Πολ Λάβερτι: Ο κορυφαίος σεναριογράφος συνελήφθη σε διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης

«Μετά από διαμαρτυρία έξω από το αστυνομικό τμήμα του St Leonards (Εδιμβούργο) τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025, ένας 68χρονος άνδρας συνελήφθη βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας του 2000 για την υποστήριξη που έδειξε σε μια απαγορευμένη οργάνωση», ανέφερε η αστυνομία της Σκωτίας. Αργότερα διευκρίνισε ότι ο άνδρας ήταν ο Πολ Λάβερτι.

Ένας λογαριασμός στο X που εκπροσωπεί τον μακροχρόνιο συνεργάτη του και σκηνοθέτη Κεν Λόουτς, και την εταιρεία παραγωγής του Sixteen Films, επιβεβαίωσε τη σύλληψη του Λάβερτι.

«Ο Πολ Λάβερτι βρίσκεται υπό κράτηση στο αστυνομικό τμήμα St Leonard’s του Εδιμβούργου… πιθανώς για την υποστήριξή του προς την Palestine Action», έγραψε ο λογαριασμός στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ λίγο αργότερα επανήλθε με ένα νέο βίντεο με δήλωση του σεναριογράφου, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος, με την υποχρέωση να εμφανιστεί στο δικαστήριο αφού κατατεθεί η έκθεση στον εισαγγελέα.

Screenwriter Paul Laverty detained, and released, but charged under anti-terror laws today. Here is his statement on release: Plz share. Video by @CarreiraLaura pic.twitter.com/di9X2eaJCO — Ken Loach & Sixteen Films (@KenLoachSixteen) August 25, 2025

Palestine Action

Σύμφωνα με τη σκωτσέζικη εφημερίδα The National, ο Λάβερτι φορούσε ένα μπλουζάκι με το σύνθημα: «Γενοκτονία στην Παλαιστίνη, ώρα να αναλάβουμε δράση».

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο οι βρετανικές αρχές χαρακτήρισαν ως τρομοκρατική ομάδα την Palestine Action και την απαγόρευσαν.

Ο Φόλκερ Τερκ, ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε τον Ιούλιο ότι η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να χαρακτηρίσει την ομάδα ως τρομοκρατική οργάνωση ήταν «δυσανάλογη και περιττή» και ζήτησε την ανάκληση του χαρακτηρισμού.

Περισσότερα από 700 άτομα έχουν συλληφθεί, κυρίως σε διαδηλώσεις, για την υποστήριξή τους στην οργάνωση από τότε που αυτή κηρύχθηκε παράνομη βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας.

Ποιος είναι ο Πολ Λάβερτι

Ο Πολ Λάβερτι, Σκωτσέζος σεναριογράφος και δικηγόρος, έζησε αρκετά χρόνια στην Αμερική, όπου εργάστηκε κυρίως για μια οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μαζί με τον στενό του φίλο Κεν Λόουτς, έχουν δημιουργήσει 14 ταινίες μεγάλου μήκους, συμπεριλαμβανομένων των «Το τραγούδι της Κάρλα» (1996) , «Γλυκά δεκάξι» (2002) και «Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ» (2016) σε συνεργασία με την φίλη και παραγωγό τους Ρεμπέκα Ο’Μπράιεν.

Η συνεργασία τους στην ταινία «Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι», που πραγματεύεται τον αγώνα ανεξαρτησίας του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού ενάντια στη Μεγάλη Βρετανία και τον μετέπειτα Ιρλανδικό εμφύλιο πόλεμο, κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών.

*Με πληροφορίες από: Lux Film Festival | Middle East Eye | AFP