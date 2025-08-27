newspaper
Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στο Τόκιο για δέκα συνεχόμενες ημέρες
Κόσμος 27 Αυγούστου 2025 | 06:40

Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στο Τόκιο για δέκα συνεχόμενες ημέρες

Αυτή η ακολουθία ημερών με τόσο υψηλές θερμοκρασίες διαπιστώνεται «για πρώτη φορά αφότου άρχισαν να τηρούνται χρονικά» το 1875

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Spotlight

Το Τόκιο καταγράφει σήμερα τη δέκατη συνεχόμενη ημέρα με θερμοκρασίες 35° Κελσίου ή υψηλότερες, γεγονός άνευ ιστορικού προηγουμένου, ανακοίνωσε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA), καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί κύματα καύσωνα σε όλο τον κόσμο.

Αυτή η ακολουθία ημερών με τόσο υψηλές θερμοκρασίες διαπιστώνεται «για πρώτη φορά αφότου άρχισαν να τηρούνται χρονικά» το 1875, τόνισε η JMA στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με επιστήμονες, η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή κάνει τα κύματα ζέστης πιο έντονα, πιο συχνά και πιο γενικευμένα.

Οι ιάπωνες μετεωρολόγοι προειδοποιούν εναντίον της άμεσης σύνδεσης ανάμεσα σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες –για παράδειγμα, καύσωνα σε μια δεδομένη περίοδο– και της μακροπρόθεσμης αύξησης της θερμοκρασίας στον πλανήτη. Μολαταύτα αναγνωρίζουν πως η αύξηση της θερμοκρασίας τροφοδοτεί τα τελευταία χρόνια απρόβλεπτα μετεωρολογικά φαινόμενα.

Το καλοκαίρι του 2024 ήταν το πιο θερμό που έχει παρατηρηθεί ποτέ, ισοφάρισε το ρεκόρ που είχε καταγραφτεί το 2023, ενώ το φθινόπωρο που ακολούθησε ήταν το πιο θεσμό αφότου άρχισαν να τηρούνται αρχεία πριν από 126 χρόνια.

Οι ιαπωνικές κερασιές, εμβληματικές στο αρχιπέλαγος, ανθίζουν νωρίτερα, εξαιτίας των πιο υψηλών θερμοκρασιών, ή δεν ανθίζουν πλήρως, καθώς το φθινόπωρο και οι χειμώνες δεν είναι αρκετά ψυχροί.

Άλλο φαινόμενο που εξέπληξε πολλούς στη χώρα: στο όρος Φίτζι, το χιόνι που καλύπτει την κορυφή του δεν εμφανίστηκε πέρυσι παρά στις αρχές του Νοεμβρίου, αντί για τις αρχές του Οκτωβρίου όπως είναι το συνηθισμένο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Στο τραπέζι το ιταλικό μοντέλο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Τράπεζες
Τράπεζες: Σηκώνουν μανίκια για δυνατό φίνις το 2025 στα δάνεια

Τράπεζες: Σηκώνουν μανίκια για δυνατό φίνις το 2025 στα δάνεια

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής
Εγκληματικά αδιέξοδα 27.08.25

Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής

Ενόσω ο πρωθυπουργός του Ισραήλ βασίζει την πολιτική επιβίωσή του σε ατέρμονους πολέμους, οι διεθνείς αντιδράσεις κλιμακώνονται εν μέσω σφαγής και λιμού στη Γάζα και ο διχασμός στη χώρα του βαθαίνει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας
Κλιματική κρίση 27.08.25

Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας

Ο κλιματισμός στα σχολεία έχει γίνει επείγουσα προτεραιότητα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν συχνά τα σχολεία να κλείσουν. Τα παιδιά πια χάνουν έως ενάμιση χρόνο μαθημάτων λόγω ζέστης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Εκαψε την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο «εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου»
Συνελήφθη 27.08.25

Ανδρας καίει την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο κατά του «φασίστα προέδρου»

«Καίω αυτήν τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου που έχει έδρα αυτό το οίκημα», φώναξε με χρήση τηλεβόα διαδηλωτής σε πάρκο κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Βολιβία: Απόλυτη κυριαρχία της Δεξιάς – Πανωλεθρία της Αριστεράς, στην εξουσία για 20 χρόνια
Δεξιά κυριαρχία 27.08.25

Βολιβία: Πανωλεθρία της Αριστεράς έπειτα από 20 χρόνια στην εξουσία

Η εξουσία αλλάζει χέρια στη Βολιβία έπειτα από δυο δεκαετίες κυριαρχίας του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό των Μοράλες και Aρσε, με τη Δεξιά να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.

Σύνταξη
Γάζα: «Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα του πολέμου
Στιβ Γουίτκοφ 27.08.25

«Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ για την επόμενη μέρα στη Γάζα

«Η Χαμάς δείχνει τώρα ότι είναι ανοιχτή σε μια διευθέτηση», δήλωσε ο Στιβ Γουίτκοφ, ανακοινώνοντας «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τους «αβάσιμους» ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε
Γάζα 27.08.25

Χαμάς: «Αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε

Η «προκαταρκτική» έρευνα του ισραηλινού στρατού για το μακελειό που προκάλεσε στο νοσοκομείο Νάσερ «αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή», τονίζει η Χαμάς.

Σύνταξη
Συρία: Τουλάχιστον 4 νεκροί σε νέες επιθέσεις του Ισραήλ
Κόσμος 27.08.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Συρία

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας καταδικάζει «τις πρόσφατες ισραηλινές επιθέσεις εναντίον της επικράτειάς της», από τις οποίες βρήκαν τον θάνατο τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι.

Σύνταξη
Ο Τραμπ υπόσχεται να ζητείται η θανατική ποινή για κάθε φόνο στην Ουάσιγκτον
Εχει απορριφθεί 27.08.25

Ο Τραμπ θέλει να επαναφέρει... τη θανατική ποινή στην Ουάσιγκτον

«Εάν κάποιος σκοτώσει κάποιον στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, Περιφέρεια της Κολούμπια, θα ζητήσουμε τη θανατική ποινή», δηλώνει ο Τραμπ, ένθερμος υποστηρικτής της εσχάτης των ποινών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική
Στρατιωτικές προετοιμασίες 27.08.25

Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η απόφαση είναι απάντηση στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με το επιχείρημα της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Σύνταξη
Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»
Προσβλητικές δηλώσεις 26.08.25

Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»

Συγγνώμη από τον Μπάρακ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, απαιτούν οι δημοσιογράφοι του Λιβάνου. Σε συνέντευξη Τύπου τους κάλεσε «να φερθούν πολιτισμένα», όχι «με ζωώδη τρόπο».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση
Έρευνα 27.08.25

Για αυτό η σοκολάτα έχει τόσο ωραία γεύση

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότινγχαμ υποστηρίζουν η γεύση της υψηλής ποιότητας σοκολάτας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα μικρόβια που συμμετέχουν στη ζύμωση των κόκκων κακάο.

Σύνταξη
Δύο συνταγές για brunch
Cooking 27.08.25

Δύο συνταγές για brunch

Επειδή η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, ακολουθούν δύο συνταγές για brunch.

Σύνταξη
Φωτιά: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες
Πορτοκαλί συναγερμός 27.08.25

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες - Δείτε χάρτη

Σε ποιες περιοχές της χώρας είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος να εκδηλωθεί φωτιά, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής
Εγκληματικά αδιέξοδα 27.08.25

Γάζα, όμηροι, διχασμός και διεθνής κατακραυγή: Ο Νετανιάχου σε αέναο πόλεμο, το Ισραήλ σε σημείο καμπής

Ενόσω ο πρωθυπουργός του Ισραήλ βασίζει την πολιτική επιβίωσή του σε ατέρμονους πολέμους, οι διεθνείς αντιδράσεις κλιμακώνονται εν μέσω σφαγής και λιμού στη Γάζα και ο διχασμός στη χώρα του βαθαίνει

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τέλος εποχής για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους;
Σημαντικές αναταράξεις 27.08.25

Τέλος εποχής για τις αεροπορικές χαμηλού κόστους;

Οι low cost αεροπορικές χάνουν ύψος σε σχέση με τις παραδοσιακές εταιρείες καθώς πιέζονται από ακριβά καύσιμα, μισθολογικό βάρος και κουρασμένους επιβάτες

Γιώργος Κανελλόπουλος
Αν έχετε χτίσει σε ρέμα…
Αντιπλημμυρική προστασία 27.08.25

Αν έχετε χτίσει σε ρέμα…

Ένας οδηγός με 13 ερωτήσεις - απαντήσεις για την κρυφή απειλή χιλιάδων κτισµάτων - Οι απαιτούμενες άδειες, οι προσθήκες στα κτίρια και η τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Προκόπης Γιόγιακας
Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας
Κλιματική κρίση 27.08.25

Πολλή ζέστη για μάθημα: Αγώνας για δροσερές τάξεις σε όλο τον κόσμο – Η περίπτωση της Αθήνας

Ο κλιματισμός στα σχολεία έχει γίνει επείγουσα προτεραιότητα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν συχνά τα σχολεία να κλείσουν. Τα παιδιά πια χάνουν έως ενάμιση χρόνο μαθημάτων λόγω ζέστης.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία
Ο κανόνας 27.08.25

«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία

Ο Χάρισον Φορντ, με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χαρακτηριστικό χιούμορ, δίνει μαθήματα αγάπης, αποδεικνύοντας ότι ο ρομαντικός έρωτας δεν γνωρίζει ηλικία.

Σύνταξη
Εργασία: Πριν τη «σιωπηλή παραίτηση» έρχεται η «σιωπηλή ρωγμή» – Νέες γενιές εργαζομένων, νέες τάσεις
quiet cracking 27.08.25

Πριν τη «σιωπηλή παραίτηση» έρχεται η «σιωπηλή ρωγμή» - Νέες γενιές εργαζομένων, νέες τάσεις

Πριν οι εργαζόμενοι βρεθούν σε κατάσταση «σιωπηλής παραίτησης», έρχονται τα πρώτα σημάδια της «σιωπηλής ρωγμής». Η εργασία υπερεντατικοποιείται και όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αισθάνονται βαθιά δυσαρέσκεια για τη δουλειά τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον για το Modern Family: Έπρεπε να εκπροσωπήσω όλη την ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητα, ήταν μεγάλη ευθύνη
LGBTQI+ 27.08.25

Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον για το Modern Family: Έπρεπε να εκπροσωπήσω όλη την ΛΟΑΚΤΙ+ κοινότητα, ήταν μεγάλη ευθύνη

«Απλά ένιωθα ότι δεν υπήρχε τρόπος να ικανοποιήσω και τις δύο πλευρές», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Τζέσι Τάιλερ Φέργκουσον για τον ρόλο του στο Modern Family.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Εκαψε την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο «εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου»
Συνελήφθη 27.08.25

Ανδρας καίει την αμερικανική σημαία κοντά στον Λευκό Οίκο κατά του «φασίστα προέδρου»

«Καίω αυτήν τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου που έχει έδρα αυτό το οίκημα», φώναξε με χρήση τηλεβόα διαδηλωτής σε πάρκο κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Βολιβία: Απόλυτη κυριαρχία της Δεξιάς – Πανωλεθρία της Αριστεράς, στην εξουσία για 20 χρόνια
Δεξιά κυριαρχία 27.08.25

Βολιβία: Πανωλεθρία της Αριστεράς έπειτα από 20 χρόνια στην εξουσία

Η εξουσία αλλάζει χέρια στη Βολιβία έπειτα από δυο δεκαετίες κυριαρχίας του Κινήματος προς τον Σοσιαλισμό των Μοράλες και Aρσε, με τη Δεξιά να εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή.

Σύνταξη
Γάζα: «Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα του πολέμου
Στιβ Γουίτκοφ 27.08.25

«Ευρεία σύσκεψη» υπό τον Τραμπ για την επόμενη μέρα στη Γάζα

«Η Χαμάς δείχνει τώρα ότι είναι ανοιχτή σε μια διευθέτηση», δήλωσε ο Στιβ Γουίτκοφ, ανακοινώνοντας «ευρεία σύσκεψη» που προγραμματίζεται να διεξαχθεί στον Λευκό Οίκο για την επόμενη μέρα στη Γάζα.

Σύνταξη
Ζει με περισσότερα από 100 φίδια στο σπίτι του – Τα παιδιά του μοιράζονται τα κρεβάτια τους με τα ερπετά
Σωκράτης Χριστοφόρου 27.08.25

Ζει με σχεδόν 130 φίδια στο σπίτι του και τα μοιράζεται με τα παιδιά του

Το πάθος του Σωκράτη Χριστοφόρου φούντωσε και μέσα σε δύο χρόνια η συλλογή του είχε ξεπεράσει τα 300 ερπετά, και σήμερα ζει στο σπίτι του με σχεδόν 100 φίδια τα οποία μοιράζεται με τα παιδιά του.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς απορρίπτει τους «αβάσιμους» ισχυρισμούς του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε
Γάζα 27.08.25

Χαμάς: «Αβάσιμοι» οι ισχυρισμοί του Ισραήλ για τη νέα σφαγή που προκάλεσε

Η «προκαταρκτική» έρευνα του ισραηλινού στρατού για το μακελειό που προκάλεσε στο νοσοκομείο Νάσερ «αποσκοπεί μόνο στην αποφυγή της νομικής και ηθικής ευθύνης για μια σφαγή», τονίζει η Χαμάς.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025
Απόρρητο