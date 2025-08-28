Νέα Ζηλανδία: Το κρατικό ταμείο πλούτου ποντάρει στην Ευρώπη, όχι στις ΗΠΑ

Οι επικεφαλής επενδύσεων του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Νέας Ζηλανδίας με τις καλύτερες επιδόσεις διεθνώς εκτιμούν ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές θα υπεραποδώσουν έναντι των αμερικανικών την επόμενη δεκαετία, γεγονός που υποδηλώνει ότι ορισμένοι διαχειριστές κεφαλαίων αρχίζουν να αμφισβητούν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές των αμερικανικών μετοχών.

Ο Μπραντ Ντάνσταν και ο Γουίλ Γκούντγουιν, συν-επικεφαλής επενδύσεων του New Zealand Super Fund, ύψους 44 δισ. δολαρίων, ανέφεραν σε συνέντευξή τους ότι η ευρωπαϊκή χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί τη μεγαλύτερη θέση «overweight» του ταμείου σε σχέση με το χαρτοφυλάκιο αναφοράς του. Όπως εξήγησαν, οι τακτικές θέσεις λαμβάνονται με ορίζοντα δεκαετίας, με βάση τις αγορές που εκτιμάται ότι θα αποδώσουν καλύτερα.

Η επενδυτική στρατηγική του ταμείου στηρίζεται στην εκτίμηση ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές, όπως αποτυπώνονται στον δείκτη Stoxx Europe 600, διαπραγματεύονται σήμερα κάτω από την «εύλογη αξία» τους. Αντίθετα, οι αμερικανικές μετοχές θεωρούνται υπερτιμημένες και εκτιμάται ότι κάποια στιγμή μέσα στην επόμενη δεκαετία θα χάσουν το premium τους. Στα τέλη Ιουνίου, το ταμείο είχε «overweight» θέση στις ευρωπαϊκές μετοχές κατά 2% και «underweight» θέση στις αμερικανικές κατά 3,5%.

Διαφορές στις αποτιμήσεις και οι μακροπρόθεσμες προοπτικές

Η ανάλυση αυτή ενισχύεται από συγκεκριμένους δείκτες. Οι αμερικανικές μετοχές διαπραγματεύονται με δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) 27,5, ενώ οι ευρωπαϊκές μετοχές με P/E περίπου 16. Σύμφωνα με τον Ντάνσταν, «θα υπάρξει μεγαλύτερος κίνδυνος πληθωρισμού στις ΗΠΑ», γεγονός που, σε συνδυασμό με τις προοπτικές για τα αμερικανικά επιτόκια, καθιστά τις τρέχουσες αποτιμήσεις των αμερικανικών μετοχών μη βιώσιμες μακροπρόθεσμα.

Παρά τη σημερινή στρατηγική του, το ταμείο αναγνωρίζει την ιστορική υπεροχή των ΗΠΑ. Την τελευταία δεκαετία, ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο άνω του 310% σε συνολική απόδοση, έναντι 115% για τον Stoxx Europe 600. Ωστόσο, το NZ Super Fund, που ξεκίνησε τις επενδύσεις του το 2003, έχει αναδειχθεί στο κορυφαίο κρατικό ταμείο σε απόδοση τα τελευταία 10 και 20 χρόνια, με ετήσιες αποδόσεις άνω του 10%, σύμφωνα με την πλατφόρμα δεδομένων Global SWF.

Ευελιξία και επενδυτικές επιλογές

Η επιτυχία αυτή αποδίδεται στην προσέγγιση «συνολικού χαρτοφυλακίου», που επιτρέπει στους διαχειριστές να είναι ευέλικτοι και να αναλαμβάνουν υπολογισμένο ρίσκο. Η προτίμηση του ταμείου για την Ευρώπη επεκτείνεται και στα ιδιωτικά κεφάλαια (private equity), όπου ο Γκούντγουιν βλέπει «καλή ευκαιρία», αναζητώντας «νεότερους, πιο “πεινασμένους” διαχειριστές». Παρόλα αυτά, το private equity αποτελεί μόλις το 5% του χαρτοφυλακίου και δεν αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό δομικό μέρος του.

Πηγή: ΟΤ