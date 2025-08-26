Πορτογαλία: Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα – Η σοκαριστική στιγμή [βίντεο]
Σοκ στην Πορτογαλία, με τον ταύρο να τραυματίζει θανάσιμα 22χρονο ταυρομάχο μέσα στην αρένα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά πέθανε μέσα σε 24 ώρες
Σοκ προκαλεί βίντεο από την Πορτογαλία, συγκεκριμένα από τη Λισαβόνα, το οποίο έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail και δείχνει τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 22χρονου ταυρομάχου από έναν ταύρο μέσα σε μια κατάμεστη αρένα χωρητικότητας 6.848 θέσεων θέσεων.
Ήταν η πρώτη επίσημη ταυρομαχία για τον νεαρό Manuel Maria Trindade. Το βάρους 695 κιλών ζώο του επιτέθηκε, εκείνος προσπάθησε να το πιάσει από τα κέρατα, αλλά δεν κατόρθωσε να το ελέγξει.
Ο ταύρος σήκωσε στον αέρα τον ταυρομάχο, παρέσυρε έναν συνάδελφό του που έσπευσε να το βοηθήσει και τελικά ακινητοποιήθηκε όταν άλλοι συνάδελφοί τους κατάφεραν να τον ηρεμήσουν.
Του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια διακομίστηκε σto νοσοκομείο São José. Τέθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά πέθανε εντός 24 ωρών. Είχε υποστεί ανεπανόρθωτη εγκεφαλική βλάβη.
Τα σοκαριστικά πλάνα από την Πορτογαλία:
Οι ταυρομαχίες στην Πορτογαλία ονομάζονται touradas και διαφέρουν από τις ισπανικές κυρίως στο ότι ο ταύρος δεν σκοτώνεται κατά τη διάρκεια της παράστασης στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, με εξαίρεση δύο πόλεις στα σύνορα με την Ισπανία.
Οι ταυρομαχίες στην Πορτογαλία βιώνουν φθίνουσα πορεία, με ιστορικά χαμηλά ρεκόρ συμμετοχής και αυξανόμενες φωνές για την κατάργησή τους, κυρίως λόγω της αυξημένης ενημέρωσης του κοινού για τα δικαιώματα των ζώων.
