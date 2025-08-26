newspaper
Σκύδρα: Τον σκότωσε γιατί νόμιζε ότι του έκλεψε… ροδάκινα – Τι λέει η κόρη του θύματος
Ελλάδα 26 Αυγούστου 2025 | 19:51

Σκύδρα: Τον σκότωσε γιατί νόμιζε ότι του έκλεψε… ροδάκινα – Τι λέει η κόρη του θύματος

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για τη δολοφονίου του 72χρονου στην Σκύδρα - Η κόρη του θύματος αλλά και συγγενείς του 75χρονου δράστη μιλούν στο Mega

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Spotlight

Τον πέταξε σε έναν σκουπιδότοπο νεκρό. Τον είχε σκοτώσει για ασήμαντη αφορμή και τον έσυρε για 700 μέτρα δεμένο από το αυτοκίνητό του, πριν τον ξεφορτωθεί στη χωματερή – θύμα ένας 72χρονος και θύτης ένας 75χρονος στην Σκύδρα της Πέλλας.

Ο δράστης ισχυρίζεται πως είδε τον 72χρονο στο χωράφι του, και αυτό πυροδότησε τον φόνο. «Σκότωσα το θύμα όταν τον είδα να βγαίνει από το χωράφι μου, πίστεψα πως μου έκλεψε φρούτα, θόλωσα και πυροβόλησα με καραμπίνα», ισχυρίστηκε ο ίδιος.

Είναι όμως έτσι; Πληροφορίες σκιαγραφούν μια ιστορία που δεν είναι τόσο απλή όσο παρουσιάζεται, είναι όμως αδιανόητα φρικιαστική.

Στην Σκύδρα, τα στόματα είναι κλειστά. Οι κάτοικοι λένε πως και οι δύο ήταν καλοί άνθρωποι. Ο 72χρονος, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είχε δεχτεί απειλές.

«Καθόμασταν στο μαγαζί, ήταν και η γυναίκα του εκεί πέρα και εκεί που καθόταν και μόλις του ήρθε η φλασιά, ξαφνικά θυμήθηκε ότι ο άντρας της έτσι και έτσι και σηκώθηκε όρθιος και άρχισε και έβριζε τον άντρα της. Δεν τον αφήσαμε να πει πολλά πράγματα, όμως, με τη μία τον κόψαμε, γιατί στο μαγαζί δεν σηκώνει να γίνονται φασαρίες, του είπα ‘σε παρακαλώ, ζήτα συγγνώμη από την γυναίκα, δεν φταίει  πουθενά η γυναίκα, τι δουλειά έχει’. ‘Συγνώμη’ είπε ‘Ε’…», αναφέρει μαρτυρία.

Συγγενείς του δράστη στο Live News

Συγγενείς του δράστη θα μιλήσουν αποκλειστικά στο Live News: «Είχε φαντασιώσεις ότι του έκανε ζημιά συνέχεια, τον έβριζε, τον έκανε – δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του».

Οι διαφορές των δύο ανδρών φαίνεται να έχουν βαθιές ρίζες και για αυτό η οικογένεια του θύματος ήταν ανάστατη μετά την εξαφάνισή του.

Τα ίχνη του ηλικιωμένου θύματος είχαν χαθεί για περίπου 10 ημέρες, μέχρι που ο δράστης αποκάλυψε στην αστυνομία πού είχε παρατήσει τη σορό του.

Η φρικιαστική δολοφονία του 72χρονου έξω από το χωριό τους στην Σκύδρα, αποκαλύφθηκε την Δευτέρα (25/8), όταν οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 75χρονο, πιστεύοντας πως εμπλέκεται στην εξαφάνιση του θύματος.

Τι λέει η κόρη του θύματος στο Mega

Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι άλλα υποστηρίζει η πλευρά της οικογένειας του θύματος, άλλα όσοι έχουν δώσει κατάθεση στις αστυνομικές αρχές.

Όπως είπε η κόρη του θύματος, που μίλησε στο Live News, δεν υπήρχε καμία διαμάχη μεταξύ του πατέρα της και του δράστη. Όπως ανέφερε, μάλιστα, χαρακτηριστικά: «Ο πατέρας μου γυρνούσε από τα ψώνια, είναι δυνατόν να έμπαινε στο χωράφι με τα ψώνια;».

Ωστόσο, από τις καταθέσεις που έχουν δοθεί στην αστυνομία, προκύπτει ότι αυτοί οι δύο άντρες είχαν κόντρα από παλιά. Μάλιστα, όπως είπαν αστυνομικές πηγές στο Live News, από μια κατάθεση προέκυψε ότι υπήρξε και ένα φραστικό επεισόδιο στη μέση του χωριού πριν από λίγες ημέρες.

Η κόρη του θύματος θα πει στο Live News: «Δεν είχαν προσωπικές (διαφορές), ότι πιάστηκαν στα χέρια. Εκείνος νόμιζε ότι πήγε να τον κλέψει στο χωράφι, αλλά καμία σχέση. Είχαμε δηλώσει εξαφάνιση το Σάββατο. Το μηχανάκι βρέθηκε εκεί που έγινε, ο πατέρας μου βρέθηκε αλλού. Όπως ομολόγησε, τον μετέφερε με το αγροτικό του».

«Μόνο καμιά φορά πέρναγε και έβριζε, αλλά ποτέ δεν σταμάτησε για να τσακωθούνε», λέει για τον 785χρονο και προσθέτει: «Από το ίδιο χωριό ήμασταν με τον δράστη, συγχωριανοί. Διαφορές δεν είχαν. Ο δράστης νόμιζε ότι τον είδε στο χωράφι του, που δεν το πιστεύω γιατί ο μπαμπάς μου γύριζε από τα ψώνια. Βρέθηκαν τα κρέατα που πήγε και πήρε, τα τυριά και αυτά που πήρε για το σπίτι. Θα πήγαινε με τα τυριά στο χωράφι του; Αυτός νόμιζε, του είχε μπει στο μυαλό μάλλον. Εγώ μια φορά τον είδα κιόλας αυτό τον άνθρωπο, να περνάει και να βρίζει, αλλά ο μπαμπάς μου ποτέ δεν έδινε σημασία, ούτε πιάστηκαν στα χέρια, ούτε πήγε να τον βρει ποτέ για να μαλώσει μαζί του κι ας έβριζε αυτός. Ήταν ήσυχος άνθρωπος ο πατέρας μου και δεν ασχολιόταν, ούτε προκαλούσε».

Στην εκδοχή τού καθ’ ομολογίαν δολοφόνου, στον οποίο άσκησε δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Έδεσσας, είδε στο χωράφι του το θύμα, πίστεψε πως τον έκλεψε και τον πυροβόλησε.

Γιατί όμως γύρναγε με την καραμπίνα ο 75χρονος; Γιατί επέλεξε στη συνέχεια, αφού ήταν ήδη νεκρό το θύμα του, να το δέσει και να το σύρει στους δρόμους της Σκύδρας για 700 μέτρα; Αυτά τα ερωτήματα βάζουν άλλες παραμέτρους στο αδιανόητο φονικό.

Ο Σταύρος Μπαλάσκας για τη δολοφονία του 72χρονου

Ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας, μιλώντας στο Live News, είπε μεταξύ άλλων για τις σχέσεις μεταξύ θύματος και θύτη:

«Οι πληροφορίες λένε ότι αυτοί οι δύο εδώ και δεκαετίες δεν τα είχαν καλά. Τσακώνονταν. Μάλιστα, μία πληροφορία εξειδικευμένη λέει ότι είχαν τσακωθεί στην πλατεία του χωριού. Διότι τον κατηγορούσε και πήγαν να πλακωθούν και τους χώρισε ένας, ο οποίος ήταν στο καφενείο εκείνη τη στιγμή».

World
Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

Vita.gr
Work-life balance: Αποβάλλεται το άγχος της δουλειάς με τη μέθοδο STOP;

Work-life balance: Αποβάλλεται το άγχος της δουλειάς με τη μέθοδο STOP;

Κόσμος
Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λαμία: Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 26.08.25

Συναγερμός στη Λαμία - Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν στη διάρκεια έργων φυσικού αερίου στη Λαμία - Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί

Σύνταξη
Μουρτζούκου: «Αν ανοίξω το στόμα μου, θα κάψω ανθρώπους» – Τι λέει ο πατέρας του Παναγιωτάκη
«Είμαι διάολος εγώ» 26.08.25

Μουρτζούκου: «Αν ανοίξω το στόμα μου, θα κάψω ανθρώπους» – Τι λέει ο πατέρας του Παναγιωτάκη

Ενώ έχει ομολογήσει αβίαστα 4 βρεφοκτονίες, την δολοφονία του Παναγιωτάκη την αρνείται πεισματικά - Η καθ’ ομολογίαν βρεφοκτόνος κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της

Σύνταξη
Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης
Ελλάδα 26.08.25

Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν» σημείωσε η αδελφή της 36χρονης που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της.

Σύνταξη
Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας
Επικίνδυνη υποστελέχωση 26.08.25

Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Γιατροί και κάτοικοι του νησιού μιλούν στο in για το πως έφτασαν να διακομίζονται με ανορθόδοξο τρόπο τα περιστατικά στο υποστελεχωμένο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του
Πέλλα 26.08.25

Έγκλημα στη Σκύδρα: Για ανθρωποκτονία με δόλο κατηγορείται ο 76χρονος που δολοφόνησε τον συγχωριανό του

Ο 76χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα από αστυνομικούς του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας κάτι στο πρόσωπό του για να το καλύπτει

Σύνταξη
Ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες στην Αλόννησο – Μηχανική βλάβη στο Superstar της SeaJets
Σποράδες 26.08.25

Εκατοντάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στην Αλόννησο λόγω βλάβης στο Superstar της SeaJets

Οι επιβάτες που είδαν για μία ακόμα φορά πλοίο της SeaJets να μην πραγματοποιεί το προγραμματισμένο του δρομολόγιο, διαμαρτύρονται για την παντελή έλλειψη ενημέρωσης και οργάνωσης.

Σύνταξη
ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις
Οικονομικές Ειδήσεις 26.08.25

ΓΣΕΕ: Το σ/ν καθιστά αφόρητες τις συνθήκες εργασίας και αποδυναμώνει εσκεμμένα τις συλλογικές συμβάσεις

«Το υπουργείο Εργασίας επέλεξε να παρουσιάσει μια απαράδεκτη δέσμη μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, ικανοποιώντας πολύ συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα», τονίζει η ΓΣΕΕ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές
Στόχος η ενέργεια 26.08.25

Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές

Την Κυριακή, η Ουκρανία έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στην περιοχή του Λένινγκραντ και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαμάρα

Σύνταξη
Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο
Eurobasket 2025 26.08.25

Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο

O Ισπανός τεχνικός και ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας νοσηλεύεται λόγω οξείας λοίμωξης και δεν θα καθίσει στον πάγκο στον πρώτο αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία
Κόσμος 26.08.25

Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία

Στο «στόχαστρο» του Μπαϊρού βρίσκονται οι Σοσιαλιστές, που ανακοίνωσαν ήδη ότι θα τον καταψηφίσουν, αν και ο ίδιος ήλπιζε ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση

Σύνταξη
Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;
Τραμπ vs Μαδούρο 26.08.25

Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;

Η Βενεζουέλα στέλνει στρατεύματα στα σύνορά της με την Κολομβία για να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λαμία: Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 26.08.25

Συναγερμός στη Λαμία - Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν στη διάρκεια έργων φυσικού αερίου στη Λαμία - Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί

Σύνταξη
Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε
Οι δράσεις 26.08.25

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε

Ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety και για το αν θα παραστεί στο φεστιβάλ η ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ, η οποία έχει δεχτεί δριμεία κριτική για τη φιλοϊσραηλινή στάση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»
Financial Times 26.08.25

Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται διατεθειμένες να στηρίξουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο - Σύμφωνα με τους Financial Times, είναι θετικές στο να παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόλο: Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο
Πόλο 26.08.25

Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο

Μετά την ακύρωση της καθιερωμένης Βαλκανικής διοργάνωσης, Σερβία και Μαυροβούνιο προχωρούν σε κοινό πρωτάθλημα με οκτώ ομάδες στην Premier League και εννέα στη δεύτερη κατηγορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα

Ο τεχνικός της Εθνική Ελπίδων Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 25 ποδοσφαιριστές ενόψει της πρεμιέρας στα προκριματικά του U21 EURO 2027 κόντρα στη Μάλτα στο Centenary Stadium του Ta' Qali (09/09, 20:00).

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν
Κόσμος 26.08.25

Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν

Συνομιλίες υποστήριξε ότι θα έχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και ευρωπαϊκές χώρες, για την πραγματοποίηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων
Τόσο απλό 26.08.25

Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων

Ο ωκεανολόγος Σάιμον Μπόξαλ υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο για το Τρίγωνο των Βερμούδων - και η απάντηση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο πιστεύουν πολλοί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου

Η Σότσι είναι όπως φαίνεται η ρωσική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, Γεράσιμο Μήτογλου, ο οποίος δεν υπολογίζεται τη νέα σεζόν από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη

Ο Ισπανός τερματοφύλακας Χουλιάν Κουέστα αποτελεί ουσιαστικά παίκτη της τουρκικής ομάδας, καθώς απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις - Άνοιξε ο δρόμος ια την επιστροφή του Διούδη στο «Βικελίδης».

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα – Η σοκαριστική στιγμή [βίντεο]
Πορτογαλία 26.08.25

Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα - Η σοκαριστική στιγμή

Σοκ στην Πορτογαλία, με τον ταύρο να τραυματίζει θανάσιμα 22χρονο ταυρομάχο μέσα στην αρένα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά πέθανε μέσα σε 24 ώρες

Σύνταξη
Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών
Δήλωσε αθώος 26.08.25

Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός στο Λος Άντζελες, λέει ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ
Champions League 26.08.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα
Διπλωματία 26.08.25

ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα

Έκκληση στο ΥΠΕΞ και την κυβέρνηση από την ΕΣΗΕΑ να στηρίξει η Ελλάδα το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων με αιχμή το θάνατο 219 δημοσιογράφων στη Γάζα

Σύνταξη
Reuters: Παραιτήθηκε από το πρακτορείο η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ, βαριές καταγγελίες για το ρόλο του στη Γάζα
Καναδή 26.08.25

Γάζα: Παραιτήθηκε από το Reuters η φωτορεπόρτερ Βάλερι Ζινκ - Βαριές καταγγελίες κατά του πρακτορείου ειδήσεων

«Δεν μπορώ να διανοηθώ να φοράω αυτή την ταυτότητα» - Η ρεπόρτερ Βάλερι Ζινκ αποχωρεί από το Reuters καταγγέλλοντας ότι αναπαράγει την ισραηλινή προπαγάνδα

Σύνταξη
