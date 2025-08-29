Φωτιά τώρα στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 6 εναέρια

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι την Παρασκευή (29/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Χόικα Θεσπρωτίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χοϊκα Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025

Δείτε βίντεο από το σημείο που ξέσπασε η φωτιά και την κατάσβεση

Υπενθυμίζεται ότι, υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή (κατηγορία 3) στην Περιφέρεια Αττικής, σε περιοχές του Νομού Ροδόπης στις Περιφερειακές Ενότητες Ευβοίας, Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας και Λακωνίας, στη Χαλκιδική, σε πολλά νησιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στην κατηγορία 3 βρίσκονται ακόμη Θεσπρωτία, Αιτωλοακαρνανία, Λακωνία και Βοιωτία.