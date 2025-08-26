Περισσότεροι κάτοικοι της πόλης της Γάζας εγκαταλείπουν τα σπίτια τους – Μαίνονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ
Οι δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν το σφυροκόπημα στη Γάζα
Περισσότερες οικογένειες Παλαιστίνιων εγκατέλειψαν σήμερα την πόλη της Γάζας, έπειτα από μία ακόμη νύκτα ισραηλινών βομβαρδισμών στα περίχωρά της, ενώ στο Ισραήλ πολίτες έχουν καλέσει σε ημέρα διαδηλώσεων με αίτημα την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.
Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα στη Γάζα
Κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί από αέρος και με το πυροβολικό συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύκτας και σήμερα το πρωί στα ανατολικά προάστια Σάμπρα, Σουτζάια και Τούφα, όπως και εναντίον της Τζαμπάλια πιο βόρεια, καταστρέφοντας δρόμους και σπίτια.
«Το αποκαλούμε σεισμό, θέλουν να τρομάξουν τους ανθρώπους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», δήλωσε ο 40χρονος Ισμαήλ.
Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι δυνάμεις του ενεργούν στην περιοχή για να εντοπίσουν όπλα και να καταστρέψουν σήραγγες που χρησιμοποιούν οι ένοπλοι μαχητές.
Το Ισραήλ ετοιμάζεται για νέα επιχείρηση στην πόλη της Γάζας
Παρά τις έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, οι ισραηλινές δυνάμεις ετοιμάζονται για νέα επιχείρηση στη πόλη της Γάζας, την οποία το Ισραήλ χαρακτηρίζει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.
Τουλάχιστον 34 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια της νύκτας και σήμερα, δήλωσαν τοπικές υγειονομικές αρχές, εκ των οποίων 18 γύρω από την πόλη της Γάζας.
Περίπου οι μισοί από τους 2 εκατομμύρια κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα ζουν τώρα στην πόλη της Γάζας, με πολλές χιλιάδες να έχουν ήδη μετακινηθεί προς τα δυτικά, στο κέντρο της πόλης και στις παράκτιες περιοχές.
Άλλοι Παλαιστίνιοι προτίμησαν να πάνε ακόμη πιο νότια, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας και την παράκτια περιοχή αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις.
Στο μεταξύ στο Ισραήλ διαδηλωτές έκλεισαν δρόμους στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις, κρατώντας φωτογραφίες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα και ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου.
Συγκέντρωση που είναι προγραμματισμένη για αργότερα σήμερα έξω από το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες διαδηλωτές.
