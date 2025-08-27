Γεμάτο το «Ντα Λουζ» για το Μπενφίκα – Φενερμπαχτσέ (vid)

Η Μπενφίκα υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ για τα playoffs του Champions League και μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα θέλει τη νίκη, που θα της δώσει το εισιτήριο για τη League Phase.

Ο κόσμος της πορτογαλικής ομάδας έχει γεμίσει το «Ντα Λουζ» και έχει δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, με τον τηλεοπτικό φακό να αποτυπώνει τα σχετικά πλάνα.

Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη έχει το πλεονέκτημα, καθώς αγωνίζεται εντός έδρας, αλλά η Φενερμπαχτσέ έχει στον πάγκο τον Ζοσέ Μουρίνιο, που έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι μπορεί να πάρει μεγάλες νίκες και σημαντικές προκρίσεις.