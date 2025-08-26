Σκύδρα: Τον σκότωσε γιατί νόμιζε ότι του έκλεψε… ροδάκινα – Τι λέει η κόρη του θύματος

Τον πέταξε σε έναν σκουπιδότοπο νεκρό. Τον είχε σκοτώσει για ασήμαντη αφορμή και τον έσυρε για 700 μέτρα δεμένο από το αυτοκίνητό του, πριν τον ξεφορτωθεί στη χωματερή – θύμα ένας 72χρονος και θύτης ένας 75χρονος στην Σκύδρα της Πέλλας.

Ο δράστης ισχυρίζεται πως είδε τον 72χρονο στο χωράφι του, και αυτό πυροδότησε τον φόνο. «Σκότωσα το θύμα όταν τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου, πίστεψα πως μου έκλεψε φρούτα, θόλωσα και πυροβόλησα με καραμπίνα», ισχυρίστηκε ο ίδιος.

Είναι όμως έτσι; Πληροφορίες σκιαγραφούν μια ιστορία που δεν είναι τόσο απλή όσο παρουσιάζεται, είναι όμως αδιανόητα φρικιαστική.

Στην Σκύδρα, τα στόματα είναι κλειστά. Οι κάτοικοι λένε πως και οι δύο ήταν καλοί άνθρωποι. Ο 72χρονος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε δεχτεί απειλές.

«Καθόμασταν στο μαγαζί, ήταν και η γυναίκα του εκεί πέρα και εκεί που καθόταν και μόλις του ήρθε η φλασιά, ξαφνικά θυμήθηκε ότι ο άντρας της έτσι και έτσι και σηκώθηκε όρθιος και άρχισε και έβριζε τον άντρα της. Δεν τον αφήσαμε να πει πολλά πράγματα, όμως, με τη μία τον κόψαμε, γιατί στο μαγαζί δεν σηκώνει να γίνονται φασαρίες, του είπα ‘σε παρακαλώ, ζήτα συγγνώμη από την γυναίκα, δεν φταίει πουθενά η γυναίκα, τι δουλειά έχει’. ‘Συγνώμη’ είπε ‘Ε’…», αναφέρει μαρτυρία.

Συγγενείς του δράστη στο Live News

Συγγενείς του δράστη θα μιλήσουν αποκλειστικά στο Live News: «Είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημιά συνέχεια, τον έβριζε, τον έκανε – δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του».

Οι διαφορές των δύο ανδρών φαίνεται να έχουν βαθιές ρίζες και για αυτό η οικογένεια του θύματος ήταν ανάστατη μετά την εξαφάνισή του.

Τα ίχνη του ηλικιωμένου θύματος είχαν χαθεί για περίπου 10 ημέρες, μέχρι που ο δράστης αποκάλυψε στην αστυνομία πού είχε παρατήσει τη σορό του.

Η φρικιαστική δολοφονία του 72χρονου έξω από το χωριό τους στην Σκύδρα, αποκαλύφθηκε την Δευτέρα (25/8), όταν οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 75χρονο, πιστεύοντας πως εμπλέκεται στην εξαφάνιση του θύματος.

Τι λέει η κόρη του θύματος στο Mega

Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι άλλα υποστηρίζει η πλευρά της οικογένειας του θύματος, άλλα όσοι έχουν δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές.

Όπως είπε η κόρη του θύματος, που μίλησε στο Live News, δεν υπήρχε καμία διαμάχη μεταξύ του πατέρα της και του δράστη. Όπως ανέφερε, μάλιστα, χαρακτηριστικά: «Ο πατέρας μου γυρνούσε από τα ψώνια, είναι δυνατόν να έμπαινε στο χωράφι με τα ψώνια;».

Ωστόσο, από τις καταθέσεις που έχουν δοθεί στην αστυνομία, προκύπτει ότι αυτοί οι δύο άντρες είχαν κόντρα από παλιά. Μάλιστα, όπως είπαν αστυνομικές πηγές στο Live News, από μια κατάθεση προέκυψε ότι υπήρξε και ένα φραστικό επεισόδιο στη μέση του χωριού πριν από λίγες ημέρες.

Η κόρη του θύματος θα πει στο Live News: «Δεν είχαν προσωπικές (διαφορές), ότι πιάστηκαν στα χέρια. Εκείνος νόμιζε ότι πήγε να τον κλέψει στο χωράφι, αλλά καμία σχέση. Είχαμε δηλώσει εξαφάνιση το Σάββατο. Το μηχανάκι βρέθηκε εκεί που έγινε, ο πατέρας μου βρέθηκε αλλού. Όπως ομολόγησε, τον μετέφερε με το αγροτικό του».

«Μόνο καμιά φορά πέρναγε και έβριζε, αλλά ποτέ δεν σταμάτησε για να τσακωθούνε», λέει για τον 785χρονο και προσθέτει: «Από το ίδιο χωριό ήμασταν με τον δράστη, συγχωριανοί. Διαφορές δεν είχαν. Ο δράστης νόμιζε ότι τον είδε στο χωράφι του, που δεν το πιστεύω γιατί ο μπαμπάς μου γύριζε από τα ψώνια. Βρέθηκαν τα κρέατα που πήγε και πήρε, τα τυριά και αυτά που πήρε για το σπίτι. Θα πήγαινε με τα τυριά στο χωράφι του; Αυτός νόμιζε, του είχε μπει στο μυαλό μάλλον. Εγώ μια φορά τον είδα κιόλας αυτό τον άνθρωπο, να περνάει και να βρίζει, αλλά ο μπαμπάς μου ποτέ δεν έδινε σημασία, ούτε πιάστηκαν στα χέρια, ούτε πήγε να τον βρει ποτέ για να μαλώσει μαζί του κι ας έβριζε αυτός. Ήταν ήσυχος άνθρωπος ο πατέρας μου και δεν ασχολιόταν, ούτε προκαλούσε».

Στην εκδοχή τού καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, στον οποίο άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Έδεσσας, είδε στο χωράφι του το θύμα, πίστεψε πως τον έκλεψε και τον πυροβόλησε.

Γιατί όμως γύρναγε με την καραμπίνα ο 75χρονος; Γιατί επέλεξε στη συνέχεια, αφού ήταν ήδη νεκρό το θύμα του, να το δέσει και να το σύρει στους δρόμους της Σκύδρας για 700 μέτρα; Αυτά τα ερωτήματα βάζουν άλλες παραμέτρους στο αδιανόητο φονικό.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας για τη δολοφονία του 72χρονου

Ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στο Live News, είπε μεταξύ άλλων για τις σχέσεις μεταξύ θύματος και θύτη:

«Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοί οι δύο εδώ και δεκαετίες δεν τα είχαν καλά. Τσακώνονταν. Μάλιστα, μία πληροφορία εξειδικευμένη λέει ότι είχαν τσακωθεί στην πλατεία του χωριού. Διότι τον κατηγορούσε και πήγαν να πλακωθούν και τους χώρισε ένας, ο οποίος ήταν στο καφενείο εκείνη τη στιγμή».