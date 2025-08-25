newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πολ Λάβερτι: Ο κορυφαίος σεναριογράφος συνελήφθη σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 21:40

Πολ Λάβερτι: Ο κορυφαίος σεναριογράφος συνελήφθη σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης

Σύμφωνα με τη σκωτσέζικη εφημερίδα The National, ο Πολ Λάβερτι φορούσε ένα μπλουζάκι με το σύνθημα: «Γενοκτονία στην Παλαιστίνη, ώρα να αναλάβουμε δράση».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Spotlight

«Μετά από διαμαρτυρία έξω από το αστυνομικό τμήμα του St Leonards (Εδιμβούργο) τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, ένας 68χρονος άνδρας συνελήφθη βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας του 2000 για την υποστήριξη που έδειξε σε μια απαγορευμένη οργάνωση», ανέφερε η αστυνομία της Σκωτίας. Αργότερα διευκρίνισε ότι ο άνδρας ήταν ο Πολ Λάβερτι.

Ένας λογαριασμός στο X που εκπροσωπεί τον μακροχρόνιο συνεργάτη του και σκηνοθέτη Κεν Λόουτς, και την εταιρεία παραγωγής του Sixteen Films, επιβεβαίωσε τη σύλληψη του Λάβερτι.

«Ο Πολ Λάβερτι βρίσκεται υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα St Leonard’s του Εδιμβούργου… πιθανώς για την υποστήριξή του προς την Palestine Action», έγραψε ο λογαριασμός στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ λίγο αργότερα επανήλθε με ένα νέο βίντεο με δήλωση του σεναριογράφου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να εμφανιστεί στο δικαστήριο αφού κατατεθεί η έκθεση στον εισαγγελέα.

Palestine Action

Σύμφωνα με τη σκωτσέζικη εφημερίδα The National, ο Λάβερτι φορούσε ένα μπλουζάκι με το σύνθημα: «Γενοκτονία στην Παλαιστίνη, ώρα να αναλάβουμε δράση».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο οι βρετανικές αρχές χαρακτήρισαν ως τρομοκρατική ομάδα την Palestine Action και την απαγόρευσαν.

Ο Φόλκερ Τερκ, ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε τον Ιούλιο ότι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να χαρακτηρίσει την ομάδα ως τρομοκρατική οργάνωση ήταν «δυσανάλογη και περιττή» και ζήτησε την ανάκληση του χαρακτηρισμού.

Περισσότερα από 700 άτομα έχουν συλληφθεί, κυρίως σε διαδηλώσεις, για την υποστήριξή τους στην οργάνωση από τότε που αυτή κηρύχθηκε παράνομη βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας.

Ποιος είναι ο Πολ Λάβερτι

Ο Πολ Λάβερτι, Σκωτσέζος σεναριογράφος και δικηγόρος, έζησε αρκετά χρόνια στην Αμερική, όπου εργάστηκε κυρίως για μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μαζί με τον στενό του φίλο Κεν Λόουτς, έχουν δημιουργήσει 14 ταινίες μεγάλου μήκους, συμπεριλαμβανομένων των «Το τραγούδι της Κάρλα» (1996) , «Γλυκά δεκάξι» (2002) και «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ» (2016) σε συνεργασία με την φίλη και παραγωγό τους Ρεμπέκα Ο’Μπράιεν.

Η συνεργασία τους στην ταινία «Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι», που πραγματεύεται τον αγώνα ανεξαρτησίας του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού ενάντια στη Μεγάλη Βρετανία και τον μετέπειτα Ιρλανδικό εμφύλιο πόλεμο, κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών.

*Με πληροφορίες από: Lux Film Festival | Middle East Eye | AFP

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
89η ΔΕΘ: Τι περιμένουν οι επιχειρηματίες να ακούσουν από τον πρωθυπουργό

89η ΔΕΘ: Τι περιμένουν οι επιχειρηματίες να ακούσουν από τον πρωθυπουργό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Ύπνος και εφιάλτες: Προειδοποίηση ή συνέπεια συσσωρευμένου άγχους;

Business
Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

Νίκας: Στην Υφαντής έναντι 65 εκατ. ευρώ κατόπιν συμφωνίας με τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Βιρτζίνια Τζούφρι: Αυτοβιογραφία φερόμενου θύματος του Έπσταϊν κυκλοφορεί μήνες μετά τον θάνατό της
Nobody’s Girl 25.08.25

Βιρτζίνια Τζούφρι: Αυτοβιογραφία φερόμενου θύματος του Έπσταϊν κυκλοφορεί μήνες μετά τον θάνατό της

Η αυτοβιογραφία της Βιρτζίνια Τζούφρι, η οποία ήταν βασική μάρτυρας στην υπόθεση Έπσταϊν, κυκλοφορεί τον Οκτώβριο, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για ισχυρούς εμπλεκόμενους και τον αγώνα της για δικαιοσύνη.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ
Εκπληκτικό 25.08.25

Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το η αγελάδα πιθανότατα γεννήθηκε στην Ουαλία, ενισχύοντας τη θεωρία ότι βοοειδή χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των τεράστιων λίθων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει
5D 25.08.25

Τιτανικός: Ο θρύλος και η τραγωδία σε μια metaverse βιωματική έκθεση που διχάζει

Η έκθεση για την μεγάλη τραγωδία μετατρέπει τον επισκέπτη σε επιβάτη του μοιραίου πλοίου και ο Τιτανικός είναι ξανά εδώ για όλους όσοι θέλουν να νιώσουν την τραγικότητα ενός ναυαγίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»
«Ανοιχτή στο διάλογο» 24.08.25

Κινηματογραφιστές ζητούν από το Φεστιβάλ Βενετίας να πάρει θέση για την Παλαιστίνη – «Να είστε ξεκάθαροι»

«Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το μαρτύριο μιας γενοκτονίας που διαπράττεται ζωντανά από το κράτος του Ισραήλ» ανέφερε μεταξύ άλλων η επιστολή των κινηματογραφιστών - Η απάντηση του Φεστιβάλ Βενετίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  
Επιστροφή 23.08.25

Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Δείτε το πρώτο τρέιλερ της μεγάλης επιστροφής του μετά από οκταετή απουσία – Το Anemone και ο Μπραντ Πιτ  

Μετά από οκτώ χρόνια άτυπης αποχώρησης από την κινηματογραφική βιομηχανία, ο σπουδαίος Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην οθόνη για τον γιο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»
«Από το γκέτο» 23.08.25

Ο Τζον Λεγκουίζαμο μιλάει για τον ρόλο που του προκαλεί PTSD – «Λευκός εραστής, Λατίνος έμπορος ναρκωτικών»

Ο Τζον Λεγκουίζαμο αναφέρθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στις λιγοστές ευκαιρίες που προσέφερε το Χόλιγουντ στους Λατίνους τη δεκαετία του '90, αλλά και για τα στερεότυπα εντός της βιομηχανίας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη
The Good Life 23.08.25

Emily in Paris: Τραγωδία στα γυρίσματα του φινάλε στη Βενετία – Νεκρός ο βοηθός σκηνοθέτη

Ο Ντιέγκο Μπορέλα φέρεται να κατέρρευσε μπροστά στα έντρομα μέλη του συνεργείου, την ώρα που ετοιμάζονταν να γυρίσουν τις τελευταίες σκηνές της επερχόμενης σεζόν του Emily In Paris

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης
Ελλάδα 25.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης

Μια πραγματική κόλαση βίωνε στα χέρια του κακοποιητή συζύγου και δολοφόνου της, η 36χρονη γυναίκα από τον Βόλο, την οποία ο δράστης κατακρεούργησε μπροστά στα 4 παιδιά τους.

Σύνταξη
H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 25.08.25

H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός

Σε ένα ματς θρίλερ με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Φλαμένγκο νίκησε την Μπάρτσα και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Διηπειρωτικό Νέων.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης
«Δεν παίρνω ναρκωτικά» 25.08.25

Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης

«Η ψυχαγωγία είναι ένα παιχνίδι, αλλά αυτό δεν είναι πλέον παιχνίδι» ανέφερε σε ένα νέο ντοκιμαντέρ, ο ράπερ Ice-T μιλώντας για τους θανάτους των δύο φίλων του από φαιντανύλη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ
On Field 25.08.25

Ο (πρώτος) τελικός του Ρούμπεν Αμορίμ

Η Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει το Σάββατο την Μπέρνλι και ο Πορτογάλος τεχνικός θα βρεθεί σε δύσκολη θέση αν η ομάδα του δεν πάρει τους τρεις βαθμούς

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 25.08.25

«Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκαλεί τις επιθέσεις σε νοσοκομεία της Γάζας «τραγικό ατύχημα», ενώ το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης της Γάζας επιβεβαιώνει τον θάνατο ενός ακόμη δημοσιογράφου

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ

LIVE: Νιούκαστλ – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Λίβερπουλ για τη 2η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Τορίνο
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Ίντερ – Τορίνο

LIVE: Ίντερ – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Τορίνο για την 1η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας
Ελλάδα 25.08.25

Τραγωδία στο Αγρίνιο – Γυναίκα αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

Στο σημείο είχαν σπεύσει Πυροσβεστική και ΕΛ.ΑΣ. ωστόσο παρά τις εκκλήσεις και των περίοικων η γυναίκα έπεσε στο κενό την ώρα που οι πυροσβέστες ετοίμαζαν το ειδικό στρώμα

Σύνταξη
Δημογραφικό: Τα «πρωτάκια» μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις – Πού οφείλεται;
Δημογραφικό 25.08.25

Τα πρωτάκια μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις. Πού οφείλεται;

Πώς συνδέεται η μείωση των μαθητών της Α' δημοτικού στα δημόσια σχολεία με το δημογραφικό; Γιατί τα «πρωτάκια» μειώθηκαν περισσότερο από τις γεννήσεις; Ο καθηγητής δημογραφίς Βύρων Κοτζαμάνης απαντά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σκύδρα: 75χρονος ομολόγησε τη δολοφονία 72χρονου – Τον πυροβόλησε, τον έσυρε με το μηχανάκι του και τον πέταξε
Ελλάδα 25.08.25

Σοκάρει η αποκάλυψη δολοφονίας 72χρονου στη Σκύδρα - Τον πυροβόλησε, τον έσυρε με το μηχανάκι του και τον πέταξε

Τα ίχνη του 72χρονου είχαν χαθεί εδώ και δέκα ημέρες - «Με έκλεβε, τον είχα δει να βγαίνει από το χωράφι μου» είπε στους αστυνομικούς ο δράστης

Σύνταξη
Ευρωκοινοβούλιο: Δικαστικά κατά της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το SAFE
Στον «αέρα» ο κανονισμός 25.08.25

Δικαστικά κινείται το Ευρωκοινοβούλιο κατά της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το SAFE

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί ο κανονισμός SAFE. Προτάθηκε τον περασμένο Μάρτιο από την Κομισιόν και εγκρίθηκε δυο μήνες μετά από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Γιάννης Πάριος: «Σταύρωσε» τον γιο και την εγγονή του ενώ χόρευαν τα τραγούδια του
Βίντεο 25.08.25

Γιάννης Πάριος: «Σταύρωσε» τον γιο και την εγγονή του ενώ χόρευαν τα τραγούδια του

Ο Γιάννης Πάριος, την Κυριακή 24 Αυγούστου, την ώρα που ακουγόταν ένα τραγούδι τους ήταν καθισμένος σε μία καρέκλα, ενώ απέναντί του αγκαλιάζονταν ο Χάρης Βαρθακούρης με την κόρη του.

Σύνταξη
Η Γαλλία απαντά στις κατηγορίες Κούσνερ περί αντισημιτισμού: «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μας κάνουν κήρυγμα»
Όχι μαθήματα 25.08.25

Η Γαλλία απαντά στις κατηγορίες Κούσνερ περί αντισημιτισμού: «Οι ΗΠΑ δεν μπορούν να μας κάνουν κήρυγμα»

Πλήρης κάλυψη από τις ΗΠΑ στον Κούσνερ: «Ο πρέσβης είναι ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ στη Γαλλία και κάνει εξαιρετική δουλειά», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών για τα περί αντισημιτισμού.

Σύνταξη
Παξοί: Δεν ήταν η πρώτη φορά που η μικρή Αμέλια πήγε στην πισίνα να παίξει – Τα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας
Ελλάδα 25.08.25

Παξοί: Δεν ήταν η πρώτη φορά που η μικρή Αμέλια πήγε στην πισίνα να παίξει – Τα αναπάντητα ερωτήματα της τραγωδίας

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το 4χρονο κορίτσι πήγε μόνο στην πισίνα ερευνούν οι Αρχές - Αύριο, ανήμερα των γενεθλίων του η κηδεία στους Παξούς

Σύνταξη
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αθλέτικ Μπιλμπάο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη 2η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ζιρού: «Εθνική Γαλλίας; Ευχαριστώ δεν θα πάρω!»

Ο Ολιβιέ Ζιρού έκλεισε οριστικά την πόρτα στους «πετεινούς» και δηλώνει ότι δεν αλλάζει την απόφασή του να αποσυρθεί και να αφοσιωθεί στη Λιλ. «Ανοίγω τον δρόμο στη νέα γενιά», υπογραμμίζει.

Βάιος Μπαλάφας
Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
«Απορρύθμιση» 25.08.25

Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων - Το 13ωρο στις ερωτοαπαντήσεις του υπουργείου

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπει ημερήσια 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Αντιδρούν τα συνδικάτα. Το αρμόδιο υπουργείο παρουσίασε σχέδιο νόμου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. 

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο