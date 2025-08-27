AΔEΔY: 24ωρη απεργία την Πέμπτη και συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι συμμετέχουν

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με απόφαση της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 28 Αυγούστου με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο.

Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της, εκτιμώντας ότι προωθεί «την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου» και ζητάει την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Κανονικά θα λειτουργήσουν λεωφορεία και Μετρό

Παρά την απεργία κανονικά θα λειτουργήσουν το μετρό και τα λεωφορεία στην Αθήνα.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία δεν θα απεργήσει συνεπώς τα δρομολόγια των πλοίων θα εκτελεστούν με βάση τον προγραμματισμό.

Την ίδια ώρα η στάση εργασίας της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ) από τις 09:30 έως τις 13:30 κηρύχθηκε παράνομη και έτσι δεν θα επηρεαστούν οι προγραμματισμένες πτήσεις.

Ποιοι συμμετέχουν

Στην απεργία συμμετέχουν όλες οι ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ., εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΠΟΕ-ΟΤΑ), εκπαιδευτικοί (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ), υγειονομικοί (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ) κ.λπ.

Το κάλεσμα για συγκέντρωση είναι στις 10 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος ενώ πολλές προσυγκεντρώσεις είναι στις 9.30 σε διάφορα σημεία στο κέντρο της Αθήνας.

Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή και καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α. Απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Καλούμε τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση», αναφέρει η ΑΔΕΔΥ.