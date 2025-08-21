ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου

Σε 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου προχωρά η ΑΔΕΔΥ ενώ καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν το παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που προγραμματίζεται στο Σύνταγμα για τις 10 το πρωί.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή.

«Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.» αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΑΔΕΔΥ ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου και καλεί τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση.