Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη

Στα playoffs του Champions League προκρίθηκε η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, η οποία επιβλήθηκε με 3-2 της Σάλτσμπουργκ, κάνοντας την ανατροπή στο ματς.

Οι Αυστριακοί προηγήθηκαν με 2-0 με γκολ των Ράσμουσεν στο 18ο και Μπαϊντούστο 42ο λεπτό της συνάντησης. Οι Βέλγοι ωστόσο δεν το έβαλαν κάτω και μείωσαν με γκολ του Σέις στο 61′. Το 2-2 έκανε ο Φορμπς στο 83′, ενώ την ολική ανατροπή υπέγραψε στο 90+4 ο Βανάκεν, έπειτα από ασίστ του Τζόλη.

Την πρόκριση πανηγύρισε και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που νίκησε με 2-0 τη Νις με γκολ του Όρσνες στο 18ο και του Σκέντερουπ στο 27ο λεπτό.

Απο εκεί και πέρα ο Ερυθρός Αστέρας ήρθε ισόπαλος με 1-1 με την Λεχ Πόζναν, ωστόσο πέρασε στα playoffs με συνολικό σκορ 3-1.

Η Φερεντσβάρος νίκησε με 3-0 την Λουντογκόρετς με γκολ των Βάργκα (38′,79′) και Σάλαϊ στο 86′.

Τέλος η Σλόβαν Μπρατισλάβας παρά το γεγονός πως νίκησε 1-0 με γκολ του Ρόμπερτ Μακ στο 30′ αποκλείστηκε τελικά από την Καϊράτ Αλμάτι στα πέναλτι με 4-3.

Υπενθυμίζουμε, νωρίτερα, η Πάφος έκανε το 2/2 απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου (2-0) και προκρίθηκε στα playoffs, όπου θα βρεθούν επίσης οι Κοπεγχάγη, Καραμπάγκ, Ρέιντζερς και Φενερμπαχτσέ.

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του γ’ προκριματικού

Μάλμε – Κοπεγχάγη 0-0

Ντιναμό Κιέβου – Πάφος 0-1

Σκεντίγια – Καραμπάγκ 0-1

Ρέιντζερς – Πλζεν 3-0

Καϊράτ Αλμάτι – Σλόβαν 1-0

Ζάλτσμπουργκ – Κλαμπ Μπριζ 0-1

Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος 0-0

Λεχ – Ερυθρός Αστέρας 1-3

Νις – Μπενφίκα 0-2

Φέγενορντ – Φενέρμπαχτσε 2-1

Το πρόγραμμα των ρεβάνς του γ’ προκριματικού

Τρίτη 12/08

Καραμπάγκ – Σκεντίγια 5-1

Κοπεγχάγη – Μάλμε 5-0

Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0

Πλζεν – Ρέιντζερς 2-1

Φενέρμπαχτσε – Φέγενορντ 5-2

Κλαμπ Μπριζ – Ζάλτσμπουργκ 3-2

Σλόβαν – Καϊράτ Αλμάτι 1-0 κ.δ (3-4 πεν.)

Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 3-0

Ερυθρός Αστέρας – Λεχ Πόζναν 1-1

Μπενφίκα Νις 2-0