Η Νιούκαστλ συνεχίζει δυναμικά για τον Παυλίδη – Ποιο είναι το ποσό που ζητάει η Μπενφίκα
Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της Νιούκαστλ, η οποία θέλει να βρει τον αντικαταστάτη του Αλεξάντερ Ίσακ. Με ποιο ποσό παραχωρεί τον Έλληνα φορ η Μπενφίκα.
Η Νιούκαστλ μετά το ναυάγιο στην υπόθεση του Μπέντζαμιν Σέσκο, έχει στραφεί στην απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη από την Μπενφίκα.
Την ίδια ώρα ο Αλεξάντερ Ίσακ, παραμένει με το «ένα πόδι» εκτός ομάδας, μιας και ο Σουηδός θέλει να αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι από το «Σεντ Τζέιμς Παρκ» και να πάρει μεταγραφή στη Λίβερπουλ.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ομάδες της Premier League έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Έλληνα διεθνή επιθετικό, με την Μπενφίκα ωστόσο να είναι ξεκάθαρη πως θα πουλήσει τον Παυλίδη με ένα αρκετά μεγάλο ποσό που θα την αφήσει ικανοποιημένη.
Ο Παυλίδης και τα δημοσιεύματα για Νιούκαστλ
Όπως αναφέρει η «A BOLA», ο Έλληνας επιθετικός αποτελεί βασικό γρανάζι για την μηχανή των Πορτογάλων και δεν ήταν προς πώληση. Ο Παυλίδης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και ρήτρα αποδέσμευσης 100 εκατομμυρίων ευρώ, και ακριβώς αυτό το ποσό στοχεύουν να πάρουν οι «αετοί» της Λισαβόνας για να παραχωρήσουν τον παίκτη.
Στην πρώτη του σεζόν με την Μπενφίκα, ο Βαγγέλης Παυλίδης ξεχώρισε με 30 γκολ σε 57 αγώνες, συμπεριλαμβανομένων 12 ασίστ, δίνοντας αρκετά highlights μέσα στη σεζόν, όπως το χατ τρικ του απέναντι στην Μπαρτσελόνα στο Champions League.
