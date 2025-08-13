Champions League: Πέρασαν στα playoffs οι Μπενφίκα και Μπριζ των Παυλίδη και Τζόλη
Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη επιβλήθηκε με 3-2 της Σάλτσμπουργκ και πέρασε στα playoffs του Champions League. Την πρόκριση πανηγύρισε και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που επικράτησε με 2-0 της Νις.
Στα playoffs του Champions League προκρίθηκε η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη, η οποία επιβλήθηκε με 3-2 της Σάλτσμπουργκ, κάνοντας την ανατροπή στο ματς.
Οι Αυστριακοί προηγήθηκαν με 2-0 με γκολ των Ράσμουσεν στο 18ο και Μπαϊντούστο 42ο λεπτό της συνάντησης. Οι Βέλγοι ωστόσο δεν το έβαλαν κάτω και μείωσαν με γκολ του Σέις στο 61′. Το 2-2 έκανε ο Φορμπς στο 83′, ενώ την ολική ανατροπή υπέγραψε στο 90+4 ο Βανάκεν, έπειτα από ασίστ του Τζόλη.
Την πρόκριση πανηγύρισε και η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη που νίκησε με 2-0 τη Νις με γκολ του Όρσνες στο 18ο και του Σκέντερουπ στο 27ο λεπτό.
Απο εκεί και πέρα ο Ερυθρός Αστέρας ήρθε ισόπαλος με 1-1 με την Λεχ Πόζναν, ωστόσο πέρασε στα playoffs με συνολικό σκορ 3-1.
Η Φερεντσβάρος νίκησε με 3-0 την Λουντογκόρετς με γκολ των Βάργκα (38′,79′) και Σάλαϊ στο 86′.
Τέλος η Σλόβαν Μπρατισλάβας παρά το γεγονός πως νίκησε 1-0 με γκολ του Ρόμπερτ Μακ στο 30′ αποκλείστηκε τελικά από την Καϊράτ Αλμάτι στα πέναλτι με 4-3.
Υπενθυμίζουμε, νωρίτερα, η Πάφος έκανε το 2/2 απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου (2-0) και προκρίθηκε στα playoffs, όπου θα βρεθούν επίσης οι Κοπεγχάγη, Καραμπάγκ, Ρέιντζερς και Φενερμπαχτσέ.
Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων του γ’ προκριματικού
Μάλμε – Κοπεγχάγη 0-0
Ντιναμό Κιέβου – Πάφος 0-1
Σκεντίγια – Καραμπάγκ 0-1
Ρέιντζερς – Πλζεν 3-0
Καϊράτ Αλμάτι – Σλόβαν 1-0
Ζάλτσμπουργκ – Κλαμπ Μπριζ 0-1
Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος 0-0
Λεχ – Ερυθρός Αστέρας 1-3
Νις – Μπενφίκα 0-2
Φέγενορντ – Φενέρμπαχτσε 2-1
Το πρόγραμμα των ρεβάνς του γ’ προκριματικού
Τρίτη 12/08
Καραμπάγκ – Σκεντίγια 5-1
Κοπεγχάγη – Μάλμε 5-0
Πάφος – Ντιναμό Κιέβου 2-0
Πλζεν – Ρέιντζερς 2-1
Φενέρμπαχτσε – Φέγενορντ 5-2
Κλαμπ Μπριζ – Ζάλτσμπουργκ 3-2
Σλόβαν – Καϊράτ Αλμάτι 1-0 κ.δ (3-4 πεν.)
Φερεντσβάρος – Λουντογκόρετς 3-0
Ερυθρός Αστέρας – Λεχ Πόζναν 1-1
Μπενφίκα Νις 2-0
