Περισσότεροι κάτοικοι της πόλης της Γάζας εγκαταλείπουν τα σπίτια τους – Μαίνονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ
Κόσμος 26 Αυγούστου 2025 | 14:23

Περισσότεροι κάτοικοι της πόλης της Γάζας εγκαταλείπουν τα σπίτια τους – Μαίνονται οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ

Οι δυνάμεις του Ισραήλ συνεχίζουν το σφυροκόπημα στη Γάζα

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Spotlight

Περισσότερες οικογένειες Παλαιστίνιων εγκατέλειψαν σήμερα την πόλη της Γάζας, έπειτα από μία ακόμη νύκτα ισραηλινών βομβαρδισμών στα περίχωρά της, ενώ στο Ισραήλ πολίτες έχουν καλέσει σε ημέρα διαδηλώσεων με αίτημα την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου.

Δεν έχει τέλος το αιματοκύλισμα στη Γάζα

Κάτοικοι της πόλης της Γάζας δήλωσαν ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί από αέρος και με το πυροβολικό συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύκτας και σήμερα το πρωί στα ανατολικά προάστια Σάμπρα, Σουτζάια και Τούφα, όπως και εναντίον της Τζαμπάλια πιο βόρεια, καταστρέφοντας δρόμους και σπίτια.

«Το αποκαλούμε σεισμό, θέλουν να τρομάξουν τους ανθρώπους για να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», δήλωσε ο 40χρονος Ισμαήλ.

Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι δυνάμεις του ενεργούν στην περιοχή για να εντοπίσουν όπλα και να καταστρέψουν σήραγγες που χρησιμοποιούν οι ένοπλοι μαχητές.

Παλαιστίνια περπατάει ανάμεσα σε ερείπια σπιτιών στην πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ ετοιμάζεται για νέα επιχείρηση στην πόλη της Γάζας

Παρά τις έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, οι ισραηλινές δυνάμεις ετοιμάζονται για νέα επιχείρηση στη πόλη της Γάζας, την οποία το Ισραήλ χαρακτηρίζει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Τουλάχιστον 34 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια της νύκτας και σήμερα, δήλωσαν τοπικές υγειονομικές αρχές, εκ των οποίων 18 γύρω από την πόλη της Γάζας.

Περίπου οι μισοί από τους 2 εκατομμύρια κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα ζουν τώρα στην πόλη της Γάζας, με πολλές χιλιάδες να έχουν ήδη μετακινηθεί προς τα δυτικά, στο κέντρο της πόλης και στις παράκτιες περιοχές.

Άλλοι Παλαιστίνιοι προτίμησαν να πάνε ακόμη πιο νότια, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας και την παράκτια περιοχή αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις.

Στο μεταξύ στο Ισραήλ διαδηλωτές έκλεισαν δρόμους στο Τελ Αβίβ και σε άλλες πόλεις, κρατώντας φωτογραφίες των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα και ζητώντας τον τερματισμό του πολέμου.

Συγκέντρωση που είναι προγραμματισμένη για αργότερα σήμερα έξω από το αρχηγείο του ισραηλινού στρατού αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες διαδηλωτές.

Business
ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,79 δισ. ευρώ στο δίκτυο διανομής για το 2026-2030

ΔΕΔΔΗΕ: Επενδύσεις 4,79 δισ. ευρώ στο δίκτυο διανομής για το 2026-2030

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς
Τους έστησε ενέδρα 26.08.25

Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς στην Αυστραλία

Ο ένοπλος είναι «κυρίαρχος πολίτης» - Τι σημαίνει αυτός ο όρος στην Αυστραλία - Ακόμη ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί στην ενέδρα που είχε στήσει ο θύτης

Σύνταξη
Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της
Ελάχιστος χρόνος 26.08.25

Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της

Τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχουν εστιάσει σε λύσεις σε επίπεδο ΕΕ για το πρόβλημα της άμυνας. Ωστόσο, αυτή αυτές δεν λειτούργησαν και ούτε θα λειτουργήσουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ισραήλ: Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας
Νέες διαδηλώσεις 26.08.25

Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας

Διαδηλώσεις έγιναν το πρωί της Δευτέρας στο Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα - Πίεση στον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς, το μήνυμα στον Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας
«Στοχευμένα μέτρα» 26.08.25

Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας

Για να ανακουφιστεί η οικονομία στη Βολιβία ο Ροδρίγο Πας αποκλείει την καταφυγή σε διεθνείς πιστώσεις που προκρίνει ο αντίπαλός του, ο Χόρχε Κιρόγα

Σύνταξη
Γάζα: Διεθνής κατακραυγή – Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου
Δολοφονικό μοτίβο 26.08.25

Διεθνής κατακραυγή - Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου

Πώς έγιναν τα δύο πλήγματα του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η δολοφονική τακτική που χρησιμοποιούν οι IDF - Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν - Τι υποστηρίζει το Τελ Αβίβ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα – Επίθεση σε δημοκρατικούς κυβερνήτες
Παρεκβάσεις 26.08.25

«Πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα»: Σάλος με τις δηλώσεις Τραμπ - Οι αναφορές στον... ασιατικό κυπρίνο

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για ποινή φυλάκισης σε όσους καίνε τη σημαία της χώρας - Χαρακτήρισε «βρωμιάρη» τον δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι και επέκρινε όσους αντιδρούν στην ανάπτυξη εθνοφρουράς

Σύνταξη
Αυστραλία: Κατηγορεί το Ιράν για υποκίνηση «αντισημιτικών επιθέσεων» – Απελαύνει τον πρέσβη του
Διπλωματική σύγκρουση 26.08.25

Για υποκίνηση «αντισημιτικών επιθέσεων» κατηγορεί το Ιράν η Αυστραλία - Απελαύνει τον πρέσβη του

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία θα χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν «τρομοκρατική οργάνωση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Όποιος πει όχι σε Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το μετανιώσει»
Πρόβλημα διαρκείας 26.08.25

«Όποιος πει όχι σε Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το μετανιώσει»

Η υπουργός Μετάβασης και Οικολογίας της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, καλεί σε εθνική ενότητα απέναντι στην κλιματική κρίση – Μήνυμα και για την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει αντίστοιχες προκλήσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Ανακοινώσεις σύντομα 26.08.25

Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Έτσι ονομαζόταν, λέει, στα χρόνια των μεγάλων στρατιωτικών επιτυχιών των ΗΠΑ, στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Σε όλους αρέσει αυτό. Είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν υπουργείο Πολέμου».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παναθηναϊκός: Καμία συμφωνία για Ιωαννίδη, τελειώνει του Ταμπόρδα
Super League 26.08.25

Παναθηναϊκός: Καμία συμφωνία για Ιωαννίδη, τελειώνει του Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός απαιτεί περισσότερα χρήματα από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για την πώληση του Φώτη Ιωαννίδη, ενώ ο Βιθέντε Ταμπόρδα αναμένει την άδεια της Μπόκα για να έρθει στην Αθήνα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι Καρντάσιαν είναι κατάντια, ο Τραμπ έχει μικρά χέρια, ο Μασκ είναι καλύτερος από άλλους τεχνοκράτες: Ο βαρώνος του Vanity Fair Γκρέιντον Κάρτερ για όλα
Go Fun 26.08.25

Οι Καρντάσιαν είναι κατάντια, ο Τραμπ έχει μικρά χέρια, ο Μασκ είναι καλύτερος από άλλους τεχνοκράτες: Ο βαρώνος του Vanity Fair για όλα

Ο Γκρέιντον Κάρτερ, ο άνδρας που επαναπροσδιόρισε το lifestyle Τύπο με τη θητεία του στη βίβλο του Χόλιγουντ Vanity Fair, μίλησε στην El Pais για τη φτήνια της νέα show biz

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Το Σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία για να υπογράψει στη Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης»
Άλλα Αθλήματα 26.08.25

«Το Σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία για να υπογράψει στη Σπόρτινγκ ο Ιωαννίδης»

Σύμφωνα με την Ο’ Jogo, ο Φώτης Ιωαννίδης θα βρεθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύνταξη
Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη
Πολιτική 26.08.25

Τσουκαλάς κατά κυβέρνησης: Έχετε αφαιμάξει φορολογικά τη μεσαία τάξη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι πριν από έξι μήνες η κυβέρνηση ισχυριζόταν πως δεν μπορεί να μειώσει φόρους επειδή θα οδηγούσε τη χώρα στα βράχια, ενώ τελικά καταγράφηκε πλεόνασμα έξι δισ. ευρώ

Σύνταξη
Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ 26.08.25

Γαλλία – Ελλάδα 3-1: Το πάλεψε αλλά έμεινε εκτός συνέχειας η Εθνική

Το τρίτο σετ και η απώλειά του, παρά το σημαντικό προβάδισμα, έφερε τελικά την ήττα – αποκλεισμό της Ελλάδας, από τη Γαλλία (3-1). Σπουδαία η παρουσία των διεθνών μας με τις Ανθούλη, Μπακοδήμου και Στράντζαλη να κάνουν ξανά μεγάλη εμφάνιση.

Σύνταξη
Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Μανέ: «Είναι τρελοί οι οπαδοί του» (pics, vids)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό ο Μανέ: «Είναι τρελοί οι οπαδοί του» (pics, vids)

Ο Αμπντουλί Μανέ έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης (26/8) στο «Ελ. Βενιζέλος» προκειμένου να επισημοποιήσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό από τη σουηδική Μιάλμπι. Ενθουσιασμένος δήλωσε ο επιθετικός από τη Γκάμπια.

Σύνταξη
Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης
Μετά από 85 χρόνια 26.08.25

Πίνακας του 1743 που είχαν κλέψει οι Ναζί στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε τυχαία μέσω μιας διαφήμισης

Το Πορτρέτο μιας Κυρίας που είχε ζωγραφίσει ο Φρα Γκαλγκάριο το 1743 είχε εξαφανιστεί μετά την εισβολή των Ναζί στην Ολλανδία. Πριν λίγο καιρό εντοπίστηκε τυχαία στην Αργεντινή μέσω μιας διαφήμισης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τρελάθηκε» ο Κάραγκερ στο νικηφόρο γκολ της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ (vid)
Ποδόσφαιρο 26.08.25

«Τρελάθηκε» ο Κάραγκερ στο νικηφόρο γκολ της Λίβερπουλ επί της Νιούκαστλ (vid)

Θρύλος της Λίβερπουλ και γέννημα-θρέμμα της πόλης, ο Τζέιμι Κάραγκερ δεν θα μπορούσε να μην πανηγυρίσει με την ψυχή του το γκολ που χάρισε στους «ρεντς» τη νίκη επί της Νιούκαστλ...

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in για το πάρτι απευθείας αναθέσεων και την ΕΑΔ: Όλα τα σκάνδαλα της κυβέρνησης θα ελεγχθούν
Σφοδρά πυρά 26.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in για το πάρτι απευθείας αναθέσεων και την ΕΑΔ: Όλα τα σκάνδαλα της κυβέρνησης θα ελεγχθούν

Το in.gr αποκάλυψε ότι σε ένα άσχετο νομοσχέδιο ο υπουργός Υγείας επιχείρησε να ακρωτηριάσει την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία

Σύνταξη
Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ιπποκράτειο Αθηνών
Πολιτική Γραμματεία 26.08.25

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Ιπποκράτειο Αθηνών

Με τα πυρά από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και αντιπολίτευση να είναι σφοδρά για την κατάσταση του ΕΣΥ στη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το γενικό νοσοκομείο Αθηνών «Ιπποκράτειο», έχοντας πλάι του τον υπουργός Υγείας

Σύνταξη
Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ
«Χάσαμε τη Χουάνι» 26.08.25

Ο πρόωρος θάνατος της Βερόνικα Ετσεγκί συγκλονίζει την Ισπανία: Σοκ και θρήνος για Αντόνιο Μπαντέρας και Πέδρο Σάντσεθ

Η βραβευμένη ηθοποιός Βερόνικα Ετσεγκί έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, μετά από μια κρυφή μάχη με τον καρκίνο που συγκλονίζει την χώρα της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»
Μπάσκετ 26.08.25

Σλούκας: «Δεν υπάρχει πρόβλημα στον άσο, εσείς το δημιουργείτε»

Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας «πέταξε» για την Κύπρο όπου θα ξεκινήσει την περιπέτειά της στο Eurobasket 2025 και κατά την αναχώρηση της αποστολής ο Κώστας Σλούκας δήλωσε πως η ομάδα δεν έχει πρόβλημα στον «άσο», προσθέτοντας πως το όποιο θέμα το δημιουργούν οι δημοσιογράφοι...

Σύνταξη
Το 13ωρο είναι η κορυφή του παγόβουνου – Προσλήψεις 2 ημερών και άλλες «διευθετήσεις» στο εργασιακό νομοσχέδιο
«Να αποσυρθεί» 26.08.25

Το 13ωρο είναι η κορυφή του παγόβουνου – Προσλήψεις 2 ημερών και άλλες «διευθετήσεις» στο εργασιακό νομοσχέδιο

Πριν ακόμη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το εργασιακό νομοσχέδιο -που μεταξύ άλλων νομιμοποιεί το 13ωρο- είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
