Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 9 εναέρια μέσα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Χόικα στη Θεσπρωτία.

Το έργο της κατάσβεσης δυσκολεύει το δύσβατο της περιοχής.



Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 Α/Φ και 4 Ε/Π.

Για άλλη μια μέρα στην περιοχή της Θεσπρωτίας έχουν εκδηλωθεί πολλές πυρκαγιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει και αν υπάρχει σχέδιο εμπρηστών στην περιοχή.