Γεμάτο το «Ντα Λουζ» για το Μπενφίκα – Φενερμπαχτσέ (vid)
Εντυπωσιακές εικόνες από το γήπεδο της πορτογαλικής ομάδας.
Η Μπενφίκα υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ για τα playoffs του Champions League και μετά το 0-0 του πρώτου αγώνα θέλει τη νίκη, που θα της δώσει το εισιτήριο για τη League Phase.
Ο κόσμος της πορτογαλικής ομάδας έχει γεμίσει το «Ντα Λουζ» και έχει δημιουργήσει εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, με τον τηλεοπτικό φακό να αποτυπώνει τα σχετικά πλάνα.
Δείτε το βίντεο
Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη έχει το πλεονέκτημα, καθώς αγωνίζεται εντός έδρας, αλλά η Φενερμπαχτσέ έχει στον πάγκο τον Ζοσέ Μουρίνιο, που έχει αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν ότι μπορεί να πάρει μεγάλες νίκες και σημαντικές προκρίσεις.
