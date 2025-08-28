Σαλαμίνα: Επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού ο 40χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά – Το πάρτι και τα βεγγαλικά

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στα Βασιλικά στη Σαλαμίνα. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Βρωμοπούσι με τις φλόγες να φθάνουν στις αυλές των σπιτιών. Πριν καταφέρουν να την περιορίσουν, η φωτιά προκάλεσε μεγάλες καταστροφές σε περιουσίες.

Κι όλα αυτά, επειδή κατά τη διάρκεια πάρτι σε σπίτι της περιοχής χρησιμοποίησαν βεγγαλικά για να γιορτάσουν. Το γλέντι μετατράπηκε σε εφιάλτη.

Τι λέει μαρτυρία στο MEGA

Αυτόπτης μάρτυρας που είδε την φωτιά να ξεσπά μιλά αποκλειστικά στην κάμερα του MEGA

-Ήταν μία φωτοβολίδα

– Όχι ήταν πάνω από εφτά

– Δηλαδή ακούγονται από μακριά το γλέντι

-Ναι ναι αφού είμαι δίπλα και είπε μάλιστα πω πω τι κάναμε ρε.

Η μάχη των πυροσβεστών

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σταματήσουν την φωτιά πρώτου κάψει σπίτι, ωστόσο οι φλόγες πρόλαβαν και κατέστρεψαν ένα αυτοκίνητο, ένα τροχόσπιτο γεμάτο ηλεκτρικές συσκευές και το σκάφος της οικογένειας.

Συνελήφθη ο 40χρονος που έκανε το πάρτι

Ο 40χρονος, που είναι επικελευστής του Πολεμικού Ναυτικού, έκανε πάρτι στο σπίτι του και παραδέχθηκε στους αξιωματικούς της Αστυνομίας πως πέταξε ένα δυναμιτάκι από το οποίο και προκλήθηκε η πυρκαγιά. Κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

«Γενέθλια είχανε; γιορτή είχανε; δεν ξέρω τι είχανε. Είχανε μουσική κάποια στιγμή έριξαν αυτά τα βαρελότα δεν ξέρω τι είναι καπνογόνα και λέω θα μας βάλουνε φωτιά, δεν περάσανε 2 λεπτά κοιτάω από το παράθυρο είχε πορτοκάλι λέω ”τι έγινε, τι ρίξανε, ρίξανε τίποτα άλλο” και βλέπω τη φωτιά», είπε κάτοικος της περιοχής.

Με βανάκια και ποδήλατα οι εμπρηστές

62χρονος συνελήφθη χθες κατηγορούμενος για εμπρησμό από πρόθεση για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, σε παράδρομο της Αττικής Οδού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος κινείτο με ποδήλατο κι έβαλε φωτιά χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να κρύψει το σακίδιο πλάτης που φορούσε, αλλά εντοπίστηκε από τις Αρχές σε κάδο. Το μεσημέρι οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων.

Αύριο απολογείται ο 48χρονος δημοτικός υπάλληλος που κατηγορείται σε βαθμό κακουργήματος για 4 φωτιές στο δήμο Παλλήνης. Αρνείται τις κατηγορίες.

«Δεν έχω κάνει τίποτα, δεν έβαλα εγώ τις φωτιές. Ξεκίνησα να πάω στην αστυνομία για να καταθέσω και εκεί με συνέλαβαν. Εγώ άφηνα το αυτοκίνητό μου στο αμαξοστάσιο και έπειτα οδηγούσα πάντα το βανάκι του Δήμου και τα δρομολόγια όλα ήταν για να παίρνω και να αφήνω τα παιδιά στο σπίτι τους. Έχω καθαρό ποινικό μητρώο και έχω εργαστεί σε 8 δήμους. Έχετε πιάσει τον λάθος άνθρωπο», λέει ο 48χρονος.

Το απόγευμα νέες πυρκαγιές ξέσπασαν στην Τροιζήνα, τη Μεσσηνία και την Πρέβεζα.