Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών – Ήχησε το 112

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (29/8) στην περιοχή Άγιος Κοσμάς στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση.

Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 34 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρα τμήματα και 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Κοσμάς Γρεβενών. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025

Λίγη ώρα μετά την εκδήλωση της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους στην περιοχή Άνω Εκκλησιά να είναι σε ετοιμότητα αν χρειαστεί να απομακρυνθούν.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στις περιοχές #Άνω_Εκκλησία της Περιφερειακής Ενότητας #Γρεβενών ‼ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 29, 2025

Εικόνες από το σημείο της φωτιάς