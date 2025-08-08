«Η Νιούκαστλ θέλει τον Βαγγέλη Παυλίδη – Το τεράστιο ποσό της ρήτρας του»

Η Νιούκαστλ αναζητά επιθετικό και σύμφωνα με τη βρετανική «Sun», έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον Βαγγέλη Παυλίδη. Με τον Αλεξάντερ Ίσακ να πιέζει για μεταγραφή στη Λίβερπουλ, οι «καρακάξες» καλούνται να κινηθούν άμεσα.

Αρχικός τους στόχος ήταν ο Μπέντζαμιν Σέσκο της Λειψίας, όμως ο Σλοβένος βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Έτσι, ο Παυλίδης έχει έρθει στο προσκήνιο. Ο Έλληνας φορ έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο 2-0 της Μπενφίκα επί της Νις για τα προκριματικά του Champions League, με ανθρώπους της Νιούκαστλ να τον παρακολουθούν από κοντά.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αγγλική ομάδα ετοιμάζει πρόταση στην Μπενφίκα, αν και η ρήτρα αποδέσμευσης του Παυλίδη φτάνει τα 100 εκατ.ευρώ. Μάλιστα αναφέρεται πως ο Παυλίδης ήταν στη λίστα και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σε περίπτωση που δεν προχωρούσε η περίπτωση του Σέσκο.