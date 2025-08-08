Aμετακίνητος ο Παυλίδης, η Μπενφίκα σκληραίνει τη στάση της

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της Νιούκαστλ, με τον αγγλικό σύλλογο να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο απόκτησής του, ενόψει της πιθανής αποχώρησης του Άλεξ Ίσακ.

Σύμφωνα με πορτογαλικά και αγγλικά δημοσιεύματα, άνθρωπος των «καρακαξών» παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση της Μπενφίκα με τη Νις (0-2), για τον γ’ προκριματικό γύρο του Champions League, με στόχο την αξιολόγηση του διεθνούς Έλληνα επιθετικού.

Παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον από συλλόγους της Premier League, η Μπενφίκα εμφανίζεται ανένδοτη: ο Παυλίδης θεωρείται παίκτης-κλειδί στο πλάνο του Μπρούνο Λάγκε για τη φετινή σεζόν και χαρακτηρίζεται «αδιαπραγμάτευτος».

Το συμβόλαιό του λήγει το 2029 και περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αποτελεί και τη μοναδική βάση διαπραγμάτευσης για τον πορτογαλικό σύλλογο.

Νέο εντυπωσιακό ξεκίνημα

Ο 26χρονος φορ αποκτήθηκε πέρσι από την Άλκμααρ έναντι 18 εκατομμυρίων ευρώ (συν 2 εκατ. σε μπόνους), με τον ολλανδικό σύλλογο να διατηρεί δικαίωμα στο 10% της υπεραξίας ενδεχόμενης μεταπώλησης.

Στην παρθενική του χρονιά με τους «αετούς της Λισαβόνας», ο Παυλίδης σημείωσε 30 γκολ σε 57 εμφανίσεις, ενώ μοίρασε και 12 ασίστ, αποδεικνύοντας την κλάση του σε κορυφαίο επίπεδο.

Ήδη έχει ξεκινήσει τη νέα σεζόν με γκολ τίτλου, καθώς χάρισε το Σούπερ Καπ στην ομάδα του με νικητήριο τέρμα απέναντι στη Σπόρτινγκ (1-0).

Αν και η οικονομική επιφάνεια της Νιούκαστλ μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των απαιτήσεων της Μπενφίκα, οι «ερυθρόλευκοι» ξεκαθαρίζουν πως μόνο μια πραγματικά αδιανόητη προσφορά, κοντά στη ρήτρα, μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα…