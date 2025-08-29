Συναγερμός ήχησε το μεσημέρι στην Πυροσβεστική, με φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Γερολιμένα Μάνης, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της υπηρεσίας, στο μέτωπο επιχειρούν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 12 οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση, γεγονός που διευκολύνει την πρόσβαση των πυροσβεστών, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Κοντά στο σημείο βρίσκονται κατοικίες, ωστόσο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος για τα σπίτια και τους κατοίκους.