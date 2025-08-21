newspaper
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου
Ελλάδα 21 Αυγούστου 2025 | 10:22

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει πανελλαδική απεργία

Σύνταξη
Σε 24ωρη απεργία στις 28 Αυγούστου προχωρά η ΑΔΕΔΥ ενώ καλεί όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να δώσουν το παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που προγραμματίζεται στο Σύνταγμα για τις 10 το πρωί.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο αντεργατικό Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων την Πέμπτη 28 Αυγούστου, κηρύσσει Πανελλαδική Απεργία για την ημέρα αυτή.

«Στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου, στην κατάργηση του Β΄βάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και του δικαιώματος ένστασης, στην αλλαγή της σύνθεσης των Πειθαρχικών Συμβουλίων με την αποπομπή των εκπροσώπων των εργαζομένων και των δικαστών, τα εξαιρετικά μεγάλα πρόστιμα κ.α.» αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ.

Στην ίδια ανακοίνωση, η ΑΔΕΔΥ ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου και καλεί τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ, ολόκληρης της χώρας να προχωρήσουν σε ανάλογες δράσεις την ημέρα αυτή, οργανώνοντας την απεργιακή κινητοποίηση.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

Ουκρανία: Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις χτίζουν μέσω Ρουμανίας, «γέφυρα» για Ουκρανία

89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

89η ΔΕΘ: Φορολογικό και χρηματοδότηση στα αιτήματα των μικρομεσαίων

Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια
Απουσία Πυροπροστασίας 21.08.25

Η Χίος ξανακαίγεται: Οι αρχές είχαν προειδοποιηθεί – Η τέταρτη φορά δείχνει εγκληματική αμέλεια

Μάρτυρες και ειδικοί μιλούν στο in για το τι έφταιξε και η Χίος ξανακάηκε για 4η φορά σε 13 χρόνια- Προδημοσίευση χάρτη του WWF Ελλάς με 33.000 καμένα στρέμματα σε Natura- Η μελέτη του Λέκκα το 2017

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χίος: Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων – Σοβαρές οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και οικονομία
Χάρτες 20.08.25

Τρομακτικός ο αριθμός των καμένων εκτάσεων στη Χίο - Σε δέκα χρόνια κάηκε το 22% του νησιού

Η Χίος εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της. Αποκαρδιωτικός είναι ο απολογισμός της πύρινης λαίλαπας που κατέκαψε το νησί. Η επεξεργασία των δορυφορικών δεδομένων υψηλής χωρικής ανάλυσης φανερώνει το μέγεθος της καταστροφής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελλάδα: «Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ – Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη
Σοβαρές ανησυχίες 20.08.25

«Κίτρινες κάρτες» του Στέιτ Ντιπάρτμεντ - Οι πιέσεις σε δημοσιογράφους και η αγωγή SLAPP του Δημητριάδη

Αναφορές ότι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης αντιμετώπισαν πίεση να αποφύγουν την κριτική προς την κυβέρνηση στην ετήσια έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σε περίοπτη θέση η αγωγή SLAPP του πρώην γ.γ του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη κατά ΜΜΕ και δημοσιογράφων που ερευνούσαν το σκάνδαλο των υποκλοπών.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου τον Δεκαπενταύγουστο
Ασφαλιστικά μέτρα 20.08.25

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερη με όρους 46χρονη για την επίθεση με χλωρίνη σε βάρος 38χρονου τον Δεκαπενταύγουστο

Η γυναίκα είχε ρίξει χλωρίνη στον 38χρονο, διότι όπως ισχυρίστηκε, προκαλούσε πολύ θόρυβο, ενώ βρισκόταν σε παρέα και έπιναν μπίρες. Ελεύθερη χωρίς όρους η 44χρονη που την προμήθευσε με χλωρίνη.

Σύνταξη
Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους
Σήμα κινδύνου 20.08.25

Σαλαμίνα: Λαγοκέφαλοι κρεμάστηκαν από ψαράδες στα δέντρα – Το μήνυμά τους

Οι λαγοκέφαλοι είναι επικίνδυνα μεταναστευτικά ψάρια, που διαταράσσουν το μεσογειακό οικοσύστημα και προκαλούν προβλήματα στην αλιεία. Συνιστάται η μη κατανάλωσή τους. Περιέχουν μια επικίνδυνη τοξίνη.

Σύνταξη
Βραζιλία: Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές
Τον Ιούλιο 21.08.25

Πτώση κατά 65% της καταστροφής του δάσους του Αμαζονίου μετά τις τελευταίες φωτιές στη Βραζιλία

«Η μείωση της επιφάνειας που κάηκε το 2025 μπορεί να αποδοθεί κυρίως στην επιστροφή των βροχών», εξήγησε ο Φελίπε Μαρτενέξεν, του ινστιτούτου ερευνών για τον Αμαζόνιο (IPAM)

Σύνταξη
Γάζα: Ο Νετανιάχου επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας ως απάντηση στην πρόταση εκεχειρίας
Συναγερμός 21.08.25

Πρόσω ολοταχώς σε νέες σφαγές, η απάντηση στην πρόταση εκεχειρίας - Το Ισραήλ επισπεύδει το σχέδιο κατάληψης της Γάζας

Μετά από 18 μήνες ο Νετανιάχου υπόσχεται ξανά να τελειώσει τον πόλεμο κλιμακώνοντάς τον - Σε εξέλιξη το σχέδιο εκτοπισμού των Παλαιστινίων από τη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ
Επικίνδυνη κλιμάκωση 21.08.25

Τι κρύβεται πίσω από την απόφαση Τραμπ να στείλει πολεμικό στόλο στη Βενεζουέλα – Το ΠΔ που υπεγράφη εν κρυπτώ

Σε τεντωμένο σχοινί οι σχέσεις των ΗΠΑ με τη Βενεζουέλα, μετά την διαταγή Τραμπ να αναπτυχθούν τις επόμενες ώρες πολεμικά πλοία κοντά στις ακτές της λατινοαμερικανικής χώρας

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο
Έλεγχοι ΑΑΔΕ 21.08.25

Πάνω από 200.000 καταγγελίες στο «Appodixi» για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο

Οι επώνυμες καταγγελίες στο «Appodixi» της ΑΑΔΕ υπερτερούν των ανωνύμων, κάτι που σημαίνει ότι λειτουργεί το κίνητρο της χρηματικής επιβράβευσης αν αποδειχθεί η παρανομία και επιβληθούν τα πρόστιμα

Σύνταξη
Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Τραγωδία στην Αργεντινή: Τρεις νεκροί σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Ιντεπεντιέντε – Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε (pics, vids)

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν τα επεισόδια που ξέσπασαν ανάμεσα σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε και της Ουνιβερσιτάντ Ντε Τσίλε σε ματς στην Αργεντινή, με τις αναφορές να κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς.

Σύνταξη
Γάζα: Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν 17 Αμερικανοί γερουσιαστές
Επιστολή στον Ρούμπιο 21.08.25

Πρόσβαση του διεθνούς Τύπου στη Γάζα και προστασία των δημοσιογράφων ζητούν Αμερικανοί γερουσιαστές

«Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ξεκάθαρα στο Ισραήλ ότι η λογοκρισία δημοσιογραφικών οργανισμών και η στοχοποίηση δημοσιογράφων πρέπει να σταματήσει», αναφέρουν στην επιστολή τους για τη Γάζα

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας
Τοπίο στην ομίχλη 21.08.25

Ουκρανία: Τα κρίσιμα ερωτήματα – Η διφορούμενη στάση του Τραμπ και το ρωσικό βέτο στις εγγυήσεις ασφάλειας

Τη στιγμή που οι συζητήσεις στην ΕΕ για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία συνεχίζονται, η Ρωσία ξεκαθαρίζει ότι θα πρέπει να είναι μέρος της λύσης και να συμμετέχει στις σχετικές συνομιλίες

Σύνταξη
PRC: Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία
Έρευνα σε 25 χώρες 21.08.25

Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει σειρά από δυσκολίες η μεγαλύτερη απειλή για τους Έλληνες είναι η οικονομία

Οι ψευδείς πληροφορίες, η παγκόσμια οικονομία και η τρομοκρατία θεωρούνται ως οι κύριες απειλές, ενώ έχει μειωθεί η ανησυχία για την κλιματική αλλαγή. Την οικονομία ιεραρχούν οι Έλληνες ως την υπ’ αριθμόν ένα απειλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο με drones και πυραύλους – Ένας νεκρός, δέκα τραυματίες
Συναγερμός 21.08.25 Upd: 10:45

Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσικές επιθέσεις εν μέσω ειρηνευτικών συνομιλιών - Ένας νεκρός, δέκα τραυματίες

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC-Ukraine μετέδωσε ότι ενεργοποιήθηκαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας - Ακούστηκαν εκρήξεις από το Κίεβο ως την πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία

Σύνταξη
