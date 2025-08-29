Η Βολουδάκη κατήγγειλε βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της – «Δεν θα με φιμώσουν»
Όπως είπε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, τα συνθήματα ανέγραψαν «έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν»
Βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της και αναγραφή συνθημάτων σε αυτό τα ξημερώματα της Παρασκευής, 29 Αυγούστου, κατήγγειλε υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και βουλεύτρια Χανίων, Σέβη Βολουδάκη.
Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν, τόνισε από το βήμα της Βουλής η υφυπουργός Μετανάστευσης, καταγγέλλοντας τον βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της. Όπως είπε, τα συνθήματα ανέγραψαν «έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν».
«Δεν θα με φιμώσουν»
«Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων» ανέφερε η κ. Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».
Την καταδίκη του περιστατικού, εκ μέρους των βουλευτών εξέφρασε, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, Τάσος Μπαρτζώκας.
