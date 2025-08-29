newspaper
Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
29.08.2025 | 18:25
Πυρκαγιά στα Γρεβενά - Ήχησε το 112
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 9 εναέρια μέσα
Ελλάδα 29 Αυγούστου 2025 | 18:55

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για τη φωτιά στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 9 εναέρια μέσα

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση νωρίς το μεσημέρι

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Mood Reset: Άλλαξε διάθεση σε μόλις 90 δευτερόλεπτα

Mood Reset: Άλλαξε διάθεση σε μόλις 90 δευτερόλεπτα

Spotlight

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα στην περιοχή Χόικα στη Θεσπρωτία.

Το έργο της κατάσβεσης δυσκολεύει το δύσβατο της περιοχής.


Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και πλέον επιχειρούν 62 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 Α/Φ και 4 Ε/Π.

Για άλλη μια μέρα στην περιοχή της Θεσπρωτίας έχουν εκδηλωθεί πολλές πυρκαγιές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει και αν υπάρχει σχέδιο εμπρηστών στην περιοχή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε δέκα μήνες ανόδου, «δοκίμασε» το σερί η Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε δέκα μήνες ανόδου, «δοκίμασε» το σερί η Γαλλία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Mood Reset: Άλλαξε διάθεση σε μόλις 90 δευτερόλεπτα

Mood Reset: Άλλαξε διάθεση σε μόλις 90 δευτερόλεπτα

World
SAFE: Μεγάλη ζήτηση για το αμυντικό ταμείο – Έπιασε το όριο των 150 δισ.

SAFE: Μεγάλη ζήτηση για το αμυντικό ταμείο – Έπιασε το όριο των 150 δισ.

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο
Ελλάδα 29.08.25

Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο

Η Μαριάνθη είναι ένα άλογο που βρέθηκε να ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης και ακραίας παραμέλησης, εγκαταλελειμμένο σε ένα χωράφι μετά τον θάνατο του ανθρώπου που τη φρόντιζε

Σύνταξη
«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» – Τι λένε οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche
Ελλάδα 29.08.25

«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» - Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία της Porsche

Η οδηγός της Porsche που παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο - «Είναι ακόμα σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 29.08.25

Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ» στον Ασπρόπυργο

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία δραστηριοποιούνταν ο συνεργός του «Έντικ» δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων

Σύνταξη
Χανιά: Λουόμενη έκανε ηλιοθεραπεία σε χώρο που έχει σήμανση θαλάσσιων χελωνών
Άγνοια ή αδιαφορία; 29.08.25

Λουόμενη έκανε ηλιοθεραπεία μέσα σε περιφραγμένο χώρο για τις θαλάσσιες χελώνες (φωτογραφίες)

Η γυναίκα δείχνει αμέριμνη να απολαμβάνει τον ήλιο, χωρίς να αντιλαμβάνεται τη σημασία της περιοχής στην οποία ξάπλωσε, καθώς ο χώρος αυτός στα Χανιά προορίζεται για την ωοτοκία των χελωνών

Σύνταξη
Ανώγεια: Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του… γαζωμένο από σφαίρες
Αρνητική έκπληξη 29.08.25

Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του στα Ανώγεια... γαζωμένο από σφαίρες

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω διάφορες με οποιονδήποτε άνθρωπο για να προχωρήσει σε τέτοια πράξη και να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον μου», δήλωσε ο 63χρονος που είδε το σπίτι του να έχει δεχθεί πυροβολισμούς

Σύνταξη
Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά
Σχηματίστηκε δικογραφία 29.08.25

Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο, ναρκωτικά και κροτίδες

Στην οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκε και ρουχισμός με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. - Ανάμεσα στα κατασχεθέντα, εκτός από το όπλο, είναι ένα σπαθί, πλήθος φυσιγγίων και κροτίδων και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη η 45χρονη για το τροχαίο στη Θέρμη – Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ
Θετική στο αλκοτέστ 29.08.25

Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια του Ι.Χ. του τροχαίου στη Θέρμη - Ήταν η οδηγός και βρέθηκε θετική στο αλκοτέστ

Η 45χρονη επιχειρηματίας μετά το τροχαίο που προκάλεσε στη Θεσσαλονίκη, κατάφερε να βγει από το όχημα μέσω της ηλιοροφής και να διαφύγει, εγκαταλείποντας στο σημείο τους δύο τραυματίες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΕΕ: Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία
Αντιδρά η Μόσχα 29.08.25

Με ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θέλει να ανοικοδομήσει την Ουκρανία η ΕΕ

«Προωθούμε ενέργειες σχετικά με τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να συμβάλουμε στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΕ, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια
«Ψεύτρα» 29.08.25

Από μοντέλο, σκλάβα του σεξ: Η Κλόε Άιλινγκ απήχθη για να δημοπρατηθεί στο dark web – Ο εφιάλτης και η αλήθεια

Η Κλόε Άιλινγκ έζησε έναν εφιάλτη. Το μοντέλο που απήχθη από το Μιλάνο για να πουληθεί σαν σκλάβα του σεξ επέζησε αλλά κατηγορήθηκε ως ψεύτρα. Το BBC θυμίζει τη σκληρή ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία
Διπλωματικό πόλεμος 29.08.25

Η Τουρκία διακόπτει τους οικονομικούς δεσμούς με το Ισραήλ – Καταγγέλλει το Τελ Αβίβ για γενοκτονία

Σε περαιτέρω ρήξη με το Ισραήλ προχωρά η Τουρκία λόγω της Γάζας. Καταγγέλλοντας το Τελ Αβίβ για γενοκτονία των Παλαιστινίων, διακόπτει όλους τους οικονομικούς δεσμούς και κλείνει τον εναέριο χώρο της.

Σύνταξη
Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο
Ελλάδα 29.08.25

Η σπαρακτική ιστορία της Μαριάνθης: Ένα εγκαταλελειμμένο άλογο που υπέφερε αβοήθητο

Η Μαριάνθη είναι ένα άλογο που βρέθηκε να ζει σε συνθήκες εξαθλίωσης και ακραίας παραμέλησης, εγκαταλελειμμένο σε ένα χωράφι μετά τον θάνατο του ανθρώπου που τη φρόντιζε

Σύνταξη
Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα [βίντεο]
Κόσμος 29.08.25

Φρίκη στην Ινδία: Οργισμένο «κοπάδι» από μαϊμούδες επιτέθηκε και σκότωσε άνδρα (βίντεο)

Το περιστατικό προκάλεσε έντονο πανικό στο χωριό Σαπούρ, αναδεικνύοντας την επικινδυνότητα της αυξανόμενης παρουσίας άγριων ζώων στις κατοικημένες περιοχές στην Ινδία

Σύνταξη
Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Ο Τσέφεριν φρενάρει La Liga και Serie A

Ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάντερ Τσέφεριν διαφωνεί με τον ορισμό αγώνων σε άλλη ήπειρο και εξήγησε τους λόγους. Αντίθετος και ο επίτροπος αθλητισμού της ΕΕ: «Προδοσία»

Βάιος Μπαλάφας
ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ
Πόλεμος στη Γάζα 29.08.25

ΗΠΑ: Η Ουάσιγκτον δεν δίνει βίζα σε Παλαιστίνιους αξιωματούχους εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Υπόμνημα του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υποστηρίζει ότι η Παλαιστινιακή Αρχή επρόκειτο να κηρύξει ανεξαρτησία της Παλαιστίνης, δυσκολεύοντας τις «διπλωματικές προσπάθειες» των ΗΠΑ να λήξει ο πόλεμος στη Γάζα.

Σύνταξη
Γαλλία – Γερμανία: Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης
Γαλλία - Γερμανία 29.08.25

Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης - Μήπως ο δρόμος προς την άβυσσο άνοιξε;

Η Γαλλία βυθίζεται στο χάος και την οικονομική κρίση. Η Γερμανική οικονομία, που παραδοσιακά θεωρείται η «ατμομηχανή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Το κοινωνικό κράτος κινδυνεύει να βρεθεί στο… απόσπασμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Αηδιασμένη» η Μελόνι από τη δημοσίευση φωτογραφιών της ίδιας και άλλων γυναικών σε πορνογραφικό ιστότοπο
Άκρατος μισογυνισμός 29.08.25

«Αηδιασμένη» η Μελόνι από τη δημοσίευση φωτογραφιών της ίδιας και άλλων γυναικών σε πορνογραφικό ιστότοπο

Η ιταλική πλατφόρμα Phica κλείνει μετά τη διανομή παραποιημένψν εικόνων της πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι και πολλών άλλων επιφανών γυναικών

Σύνταξη
«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι
«Μεγάλο έγκλημα» 29.08.25

«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι

Ο Νιλ Γιανγκ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς και πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της ροκ, επιστρέφει με το Big Crime. Στους στίχους του επιτίθεται ανοιχτά στο «φασισμό» του Ντόναλντ Τραμπ και της ελίιτ των δισεκατομμυριούχων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) ζητεί από τους διαιτητές να συνεργάζονται με τους αρχηγούς των ομάδων και να κάνουν χειραψία με τους προπονητές, πριν από τη σέντρα των αγώνων

Βάιος Μπαλάφας
«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» – Τι λένε οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche
Ελλάδα 29.08.25

«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» - Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία της Porsche

Η οδηγός της Porsche που παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο - «Είναι ακόμα σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της

Σύνταξη
Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Ο πρώτος που μπήκε στο «ψυγείο» από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας), σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες «καμπάνες» ακούστηκαν στο τέλος του πρώτου γύρου

Βάιος Μπαλάφας
Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα
Ξέρω τι είδες φέτος το καλοκαίρι 29.08.25

Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

To καλοκαίρι του 2025 έφερε σκορ και μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο box office και ακόμη και ο Σούπερμαν δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος από την αδιαφορία του κοινού. Ο Guardian κάνει έναν απολογισμό για το κινηματογραφικό κύπελλο. Κάποιοι το σήκωσαν, άλλοι το πρόδωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο