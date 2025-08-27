Άνοιξε το σκορ η Μπενφίκα με τον Ακτούρκογλου (vid)
Μετά από δύο ακυρωθέντα γκολ (11’, 24’), η Μπενφίκα έκανε το 1-0 στη ρεβάνς με την Φενερμπαχτσέ με τέρμα του Ακτούρκογλου.
Τρίτη και… φαρμακερή για την Μπενφίκα. Με γκολ του Κερέμ Ακτούρκογλου στο 35ο λεπτό, η πορτογαλική ομάδα έκανε το 1-0 στον επαναληπτικό με την Φενερμπαχτσέ (σ.σ 0-0 το πρώτο παιχνίδι στην Τουρκία) για τα playoffs του Champions League.
Δείτε το βίντεο:
Ο Μπαρέιρο έκανε την πάσα στον Ακτούρκογλου και αυτό με ωραίο πλασέ νίκησε τον Λιβάκοβιτς για το 1-0 της Μπενφίκα, η οποία στο πρώτο μισάωρο είδε να της ακυρώνονται δύο γκολ.
Στο 11’ με τον Παυλίδη, για οφσάιντ του Μπαρέιρο.
Και στο 24’ με Μπαρέιρο για επιθετικό φάουλ.
