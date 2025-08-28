Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία συγχωριανού του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Έδεσσας, ο 76χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία με κυνηγετική καραμπίνα τον 72χρονο συγχωριανό του, στη Δάφνη Σκύδρας, στην Πέλλα.

Ο 76χρονος, που έχει ομολογήσει το έγκλημα, είχε μεταφέρει τη σορό του συγχωριανού του σε αυτοσχέδια χωματερή όπου την εγκατέλειψε, αφού την κάλυψε με σκουπίδια. Το έγκλημα διαπράχθηκε στις 16 Αυγούστου. Ωστόσο αποκαλύφθηκε εννέα ημέρες αργότερα, όταν ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του υποδεικνύοντας το σημείο ταφής του θύματος.

Κατά την απολογία του, ο 76χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να επικαλέστηκε «χρόνιες διαμάχες» με το θύμα. Όταν συνελήφθη φέρεται να είπε ότι πίστευε ότι το θύμα του είχε κλέψει ροδάκινα. Ωστόσο, μέχρι τότε δεν είχε προηγηθεί κάποιο βίαιο επεισόδιο μεταξύ τους.

Όταν η ανακρίτρια του ζήτησε να περιγράψει τις συνθήκες υπό τις οποίες τέλεσε τη δολοφονία, πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε πως «θόλωσε».

«Έχασα τον έλεγχο του εαυτού μου. Λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος», φέρεται να απολογήθηκε. Επίσης, υπέβαλε, διά του συνηγόρου του, αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση. Συνεπώς θα οδηγηθεί στις φυλακές.