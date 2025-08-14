newspaper
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Συνεργασίες και επενδύσεις στον αμυντικό τομέα από την Porsche
Διεθνής Οικονομία 14 Αυγούστου 2025 | 22:49

Συνεργασίες και επενδύσεις στον αμυντικό τομέα από την Porsche

Η Porsche έχει ήδη επενδύσει σε νεοσύστατη γερμανική εταιρεία πυραύλων και σε εταιρεία κατασκευής drones

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Ύπνος: Νομίζεις ότι κοιμάσαι καλά; Τι λέει νέα έρευνα!

Spotlight

Η δισεκατομμυριούχος οικογένεια που ελέγχει τη Volkswagen και την Porsche προσεγγίζει γερμανικές οικογενειακές επιχειρήσεις για να συνεργαστούν σε επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, καθώς στοχεύει να μειώσει την εξάρτησή της από τον προβληματικό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Porsche SE, η εταιρεία χαρτοφυλακίου της οικογένειας Porsche-Piëch, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναζητά «άλλους επενδυτές και ισχυρούς εταίρους» για να επενδύσουν μαζί της σε νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της άμυνας, σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει τις ραγδαία αυξανόμενες ευρωπαϊκές στρατιωτικές δαπάνες.

Πρόσθεσε ότι ο όμιλος θα «δημιουργήσει μια πλατφόρμα για επενδύσεις σε ανερχόμενες εταιρείες τεχνολογίας» στον τομέα και σχεδιάζει μια «ημέρα άμυνας» για να συγκεντρώσει «γερμανικά και ευρωπαϊκά οικογενειακά γραφεία» που ενδέχεται να ενδιαφέρονται.

Τα σχόλιά της έρχονται μετά την ανακοίνωση της επενδυτικής εταιρείας με έδρα τη Στουτγάρδη νωρίτερα φέτος ότι είχε διαθέσει έως και 2 δισ. ευρώ για την άμυνα και ήθελε να πραγματοποιήσει μια νέα «βασική επένδυση» παράλληλα με τις συμμετοχές της στις δύο αυτοκινητοβιομηχανίες.

Αύξηση των αμυντικών δαπανών

Οι ευρωπαϊκοί στρατιωτικοί προϋπολογισμοί έχουν αυξηθεί ραγδαία μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και την πίεση των ΗΠΑ προς τις χώρες του ΝΑΤΟ να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος του βάρους για τις δικές τους αμυντικές ανάγκες.

Ένας εκπρόσωπος της Porsche SE δήλωσε στους Financial Times ότι υπάρχει «ανάγκη να συσπειρωθούν όλα τα μέρη» ενόψει της κλιμακούμενης γεωπολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη.
Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος Χάνς Ντίτερ Πότς  ανέφερε ότι στόχος του ομίλου είναι «να αυξήσει τη συμμετοχή του στους τομείς της άμυνας και των συναφών με την άμυνα τομέων, διατηρώντας παράλληλα την κύρια εστίασή του στην κινητικότητα και την βιομηχανική τεχνολογία».

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που τόσο η VW όσο και η Porsche AG, κατασκευάστρια σπορ αυτοκινήτων, αντιμετωπίζουν πτώση των κερδών τους λόγω του εμπορικού πολέμου του Ντοναλντ Τραμπ και της μείωσης της ζήτησης από την Κίνα.

Πέρυσι, η Porsche SE απομείωσε τη συμμετοχή της στη Volkswagen κατά 19,9 δισ. ευρώ και υπέστη ζημιά 3,4 δισ. ευρώ από τη συμμετοχή της στην Porsche, σε μία από τις μεγαλύτερες απομειώσεις στην ιστορία των γερμανικών εταιρειών. Οι μετοχές της Porsche AG, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης το 2022, έχουν υποχωρήσει κατά 31% τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ οι μετοχές της Volkswagen έχουν αυξηθεί κατά 6%.

Τεχνολογίες «διπλής χρήσης»

Η Porsche SE δήλωσε ότι οι πιο αδύναμες προοπτικές για τις δύο αυτοκινητοβιομηχανίες θα επηρεάσουν τα κέρδη της φέτος, μειώνοντας τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους σε ένα εύρος μεταξύ 1,6 και 3,6 δισ. ευρώ, από τις προηγούμενες προβλέψεις των 2,4 και 4,4 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times , εκτός από τις συμμετοχές της στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Porsche SE έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις σε εταιρείες που ειδικεύονται σε τεχνολογίες «διπλής χρήσης», με εφαρμογές τόσο στον πολιτικό όσο και στον στρατιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της γερμανικής νεοσύστατης εταιρείας πυραύλων Isar Aerospace και της εταιρείας κατασκευής drones Quantum Systems.

Οποιαδήποτε επένδυση στον τομέα της άμυνας, όχι μόνο αυτές της Porsche SE, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ώθηση της καινοτομίας στη Γερμανία» που θα επεκταθεί και στον πολιτικό τομέα, δήλωσε η εταιρεία στους FT.

Πηγή: ΟΤ

Wall Street
Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

Wall Street: Ανθεκτικότητα παρά την έκπληξη στον πληθωρισμό

World
Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Τραμπ: Το μοντέλο για τους δασμούς θα πετύχει και στην Αλάσκα;

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι
Πλιτς πλατς 14.08.25

Οδηγός προς αρχάριους για ασφαλές κολύμπι

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς
ΗΠΑ 14.08.25

Οι Αμερικανοί δεν καταλαβαίνουν από… δασμούς

Από τυριά στο Σινσινάτι μέχρι ποδήλατα και περούκες στο Σεντ Λούις, οι δασμοί Τραμπ αγγίζουν το πορτοφόλι των καταναλωτών – με διαφορετική όμως ένταση σε κάθε πόλη

Νατάσα Σινιώρη
Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό – Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο
Ανοδική τάση 14.08.25

Νέο ιστορικό υψηλό για το Bitcoin - Η κεφαλαιοποίηση διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο

Η άνοδος του Bitcoin τροφοδοτείται από τη βεβαιότητα για μειώσεις επιτοκίων από τη Fed, τις συνεχείς θεσμικές αγορές και τις κινήσεις Τραμπ για χαλάρωση των επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα

Σύνταξη
Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι
Ανθρώπινα δικαιώματα 13.08.25

Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι

Περισσότερες από εννέα εταιρείες μεταφορών έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από την Κίνα και την πόλη Σιντζιάνγκ προς ευρωπαϊκές χώρες. Ανησυχία για τους Ουιγούρους

Σύνταξη
Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Υπέρ και κατά 13.08.25

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από πλημμύρες και κατολισθήσεις – Σοκαριστικές εικόνες
Δεκάδες νεκροί 15.08.25

Σοκάρουν οι εικόνες από τις φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδία

«Τα νέα είναι τραγικά», δηλώνει ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης στην περιοχή Κίστβαρ της Ινδίας, αναφερόμενος στον απολογισμό της καταιγίδας που άφησε πίσω της τουλάχιστον 56 νεκρούς.

Σύνταξη
«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Γλυκιά» ήττα για την ΑΕΚ Λάρνακας από την Λέγκια Βαρσοβίας (2-1) – «Δίπλωσε» την Σερβέτ η Ουτρέχτη και πήρε την πρόκριση (2-1)

Την πρόκριση στα playoffs του Europa League πανηγύρισαν η ΑΕΚ Λάρνακας και η Ουτρέχτη, με την κυπριακή ομάδα να περνάει παρά την ήττα με 2-1 από την Λέγκια, ενώ οι Ολλανδοί νίκησαν και πάλι την Σερβέτ. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα

Σύνταξη
Γυναίκα παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της σε αεροπλάνο και ξυλοκοπήθηκε [βίντεο]
Σε πτήση! 15.08.25

Παραπονέθηκε για παιδί που κλωτσούσε την καρέκλα της και ξυλοκοπήθηκε

Μια γυναίκα παραπονέθηκε για ένα αγοράκι που κλοτσούσε το κάθισμά της και κατά την προσγείωση η οικογένεια του παιδιού της επιτέθηκε. Βέβαια τα αεροπλάνα ενίοτε αποδεικνύονται σωστά ρινγκ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Μεντιλίμπαρ: «Η ομάδα ήταν ανταγωνιστική με τη Νάπολι – Θα είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε πως η ομάδα του ήταν ανταγωνιστική απέναντι στους πρωταθλητές Ιταλίας, ενώ αναφέρθηκε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος

Σύνταξη
Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;
Πολιτική Γραμματεία 15.08.25

Κασσελάκης στον Φαρμάκη για τις πυρκαγιές: Είστε σίγουρα Περιφερειάρχης;

Την ανάρτηση του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, ο οποίος εύχεται μετά τις φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή του «η Παναγία να στέκει στο πλευρό όλων», σχολιάζει δηκτικά ο Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (0-0 κ.α.): Αρνητής γκολ και πρόκριση στα πέναλτι!
Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)
Conference League 14.08.25

ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού 3-1: Αγκομάχησε, αλλά προκρίθηκε στην παράταση (vid)

Με τον Κουτέσα να μπαίνει αλλαγή και να έχει γκολ και ασίστ στην παράταση (1-1 κ.δ.), η ΑΕΚ επικράτησε με 3-1 του Άρη Λεμεσού και προκρίθηκε στα πλέι οφ του Conference League όπου την περιμεένει η Άντερλεχτ. Ντεμπούτο με γκολ για τον Γιόβιτς.

Σύνταξη
Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία
On Field 14.08.25

Η Πρέμιερ Λιγκ… μένει Αγγλία

Ο διευθύνων σύμβουλος του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμιά σκέψη για διεξαγωγή αγώνων εκτός Αγγλίας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»
«Επιτελικό» χάος 14.08.25

«Πυρ ομαδόν» κατά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση για τις φωτιές: «Κρυπτόμενη κυβέρνηση με τεράστιες ευθύνες»

Οι μεγάλες φωτιές που έπληξαν και συνεχίζουν να πλήττουν περιοχές της χώρας, αλλά και οι προκλητικές δηλώσεις ορισμένων «γαλάζιων» στελεχών έχουν προκαλέσει την έντονη αντίδραση σύσσωμης της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο
Ξέμεινες στην Αθήνα; 14.08.25

Summer in the city: Πέντε μπαρ της Αθήνας που δεν κλείνουν ούτε τον Δεκαπενταύγουστο

Για τους περισσότερους από εμάς η Αθήνα είναι «νεκρή πόλη» τον Δεκαπενταύγουστο. Ωστόσο υπάρχουν κάποια μπαρ που δεν κλείνουν τις πόρτες του ούτε αυτή τη μέρα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

