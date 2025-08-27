Το ακυρωθέν γκολ του Παυλίδη και η μεγάλη ευκαιρία του Μπαρέιρο (vids)
Στο 3’ ο Μπαρέιρο νικήθηκε σε τετ α τετ από τον Λιβάκοβιτς και λίγο αργότερα ακυρώθηκε γκολ του Παυλίδη, μετά τη χρήση του VAR, για οφσάιντ.
- Κοζάνη: Οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα στην Εγνατία οδό – Συνελήφθη η οδηγός
- Τροχαίο για την Αφροδίτη Λατινοπούλου – Τραυματίστηκε ελαφρά – Συνελήφθη 35χρονος που την τράκαρε και διέφυγε
- Διαδηλώσεις στην Ελβετία για τον θάνατο 17χρονου που προσπάθησε να ξεφύγει από την αστυνομία
- Θράσος από το Ισραήλ: Απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης που κηρύσσει κατάσταση λιμού στη Γάζα
Η Μπενφίκα έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι με την Φενερμπαχτσέ για τα playoffs του Champions League και στο πρώτο 15άλεπτο είχε μια καλή ευκαιρία με τον Μπαρέιρο (3’) και ένα ακυρωθέν γκολ με τον Βαγγέλη Παυλίδη (11’).
Στο 3ο λεπτό ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε το γύρισμα από αριστερά στον Μπαρέιρο, αυτός σούταρε από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Λιβάκοβιτς του είπε «όχι» και κράτησε το μηδέν για την τούρκικη ομάδα.
Στο 11’ ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε με κεφαλιά από το ύψους του πέναλτι, μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά το γκολ μετά τη χρήση του VAR και αφού πέρασαν αρκετά λεπτά, ακυρώθηκε για οφσάιντ του Μπαρέιρο.
Δείτε το γκολ:
- Στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης: 206.000 πρόβατα αφανίστηκαν σε 12 μήνες
- Nvidia: Ο εμπορικός πόλεμος δεν τη «φρέναρε»
- Ολλανδία: Στρώνει τον δρόμο για μια τετραήμερη εβδομάδα εργασίας
- Οι δασμοί Τραμπ προκαλούν… ίλιγγο στους Ινδούς εξαγωγείς – Ζητούν κρατική στήριξη
- Πότε είναι η κλήρωση της League Phase του Champions League
- Τραγικό τέλος για 22χρονο youtuber – Τον «κατάπιε» καταρράκτης (video)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις