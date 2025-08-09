sports betsson
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
09.08.2025 | 10:56
Καραμπόλα στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα – Κλειστή η αριστερή λωρίδα
Η Νιούκαστλ συνεχίζει δυναμικά για τον Παυλίδη – Ποιο είναι το ποσό που ζητάει η Μπενφίκα
Ποδόσφαιρο 09 Αυγούστου 2025 | 09:55

Η Νιούκαστλ συνεχίζει δυναμικά για τον Παυλίδη – Ποιο είναι το ποσό που ζητάει η Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της Νιούκαστλ, η οποία θέλει να βρει τον αντικαταστάτη του Αλεξάντερ Ίσακ. Με ποιο ποσό παραχωρεί τον Έλληνα φορ η Μπενφίκα.

Σύνταξη
Vita.gr
Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Spotlight

Η Νιούκαστλ μετά το ναυάγιο στην υπόθεση του Μπέντζαμιν Σέσκο, έχει στραφεί στην απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη από την Μπενφίκα.

Την ίδια ώρα ο Αλεξάντερ Ίσακ, παραμένει με το «ένα πόδι» εκτός ομάδας, μιας και ο Σουηδός θέλει να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι από το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και να πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ομάδες της Premier League έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Έλληνα διεθνή επιθετικό, με την Μπενφίκα ωστόσο να είναι ξεκάθαρη πως θα πουλήσει τον Παυλίδη με ένα αρκετά μεγάλο ποσό που θα την αφήσει ικανοποιημένη.

Ο Παυλίδης και τα δημοσιεύματα για Νιούκαστλ

Όπως αναφέρει η «A BOLA», ο Έλληνας επιθετικός αποτελεί βασικό γρανάζι για την μηχανή των Πορτογάλων και δεν ήταν προς πώληση. Ο Παυλίδης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ, και ακριβώς αυτό το ποσό στοχεύουν να πάρουν οι «αετοί» της Λισαβόνας για να παραχωρήσουν τον παίκτη.

Στην πρώτη του σεζόν με την Μπενφίκα, ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεχώρισε με 30 γκολ σε 57 αγώνες, συμπεριλαμβανομένων 12 ασίστ, δίνοντας αρκετά highlights μέσα στη σεζόν, όπως το χατ τρικ του απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο Champions League.

Τηλεπικοινωνίες
Cosmote Telekom: Η απάντηση στο Starlink του Ίλον Μασκ

Cosmote Telekom: Η απάντηση στο Starlink του Ίλον Μασκ

Vita.gr
Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

Παγίδες του καλοκαιριού: Δεν φταίει μόνο το παγωτό!

World
Χρυσός: Γιατί ο Τραμπ στοχεύει τις ελβετικές ραφιναρίες

Χρυσός: Γιατί ο Τραμπ στοχεύει τις ελβετικές ραφιναρίες

Αθλητική Ροή
Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)
Τένις 09.08.25

Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Σινσινάτι Οπεν έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τη στιγμή με το μεγαλύτερο πόνο έως τώρα στη ζωή του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»

Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν τοποθετήθηκε για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως θέλει να συνεργαστεί με την ομάδα προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη λύση για όλους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)
On Field 08.08.25

Τα παιδιά του και τα «μάτια» του (vid)

Σταύρος Πνευμονίδης και Αργύρης Λιατσικούρας τα τεράστια κέρδη της Ολλανδίας για τον Ολυμπιακό – Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές μιας προετοιμασίας που έχει την «υπογραφή» τους

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών
Ποδόσφαιρο 08.08.25

UEFA: Τιμωρία σε Γιαμάλ, Λεβαντόφσκι και Φλικ για παραβίαση κανονισμών

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο στους Λαμίν Γιαμάλ και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι για παραβίαση κανονισμού αντιντόπινγκ, ενώ τιμωρήθηκε και ο Χάνσι Φλικ με μία αγωνιστική για παραβίαση κανόνων δεοντολογίας.

Σύνταξη
Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα (vid)
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός 1-2: «Λάμψη» Πνευμονίδη και Στρεφέτσα (vid)

Οι Πνευμονίδης, Στρεφέτσα ξεχώρισαν, ο Ροντινέι ήταν εξίσου καλός, όπως και ο Λιατσικούρας, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία ακόμη πειστική εμφάνιση και επικράτησε με 2-1 της Αλ Τααβόν, στο 6ο και τελευταίο φιλικό επί ολλανδικού εδάφους

Σύνταξη
Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ
FLOTUS 09.08.25

Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών αναλύσεων, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι ασκεί σημαντική επιρροή στις μεταβολές της στάσης του προέδρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις
Sea, Sun, Money 09.08.25

Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Καμίλα πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της Mirror.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)
Τένις 09.08.25

Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Σινσινάτι Οπεν έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τη στιγμή με το μεγαλύτερο πόνο έως τώρα στη ζωή του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πειραιάς: Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο – Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 επιβάτες την επιβίβαση
Ταλαιπωρίας συνέχεια 09.08.25

Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο - Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 επιβάτες την επιβίβαση - Καθυστέρηση μίας ώρας

Ορισμένοι επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη και ο απόπλους καθυστέρησε μία ώρα - Η ακτοπλοϊκή τους είχε ενημερώσει ότι θα ταξιδέψουν για Νάξο με τα χθεσινά εισιτήρια, κάτι που δεν έγινε

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας που έχασε τις αισθήσεις του καθώς κολυμπούσε στο Ναυάγιο
Θλίψη 09.08.25

Νεκρός τουρίστας στο Ναυάγιο Ζακύνθου - Έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που κολυμπούσε

Ο 57χρονος είχε φτάσει στον όρμο στο Ναυάγιο με τουριστικό σκάφος και είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, όταν οι λουόμενοι αντελήφθησαν ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του

Σύνταξη
Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο
Η μαρτυρία της 09.08.25

Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο

Η 20χρονη Σάμι Σιν θυμάται την τρομακτική συνάντηση με δύο άνδρες έξω από εστιατόριο και προειδοποιεί τους ακόλουθούς της στα σόσιαλ μίντια να είναι σε εγρήγορση.

Σύνταξη
US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million
English edition 09.08.25

US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million

Beyond criminal charges, the Trump administration is exerting economic pressure on Venezuela. Since returning to the presidency in January, Trump has tightened an oil embargo and imposed additional tariffs on countries that buy Venezuelan crude

Σύνταξη
Λος Άντζελες: Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων
ΗΠΑ 09.08.25

Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων

Το πανεπιστήμιο καλείται από την κυβέρνηση Τραμπ να καταβάλει και αποζημιώσεις 172 εκατ. δολαρίων σε εβραίους φοιτητές που υπέστησαν διακρίσεις ή εκφοβισμό, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ
Wall Street Journal 09.08.25

Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ

Η Wall Street Journal εκτιμά ότι η κίνηση του Πούτιν φαίνεται να στοχεύει εν μέρει στην αύξηση της εσωτερικής πίεσης προς τον Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σκιάθος: Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού – Συνελήφθη 23χρονος
Έγινε καταγγελία 09.08.25

Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού στη Σκιάθο - Συνελήφθη 23χρονος

Η 17χρονη τουρίστρια γνώρισε τον νεαρό άνδρα μέσω κοινής παρέας, ο οποίος κατάφερε να την ξεμοναχιάσει και σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας να την κακοποιήσει σεξουαλικά

Σύνταξη
«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ
Meow 09.08.25

«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ

Τα τελευταία χρόνια οι γάτες έχουν μετατραπεί από πρωταγωνιστές σε χαριτωμένα βίντεο στα social media σε ολοκληρωμένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες. Τι έκανε το Χόλιγουντ να ρίξει τα φώτα του πάνω στα αγαπημένα αιλουροειδή;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κλιματική κρίση και ακραία ζέστη – Μια γειτονιά του Ντουμπάι δίνει ένα μάθημα την εποχή του air-condition
Πράσινη αρχιτεκτονική 09.08.25

Κλιματική κρίση και ακραία ζέστη – Μια γειτονιά του Ντουμπάι δίνει ένα μάθημα την εποχή του air-condition

Ανεμοσυλλέκτες, καφασωτά, στενά σοκάκια και εσωτερικές αυλές με πλούσια βλάστηση. Η παλιά πόλη του Ντουμπάι εμπνέει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική στην εποχή της κλιματικής αλλαγής για φυσική δροσιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;
Meta-συμβολισμός 09.08.25

Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;

Ένα Labubu που τοποθετήθηκε στον τάφο του Καρλ Μαρξ στο Λονδίνο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ειρωνεία της καπιταλιστικής μανίας με τη συγκεκριμένη κούκλα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φωτιά στην Κερατέα: «Έτρεχε» με ένα χλμ. την ώρα – Τι είδαν οι δορυφόροι – Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία
Πύρινος εφιάλτης 09.08.25

Με ένα χλμ. την ώρα «έτρεχε» η φωτιά στην Κερατέα - Τι είδαν οι δορυφόροι - Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία

Τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους δείχνουν ότι η φωτιά διένυσε περίπου 11 χιλιόμετρα σε ένα 12ωρο, σημειώνει ο ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού
Ελλάδα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας για τη φωτιά στην Κερατέα, κατήγγειλε ότι βρέθηκε γκαζάκι στο μέτωπο στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου και έκανε λόγο για εμπρησμό

Σύνταξη
Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία στην Κένυα
Κένυα 09.08.25

Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενο στην Κένυα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, όπου οι δρόμοι είναι συχνά στενοί και σε κακή κατάσταση με πολλές λακκούβες.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τεχνητή νοημοσύνη κατά της φοροδιαφυγής – Σαρωτικές διασταυρώσεις έως το τέλος του 2025
Μπαράζ ελέγχων 09.08.25

Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Σαρωτικές διασταυρώσεις

Θα χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης - Η τεχνητή νοημοσύνη θα «σκανάρει» στοιχεία από το Διαδίκτυο

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

