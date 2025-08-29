Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών – Ήχησε το 112
Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (29/8) στην περιοχή Άγιος Κοσμάς στα Γρεβενά.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.
Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 34 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα και 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025
Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή Άνω Εκκλησιά να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να απομακρυνθούν.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άνω_Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών
‼ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 29, 2025
Εικόνες από το σημείο της φωτιάς
