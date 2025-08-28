Σε κλίμα οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 72χρονου που δολοφονήθηκε από συγχωριανό του στην Σκύδρα Πέλλας, με τον δράστη να απολογείται σήμερα ενώπιον των δικαστικών αρχών.

Επί 9 ημέρες οι συγγενείς του 72χρονου τον αναζητούσαν, με τον καθ’ ομολογίαν δράστη να έχει πετάξει τη σορό του άνδρα σε χωματερή ενώ παράλληλα κυκλοφορούσε ανενόχλητος, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο δράστης θεώρησε ότι ο 72χρονος έκλεψε από το χωράφι του ροδάκινα και τον πυροβόλησε με καραμπίνα. Στη συνέχεια έκρυψε τη σορό του και την έσυρε με το όχημά του στη χωματερή, καλύπτοντάς την με σκουπίδια.

Ο 76χρονος δράστης σήμερα θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή και σύμφωνα με πληροφορίες, θα ζητήσει διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Η φρικιαστική δολοφονία του 72χρονου έξω από το χωριό τους στην Σκύδρα, αποκαλύφθηκε την Δευτέρα (25/8), όταν οι αστυνομικοί προσήγαγαν τον 76χρονο, πιστεύοντας πως εμπλέκεται στην εξαφάνιση του θύματος.

Τι έχει δηλώσει η κόρη του θύματος

Σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, Live News, υπάρχουν μαρτυρίες που λένε ότι οι δύο άνδρες είχαν χρόνια κόντρα, ωστόσο η κόρη του θύματος διαψεύδει ότι υπήρχαν διαφορές.

«Από το ίδιο χωριό ήμασταν με τον δράστη, συγχωριανοί. Διαφορές δεν είχαν. Ο δράστης νόμιζε ότι τον είδε στο χωράφι του, που δεν το πιστεύω γιατί ο μπαμπάς μου γύριζε από τα ψώνια.

Βρέθηκαν τα κρέατα που πήγε και πήρε, τα τυριά και αυτά που πήρε για το σπίτι. Θα πήγαινε με τα τυριά στο χωράφι του; Αυτός νόμιζε, του είχε μπει στο μυαλό μάλλον.

Εγώ μια φορά τον είδα κιόλας αυτό τον άνθρωπο, να περνάει και να βρίζει, αλλά ο μπαμπάς μου ποτέ δεν έδινε σημασία, ούτε πιάστηκαν στα χέρια, ούτε πήγε να τον βρει ποτέ για να μαλώσει μαζί του κι ας έβριζε αυτός. Ήταν ήσυχος άνθρωπος ο πατέρας μου και δεν ασχολιόταν, ούτε προκαλούσε».