27.08.2025 | 15:37
Στο νοσοκομείο μικρά κορίτσια - Εξερράγη γκαζάκι μέσα στο σπίτι τους
Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία
Πολιτική Γραμματεία 27 Αυγούστου 2025 | 15:49

Φάμελλος στην Αίγινα: Μητσοτάκης και Γεωργιάδης ήξεραν το πρόβλημα και εξαπάτησαν την κοινωνία

Το Κέντρο Υγείας Αίγινας επισκέφθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας στο νησί, που ανέδειξε την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων

«Είναι επικίνδυνος ο κατήφορος των κυρίων Μητσοτάκη και Γεωργιάδη για την Υγεία των Ελλήνων πολιτών», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την επίσκεψη του στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, μετά το τραγικό περιστατικό του θανάτου μιας 79χρονης γυναίκας στο νησί, που ανέδειξε την έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων.

«Ενώ το πρόβλημα ήταν η υποστελέχωση, στοχοποιούνται οι εργαζόμενοι και ανακοινώνει ο κ. Γεωργιάδης ότι θα κάνει ΕΔΕ. Θα κάνει πειθαρχικό έλεγχο για αυτά που ο ίδιος ήξερε;», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Φάμελλος, προσθέτοντας πως «αν απαιτείται πειθαρχικός έλεγχος, αυτός πρέπει να γίνει για τον κ. Μητσοτάκη και για τον κ. Γεωργιάδη. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την τραγική κατάσταση στην Υγεία», ενώ υπενθύμισε τις κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας εδώ και ένα χρόνο, αλλά και το έγγραφο που απέστειλαν 2.000 κάτοικοι του νησιού στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας την 1η Αυγούστου για την επικίνδυνη υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας.

Επισήμανε, επίσης, ότι η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει δύο κοινοβουλευτικές Ερωτήσεις για το θέμα του Κέντρου Υγείας Αίγινας, πέρυσι τον Σεπτέμβριο και φέτος τον Ιούλιο.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνάντηση που είχε με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας, εξήρε την προσπάθεια, την αυταπάρνηση και το φιλότιμο που δείχνουν οι εργαζόμενοι για να ανταποκριθούν στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, παρά την υποστελέχωση. Και σημείωσε ότι απαιτείται γενναία αύξηση των αμοιβών του προσωπικού και κίνητρα για τις νησιωτικές περιοχές.

«Δεν πρέπει να γίνει μαύρο πρόβατο το Κέντρο Υγείας της Αίγινας. Πρέπει να στηρίζουμε τη δημόσια Υγεία. Μετά από αυτό το τραγικό γεγονός, αντί ο υπουργός να σφυρίζει αδιάφορα ή να εξαγγέλλει ΕΔΕ, ενώ ήταν εν γνώσει του τα ελλείμματα, πρέπει να βγει να πει ότι έχει την πλήρη ευθύνη και να μην ρίχνει την ευθύνη στους οδηγούς, οι οποίοι και κάνουν ό,τι μπορούν και δεν παίρνουν άδειες», υπογράμμισε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «το να φτάσει ο γιατρός που συναντήσαμε σήμερα στο Κέντρο Υγείας να έχει τέσσερις συνεχόμενες ημέρες εφημερία, τέσσερα 24ωρα συνεχώς δουλειάς και ευθύνης, αποδεικνύει ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Οι εργαζόμενοι και τα στελέχη κάνουν ό,τι μπορούν περισσότερο. Προσφέρουν πολλές φορές με αλληλεγγύη, αυταπάρνηση και πάνω από τις υποχρεώσεις τους. Εμείς μαζί τους είμαστε. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μια ισχυρή Πολιτεία δεν περιμένει την αλληλεγγύη και το φιλότιμο. Πρώτα από όλα μεριμνεί για την ασφάλεια και την Υγεία των πολιτών. Αντίθετα, σε όλη την Ελλάδα μεθοδεύεται από την κυβέρνηση ένα αδύναμο ΕΣΥ και χτυπάμε καμπανάκι».

Τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνόδευε ο βουλευτής Αχαΐας και τομεάρχης Υγείας της ΚΟ Ανδρέας Παναγιώτοπουλος, τα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας Τζένη Διαμαντοπούλου, Τρύφων Αλεξιάδης και Χρήστος Λαμπρίδης, οι πρώην υπουργοί Αλέκος Φλαμπουράρης και Κώστας Γαβρόγλου, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τοπικά στελέχη του κόμματος.

Επικίνδυνος ο κατήφορος Μητσοτάκη και Γεωργιάδη για την Υγεία των Ελλήνων»

«Η τραγική απώλεια της 79χρονης συμπολίτισσάς μας στην Αίγινα, ανέδειξε με τραγικό τρόπο την κατάρρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτό που αποκαλύφθηκε κατά την επίσκεψή μας σήμερα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, είναι ότι η τοπική κοινωνία κινητοποιείται εδώ και έναν χρόνο, προειδοποιώντας το υπουργείο Υγείας και την Υγειονομική Περιφέρεια για τις μεγάλες ελλείψεις στελέχωσης», δήλωσε ο κ. Φάμελλος μετά την επίσκεψή του στο Κέντρο Υγείας.

Υπενθύμισε πως «υπήρξαν κινητοποιήσεις πέρυσι τον Νοέμβριο, υπήρξαν κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαμαρτυρίας τον Ιούνιο, υπήρξε επιστολή που πήγε στον ίδιο τον κ. Γεωργιάδη με 2.000 υπογραφές την 1η Αυγούστου, που περιέγραφε την τραγική υποστελέχωση και την επικίνδυνη έλλειψη οδηγών ασθενοφόρων. Το πρόβλημα ήταν γνωστό, αλλά δυστυχώς η κατάσταση δεν διορθώθηκε. Αντίθετα, το υγειονομικό προσωπικό μάς ενημέρωσε ότι υπάρχει υποβάθμιση της κατάστασης φέτος το καλοκαίρι και εξαπάτηση της τοπικής κοινωνίας», σημείωσε.

Για να τονίσει χαρακτηριστικά: «Αυτό που βλέπουμε στην Αίγινα είναι η εικόνα όλης της Ελλάδας. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεωργιάδης μιλάνε για την ‘καλύτερη κατάσταση του ΕΣΥ’. Εμείς όμως γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα σήμερα είμαστε πρωταθλητές στις ιδιωτικές δαπάνες για την Υγεία. Γιατί ο πολίτης για να βρει την υγειά του, αναγκάζεται να πληρώσει σε ιδιωτικές υπηρεσίες Υγείας το τριπλάσιο από τον μέσο Ευρωπαίο. Ενώ το 25% των Ελλήνων πολιτών που έχουν ανάγκες υγείας και περίθαλψης δεν έχουν πρόσβαση στο αγαθό της Υγείας!».

«Απέναντι σε όλα αυτά, βλέπουμε στοχοποίηση των εργαζομένων και να ανακοινώνει ο κ. Γεωργιάδης ότι θα κάνει ΕΔΕ. Θα κάνει άραγε πειθαρχικό έλεγχο για αυτά που ο ίδιος ήξερε; Αν απαιτείται πειθαρχικός έλεγχος, αυτός πρέπει να γίνει για τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. Γεωργιάδη. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη τραγική κατάσταση, η οποία υπάρχει στην Υγεία», προσέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Υπογράμμισε πως «το ειδικό επίδομα ενίσχυσης των νοσηλευτών για να υπηρετούν σε νησιά φέτος δεν έχει δοθεί, όπως μας ενημέρωσε η διοίκηση του Κέντρου Υγείας. Η διοίκηση επίσης ενημέρωσε την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια και το υπουργείο Υγείας για την ελλιπή στελέχωση όλου του Κέντρου Υγείας, και ειδικότερα σε οδηγούς, απο τις αρχές Μαΐου. Οι καταγγελίες υγειονομικών και πολιτών αποκαλύπτουν ότι από τα 27 στελέχη που έπρεπε να υπηρετούν σε θέσεις γιατρών, υγειονομικών και οδηγών στο Κέντρο Υγείας, σήμερα υπηρετούν μόνο 12!».

«Οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι είναι επικίνδυνη η κατάσταση λειτουργίας του Κέντρου Υγείας Αίγινας. Εγώ τολμώ να το επεκτείνω λέγοντας το εξής: Είναι επικίνδυνος ο κατήφορος του κ. Μητσοτάκη και του κ. Γεωργιάδη για την Υγεία των Ελλήνων πολιτών», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος.

Σύνταξη
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής
Ελλάδα 27.08.25

Κρήτη: Συνεργείο ρευματοκλοπών είχαν δύο ηλεκτρολόγοι – Είχαν «πειράξει» τον μετρητή σε 30 σπίτια έναντι αμοιβής

Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 30 ιδιοκτητών οικιών και επιχειρήσεων κατηγορούμενοι για κλοπή - Η εκτιμώμενη αξία του κλεμμένου ρεύματος ξεπερνά τις 190.000 ευρώ

Σύνταξη
