλυτο του «big-4» και ο αστερίσκος του 2008 για τον Άρη.

Σύνταξη
Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ενέκρινε άδειες λειτουργίας για τέσσερα μη κρατικά Πανεπιστήμια - Πανηγυρισμοί ενώ ακόμα δεν έχουν παρουσιαστεί τα προγράμματα σπουδών

Σύνταξη
Οι αλλαγές στο πειθαρχικό δίκαιο παραπέμπουν σε μια αυταρχική λογική απέναντι στους δημοσίους υπαλλήλους

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Τα σκάνδαλο, τα ρουσφέτια, οι υποκλοπές, η διαφθορά, γέμισαν το ποτήρι και έχει φτάσει στη γραμμή», επισήμανε η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Στη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την μεταπολεμική Γάζα υπό τον Ντόναλντ Τραμπ συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Τόνι Μπλερ - Τι ειπώθηκε

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
