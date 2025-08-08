Aμετακίνητος ο Παυλίδης, η Μπενφίκα σκληραίνει τη στάση της
Οι Πορτογάλοι παραπέμπουν στη ρήτρα του Ελληνα άσου απαντώντας σε κάθε ενδιαφερόμενο
- «Χωρίς ανταλλακτικά, χωρίς μηχανικούς» – Η Ρωσία κινδυνεύει να ξεμείνει από αεροπλάνα
- Η απόφαση Νετανιάχου για Γάζα – Ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί και γιατί θα αποτύχει
- Μαρκογιαννάκη: Η κυβέρνηση έχει πιει το αμίλητο νερό για τη Σεμερτζίδου – Είναι σε αποδρομή
- Κάθε νησί και διαδήλωση για τη Γάζα - Η ημέρα δράσης για την Παλαιστίνη τραβά το ενδιαφέρον των ισραηλινών ΜΜΕ
Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της Νιούκαστλ, με τον αγγλικό σύλλογο να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησής του, ενόψει της πιθανής αποχώρησης του Άλεξ Ίσακ.
Σύμφωνα με πορτογαλικά και αγγλικά δημοσιεύματα, άνθρωπος των «καρακαξών» παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Νις (0-2), για τον γ’ προκριματικό γύρο του Champions League, με στόχο την αξιολόγηση του διεθνούς Έλληνα επιθετικού.
Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον από συλλόγους της Premier League, η Μπενφίκα εμφανίζεται ανένδοτη: ο Παυλίδης θεωρείται παίκτης-κλειδί στο πλάνο του Μπρούνο Λάγκε για τη φετινή σεζόν και χαρακτηρίζεται «αδιαπραγμάτευτος».
Το συμβόλαιό του λήγει το 2029 και περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αποτελεί και τη μοναδική βάση διαπραγμάτευσης για τον πορτογαλικό σύλλογο.
Νέο εντυπωσιακό ξεκίνημα
Ο 26χρονος φορ αποκτήθηκε πέρσι από την Άλκμααρ έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ (συν 2 εκατ. σε μπόνους), με τον ολλανδικό σύλλογο να διατηρεί δικαίωμα στο 10% της υπεραξίας ενδεχόμενης μεταπώλησης.
Στην παρθενική του χρονιά με τους «αετούς της Λισαβόνας», ο Παυλίδης σημείωσε 30 γκολ σε 57 εμφανίσεις, ενώ μοίρασε και 12 ασίστ, αποδεικνύοντας την κλάση του σε κορυφαίο επίπεδο.
Ήδη έχει ξεκινήσει τη νέα σεζόν με γκολ τίτλου, καθώς χάρισε το Σούπερ Καπ στην ομάδα του με νικητήριο τέρμα απέναντι στη Σπόρτινγκ (1-0).
Αν και η οικονομική επιφάνεια της Νιούκαστλ μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των απαιτήσεων της Μπενφίκα, οι «ερυθρόλευκοι» ξεκαθαρίζουν πως μόνο μια πραγματικά αδιανόητη προσφορά, κοντά στη ρήτρα, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα…
- Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα
- Η Βικτόρια Μπόκο γράφει ιστορία
- Ολυμπιακός: Άνοιξε λογαριασμό ο Στρέφετσα
- Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα η Νάγια Βενιαμίν
- Aμετακίνητος ο Παυλίδης, η Μπενφίκα σκληραίνει τη στάση της
- Ολυμπιακός: Δίπλα στην ομάδα ο κόσμος – Αποθέωση για Μεντιλίμπαρ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις