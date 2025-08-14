Συνεργασίες και επενδύσεις στον αμυντικό τομέα από την Porsche

Η δισεκατομμυριούχος οικογένεια που ελέγχει τη Volkswagen και την Porsche προσεγγίζει γερμανικές οικογενειακές επιχειρήσεις για να συνεργαστούν σε επενδύσεις στον τομέα της άμυνας, καθώς στοχεύει να μειώσει την εξάρτησή της από τον προβληματικό τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Porsche SE, η εταιρεία χαρτοφυλακίου της οικογένειας Porsche-Piëch, ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι αναζητά «άλλους επενδυτές και ισχυρούς εταίρους» για να επενδύσουν μαζί της σε νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της άμυνας, σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει τις ραγδαία αυξανόμενες ευρωπαϊκές στρατιωτικές δαπάνες.

Πρόσθεσε ότι ο όμιλος θα «δημιουργήσει μια πλατφόρμα για επενδύσεις σε ανερχόμενες εταιρείες τεχνολογίας» στον τομέα και σχεδιάζει μια «ημέρα άμυνας» για να συγκεντρώσει «γερμανικά και ευρωπαϊκά οικογενειακά γραφεία» που ενδέχεται να ενδιαφέρονται.

Τα σχόλιά της έρχονται μετά την ανακοίνωση της επενδυτικής εταιρείας με έδρα τη Στουτγάρδη νωρίτερα φέτος ότι είχε διαθέσει έως και 2 δισ. ευρώ για την άμυνα και ήθελε να πραγματοποιήσει μια νέα «βασική επένδυση» παράλληλα με τις συμμετοχές της στις δύο αυτοκινητοβιομηχανίες.

Αύξηση των αμυντικών δαπανών

Οι ευρωπαϊκοί στρατιωτικοί προϋπολογισμοί έχουν αυξηθεί ραγδαία μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και την πίεση των ΗΠΑ προς τις χώρες του ΝΑΤΟ να αναλάβουν μεγαλύτερο μέρος του βάρους για τις δικές τους αμυντικές ανάγκες.

Ένας εκπρόσωπος της Porsche SE δήλωσε στους Financial Times ότι υπάρχει «ανάγκη να συσπειρωθούν όλα τα μέρη» ενόψει της κλιμακούμενης γεωπολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος Χάνς Ντίτερ Πότς ανέφερε ότι στόχος του ομίλου είναι «να αυξήσει τη συμμετοχή του στους τομείς της άμυνας και των συναφών με την άμυνα τομέων, διατηρώντας παράλληλα την κύρια εστίασή του στην κινητικότητα και την βιομηχανική τεχνολογία».

Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που τόσο η VW όσο και η Porsche AG, κατασκευάστρια σπορ αυτοκινήτων, αντιμετωπίζουν πτώση των κερδών τους λόγω του εμπορικού πολέμου του Ντοναλντ Τραμπ και της μείωσης της ζήτησης από την Κίνα.

Πέρυσι, η Porsche SE απομείωσε τη συμμετοχή της στη Volkswagen κατά 19,9 δισ. ευρώ και υπέστη ζημιά 3,4 δισ. ευρώ από τη συμμετοχή της στην Porsche, σε μία από τις μεγαλύτερες απομειώσεις στην ιστορία των γερμανικών εταιρειών. Οι μετοχές της Porsche AG, η οποία εισήχθη στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης το 2022, έχουν υποχωρήσει κατά 31% τους τελευταίους 12 μήνες, ενώ οι μετοχές της Volkswagen έχουν αυξηθεί κατά 6%.

Τεχνολογίες «διπλής χρήσης»

Η Porsche SE δήλωσε ότι οι πιο αδύναμες προοπτικές για τις δύο αυτοκινητοβιομηχανίες θα επηρεάσουν τα κέρδη της φέτος, μειώνοντας τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους σε ένα εύρος μεταξύ 1,6 και 3,6 δισ. ευρώ, από τις προηγούμενες προβλέψεις των 2,4 και 4,4 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times , εκτός από τις συμμετοχές της στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, η Porsche SE έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις σε εταιρείες που ειδικεύονται σε τεχνολογίες «διπλής χρήσης», με εφαρμογές τόσο στον πολιτικό όσο και στον στρατιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης της γερμανικής νεοσύστατης εταιρείας πυραύλων Isar Aerospace και της εταιρείας κατασκευής drones Quantum Systems.

Οποιαδήποτε επένδυση στον τομέα της άμυνας, όχι μόνο αυτές της Porsche SE, θα μπορούσε να οδηγήσει σε «ώθηση της καινοτομίας στη Γερμανία» που θα επεκταθεί και στον πολιτικό τομέα, δήλωσε η εταιρεία στους FT.

Πηγή: ΟΤ