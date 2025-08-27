Το ακυρωθέν γκολ του Παυλίδη και η μεγάλη ευκαιρία του Μπαρέιρο (vids)

Η Μπενφίκα έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι με την Φενερμπαχτσέ για τα playoffs του Champions League και στο πρώτο 15άλεπτο είχε μια καλή ευκαιρία με τον Μπαρέιρο (3’) και ένα ακυρωθέν γκολ με τον Βαγγέλη Παυλίδη (11’).

Στο 3ο λεπτό ο Βαγγέλης Παυλίδης έκανε το γύρισμα από αριστερά στον Μπαρέιρο, αυτός σούταρε από το ύψος της μικρής περιοχής, αλλά ο Λιβάκοβιτς του είπε «όχι» και κράτησε το μηδέν για την τούρκικη ομάδα.

Στο 11’ ο Βαγγέλης Παυλίδης σκόραρε με κεφαλιά από το ύψους του πέναλτι, μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά το γκολ μετά τη χρήση του VAR και αφού πέρασαν αρκετά λεπτά, ακυρώθηκε για οφσάιντ του Μπαρέιρο.

Δείτε το γκολ: