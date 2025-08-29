newspaper
Δοκιμασία διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 29 Αυγούστου 2025 | 06:20

Δοκιμασία διαρκείας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Το φάντασμα της Λάουρα Κοβέσι πλανάται πάνω από το Μαξίμου - Ανησυχία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες για άλλες υποθέσεις κοινοτικών επιδοτήσεων

Ελένη Ευαγγελοδήμου, Μίνα Μουστάκα
Spotlight

Ο πολιτικός αντίκτυπος – πέραν του όποιου νομικού και ποινικού αποτυπώματος – είναι δεδομένος: όσο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κινείται αθόρυβα και μεθοδικά, οδηγώντας σημαντικές έρευνες, τόσο μεγαλώνει η αγωνία του Μεγάρου Μαξίμου ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει άλλη μία κυβερνητική κρίση, η οποία θα απαιτήσει εκτάκτως διαχείριση – και πολιτική, και επικοινωνιακή, και εσωκομματική.

Φάνηκε έντονα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κύκλος του οποίου δεν έκλεισε, αντίθετα θα ανοίξει ένας νέος σύντομα και σε πολλαπλά επίπεδα, την ώρα που η κυβέρνηση θα κριθεί και για τις δεσμεύσεις της περί εντοπισμού των «μεγάλων ψαριών» και επιστροφής χρημάτων από παράνομες επιδοτήσεις στα δημόσια ταμεία. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι, κάθε φορά που το βλέμμα της ρουμάνας επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι στρέφεται στην Ελλάδα, σηκώνεται θέμα για τη διεθνή εικόνα της χώρας. Είναι ότι, σε αμιγώς πολιτικό επίπεδο, για το Μαξίμου τραυματίζεται το αφήγημα της «τεχνοκρατικής» διακυβέρνησης.

Την ώρα που η κυβέρνηση, πιεσμένη δημοσκοπικά, ξορκίζει τη μεγαλύτερη ζημιά για την ίδια από μια σκανδαλολογική δίνη διαρκείας και επιχειρεί να ανοίξει το βήμα της πρωτίστως μέσω οικονομίας (και ενόψει της παραδοσιακής επανεκκίνησης στη ΔΕΘ), η αντιπολίτευση έχει κάθε λόγο να επενδύει στη φθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη συντηρώντας την κατηγορία της «διαφθοράς», επιμένοντας δηλαδή σε εστίες κακοδιαχείρισης που δεν αντιμετωπίστηκαν. «Κάθε έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λόγω της φύσης των υποθέσεων που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση κοινοτικών πόρων και κονδυλίων, εν δυνάμει είναι και ένας πονοκέφαλος για την κυβέρνηση», λένε στα «ΝΕΑ» αρμόδιες πηγές θέλοντας να καταδείξουν τη δυναμική των ερευνών.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πολύ σύντομα, πιθανότατα εντός Σεπτεμβρίου, δρομολογούνται εξελίξεις στην υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, καθώς το ελληνικό κλιμάκιο των εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων με σεβασμό στη μυστικότητα της προανακριτικής διαδικασίας αξιολογεί προς κάθε κατεύθυνση προσεκτικά το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων. Από τις απομαγνητοφωνήσεις νόμιμων συνομιλιών (με βάση βουλεύματα δικαστικών συμβουλίων), τις καταθέσεις μαρτύρων και την αποκωδικοποίηση κατασχεμένων εγγράφων αναμένεται να προκύψει νέος κύκλος διώξεων για μη πολιτικά πρόσωπα.

Παράλληλα όμως ερευνάται και ο ρόλος συγκεκριμένων βουλευτών και για όσους προκύψουν ενδείξεις θα ζητείται η άδεια της Βουλής ώστε να κληθούν με την ιδιότητα του υπόπτου. Οι όποιες εξελίξεις εκτιμάται ότι θα συμπέσουν χρονικά με τις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή, που έτσι κι αλλιώς θα διατηρήσει το σκάνδαλο στην επικαιρότητα, ενόσω στην αντιπολίτευση εξετάζεται η επανακατάθεση αιτημάτων για σύσταση Προανακριτικής.

Προσεκτικοί τόνοι

«Δεν αμφισβητούμε κανέναν θεσμό», λένε από την κυβερνητική έδρα, επιχειρώντας πλέον προσεκτικούς τόνους στις όποιες αναφορές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – και όχι μόνο. «Για όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι 2.600 οι καταγγελίες τις οποίες διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μπορεί στην Ελλάδα να θεωρούμε ότι όλα περιστρέφονται γύρω από εμάς, όμως αυτό είναι μια πρακτική που ακολουθείται όταν υπάρχει μια καταγγελία», είπε προ ημερών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και, ερωτηθείς συγκεκριμένα για τις πληροφορίες για ακόμη μία έρευνα, που αφορά τη διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων σχεδόν 12 εκατ. ευρώ για τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης, περιορίστηκε στην αποστροφή ότι η ύπαρξη μιας καταγγελίας «δεν σημαίνει ότι συνιστά και ποινική υπόθεση με αποδείξεις ή στοιχεία».

Το θέμα ανέδειξαν «ΤΑ ΝΕΑ» («Στίγμα», 23 Ιουλίου), γράφοντας για δικογραφία έτοιμη προς αποστολή στις αρμόδιες Αρχές – για διερεύνηση διασπάθισης κοινοτικών κονδυλίων στο πλαίσιο της προώθησης της «ιδέας» της ανακύκλωσης στην Ελλάδα, με το «Politico» να αναφέρεται προ ημερών σε κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ύστερα από καταγγελίες για σκανδαλώδη κοστολόγηση του κάθε «σπιτιού» ανακύκλωσης, ακόμη και τέσσερις φορές πάνω από ό,τι στοιχίζουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το Ταμείο Ανάκαμψης

Επιπλέον, το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μελετά καταγγελίες που αφορούν χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ μένει ανοιχτή η έρευνα για την περίφημη σύμβαση 717 περί σηματοδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου, για την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη δύο δικογραφίες για μη πολιτικά πρόσωπα. Σε συνέντευξή της (ARD), η Κοβέσι έχει σχολιάσει ότι αν το έργο είχε υλοποιηθεί σωστά και εγκαίρως θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η τραγωδία των Τεμπών.

Πηγή: Premium Έκδοση «ΤΑ ΝΕΑ»

