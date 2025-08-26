Σοκ στην τοπική κοινωνία έχει προκαλέσει το έγκλημα στη Σκύδρα στην Πέλλα, όπου ένας 75χρονος – ο οποίος φέρεται να ομολόγησε – πυροβόλησε 72χρονο, έδεσε το σώμα του στο μηχανάκι και εν συνεχεία εγκατέλειψε τη σορό σε ερημική τοποθεσία.

Ο δράστης θέλοντας να δικαιολογήσει το έγκλημα, ανέφερε ότι 0 72χρονος «με έκλεβε, τον είχα δει να βγαίνει από το χωράφι μου».

Η σοκαριστική αποκάλυψη έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με τις αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν πλήρως τα κίνητρα της δολοφονίας και τις συνθήκες υπό τις οποίες διαπράχθηκε.

Βασικός ύποπτος από την αρχή

Ο 75χρονος είχε μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών από την πρώτη στιγμή που είχαν χαθεί τα ίχνη του 72χρονου.

Τα παιδιά του θύματος είχαν εκφράσει την ανησυχία τους στις αρχές και ανέφεραν ότι ο πατέρας τους είχε διαφορές με τον 75χρονο, γεγονός που οδήγησε τους αστυνομικούς να τον καλέσουν για ανάκριση.

Η εξαφάνιση του θύματος δηλώθηκε στις 17 Αυγούστου και ξεκίνησαν άμεσα οι έρευνες.

Τελικά ο δράστης «έσπασε» μπροστά στους αστυνομικούς και αποκάλυψε ότι αυτός ευθύνεται για τη δολοφονία του 72χρονου, ενώ τους υπέδειξε και που είχε αφήσει το άψυχο σώμα του.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της δολοφονίας

Ανακοίνωση για την εξιχνίαση του εγκλήματα εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. .

«Εξιχνιάστηκε, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας, ανθρωποκτονία σε βάρος 72χρονου ημεδαπού που έγινε στις 16 Αυγούστου 2025 σε αγροτική περιοχή της Πέλλας.

Για την υπόθεση συνελήφθη στις 25 Αυγούστου το απόγευμα σε περιοχή της Πέλλας ένας ημεδαπός άνδρας και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων».

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, από συγγενικό πρόσωπό του θύματος δηλώθηκε η εξαφάνιση του 72χρονου στο Αστυνομικό Τμήμα Σκύδρας, ο οποίος αποχώρησε από την οικία του σε χωριό της Πέλλας το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου 2025.

Μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών εντοπίστηκε στις 25 Αυγούστου το πρωί η σορός του 72χρονου σε περιοχή της Πέλλας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, το απόγευμα της 16ης Αυγούστου 2025 σε κοντινή περιοχή ο ημεδαπός άνδρας πυροβόλησε με κυνηγετική καραμπίνα σε βάρος του 72χρονου με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του».

Όπως έγινε γνωστό, στον χώρο κλήθηκαν και προσήλθαν αρμόδια κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας και του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας, για την εγκληματολογική διερεύνηση του χώρου.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του συλληφθέντα σε περιοχή της Πέλλας, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα, δύο κάλυκες, ένα ζεύγος υποδημάτων και ρουχισμός. Από την κατοχή του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 1.770 ευρώ.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.