Ο Παυλίδης στους 100 κορυφαίους παίκτες του κόσμου σύμφωνα με τη Marca!

Σπουδαία διεθνής αναγνώριση για τον Βαγγέλη Παυλίδη, καθώς η ισπανική «Marca» τον κατέταξε στη λίστα με τους 100 κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου για την περασμένη σεζόν. Στην διαδικασία της ψηφοφορίας συμμετείχαν 133 δημοσιογράφοι.

Ο 26χρονος Έλληνας επιθετικός πραγματοποίησε εντυπωσιακή σεζόν με την Μπενφίκα, καταγράφοντας 30 γκολ και 13 ασίστ σε 57 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πορτογαλικό πρωτάθλημα ήταν ο δεύτερος σκόρερ, πίσω μόνο από τον Βίκτορ Γιόκερες της Σπόρτινγκ.

Η Marca τοποθέτησε τον Παυλίδη στην 83η θέση της λίστας, μπροστά από ποδοσφαιριστές με υψηλότατη χρηματιστηριακή αξία, όπως ο Ούγκο Εκιτίκε, που αποκτήθηκε πράσφατα από τη Λίβερπουλ έναντι 95 εκατ. ευρώ.

1. Λαμίν Γιαμάλ

2.Ουσμάν Ντεμπελέ

3. Βιτίνια

4. Ραφίνια

5. Κιλιάν Εμπαπέ

𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Full list of MARCA’s 100 Best Players, as awarded by MARCA.

This decision was made by an international jury of 133 members, including journalists from the newspaper and correspondents from other Spanish and international media outlets. 🌟🔴

More 👇 pic.twitter.com/YU72Pjgvij

— King 👑 (@RoarKingg) July 24, 2025