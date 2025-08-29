Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 9 εναέρια μέσα
Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση νωρίς το μεσημέρι
- Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του στα Ανώγεια... γαζωμένο από σφαίρες
- ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
- Έφερνε με το ταχυδρομείο από τις ΗΠΑ συσκευές ατμίσματος με κάνναβη – Θα τις διακινούσε στα Εξάρχεια
- Στη Γεωργία βρέθηκε ένα από τα αρχαιότερα ανθρώπινα απολιθώματα εκτός Αφρικής
Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Χόικα στη Θεσπρωτία.
Το έργο της κατάσβεσης δυσκολεύει το δύσβατο της περιοχής.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 Α/Φ και 4 Ε/Π.
Για άλλη μια μέρα στην περιοχή της Θεσπρωτίας έχουν εκδηλωθεί πολλές πυρκαγιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει και αν υπάρχει σχέδιο εμπρηστών στην περιοχή.
- Παλλήνη: Προφυλακίστηκε ο 48χρονος εμπρηστής δημοτικός υπάλληλος – Αρνείται τις κατηγορίες ο ίδιος
- ΕΕ: Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία
- Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια
- Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία
- Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο
- Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα [βίντεο]
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις