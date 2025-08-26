Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»

Δημοσιογράφοι του Λιβάνου απαιτούν από τον Τομ Μπάρακ, ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Συρία, να τους ζητήσει συγγνώμη. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, στο προεδρικό μέγαρο στη Βηρυτό, τους ζήτησε να «συμπεριφέρονται πολιτισμένα» και «όχι με ζωώδη τρόπο». Το περιστατικό προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις, ενώ η προεδρία του Λιβάνου στήριξε τους δημοσιογράφους.

Ο Τομ Μπάρακ, που είναι επιπλέον πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία, είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν. Ανεβαίνοντας στο βήμα για τη συνέντευξη Τύπου και ακούγοντας τους δημοσιογράφους να φωνάζουν ερωτήσεις προς το μέρος του, είπε:

«Θα ακολουθήσουμε διαφορετικούς κανόνες εδώ… Παρακαλώ, σωπάστε για μια στιγμή. Γιατί από τη στιγμή που αυτό αρχίζει να γίνεται χαοτικό, σαν ζωώδες, θα φύγουμε».

Και πρόσθεσε: «Να συμπεριφέρεστε πολιτισμένα, να συμπεριφέρεστε ευγενικά, να συμπεριφέρεστε ανεκτικά. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα με ό,τι συμβαίνει στην περιοχή».

VIDEO | US envoy Tom Barrack dehumanizes Lebanese journalists, telling them to «act civilized» and «not animalistic,» saying «This is the problem with what’s happening in the region.» pic.twitter.com/TtKM7qiraa — The Cradle (@TheCradleMedia) August 26, 2025



Οι φράσεις αυτές προκάλεσαν εύλογες αντιδράσεις ενώ η προεδρία του Λιβάνου εξέδωσε μια ανακοίνωση στο Χ. Η λιβανική προεδρία X εξέφρασε τη λύπη της για «σχόλια που έγιναν ακούσια από το βήμα της από έναν από τους καλεσμένους της», επιβεβαιώνοντας την εκτίμησή της για τους δημοσιογράφους και τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

Επίσης, ο υπουργός Πληροφοριών της κυβέρνησης του Λιβάνου, Πολ Μορκός, εξέφρασε επίσης τη λύπη του για τα σχόλια «μέλους της ξένης αντιπροσωπείας προς τους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης στο προεδρικό μέγαρο».

«Άμεση προσβολή»

Η Ένωση Φωτορεπόρτερ της χώρας χαρακτήρισε τα σχόλια του Τομ Μπάρακ «άμεση προσβολή», σημειώνοντας ότι δημιουργουν «ένα σοβαρό και εντελώς απαράδεκτο προηγούμενο».

Επίσης, απαίτησε «άμεση και δημόσια συγγνώμη», απορρίπτοντας τις προσπάθειες «υποβάθμισης της σοβαρότητας του γεγονότος». «Δεν μπορεί να περάσει χωρίς να υπάρξει λογοδοσία», σημείωσε.

Επίσης, η Ένωση των Συντακτών Τύπου ζήτησε «δημόσια δήλωση συγγνώμης», λέγοντας ότι θα μποϊκοτάρει μελλοντικές επισκέψεις και συναντήσεις του Αμερικανού απεσταλμένου. Σύμφωνα με το Συνδικάτο των Δημοσιογράφων του Λιβάνου, τα σχόλια του Τομ Μπαράκ ήταν «αντανάκλαση απαράδεκτης αλαζονείας στην αντιμετώπιση των μέσων ενημέρωσης». Και απαίτησε επίσης να ζητήσει συγγνώμη.

«Κατάφωρη προσβολή» χαρακτήρισε τις δηλώσεις Μπάρακ και ο Ιμπραήμ Μουσαουί, βουλευτής της υποστηριζόμενης από το Ιράν μαχητικής οργάνωσης Χεζμπολάχ και επικεφαλής της επιτροπής μέσων ενημέρωσης του κοινοβουλίου. Κάλεσε την κυβέρνηση να «καλέσει την πρεσβευτή των ΗΠΑ στον Λίβανο και να την επιπλήξει».