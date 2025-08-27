Ακυρώθηκε και δεύτερο γκολ της Μπενφίκα (vids)

Δεύτερο γκολ της Μπενφίκα, που ακυρώνεται στο αποψινό παιχνίδι με την Φενερμπαχτσέ για τα playoffs του Champions League.

Στο 24’ οι Αετοί της Λισαβόνας σκόραραν με τον Μπαρέιρο, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ.

Δείτε το βίντεο:

Οι γηπεδούχοι είχαν βάλει γκολ στο 11’ με τον Βαγγέλη Παυλίδη, αλλά το τέρμα του Ελληνα επιθετικού ακυρώθηκε μετά τη χρήση του VAR για οφσάιντ του Μπαρέιρο, ο οποίος ήταν μέσα και στα δύο ακυρωθέντα γκολ της Μπενφίκα.