newspaper
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Πέντε από τις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου για το 2025 – Πώς καταφέρνουν να ξεχωρίσουν
Κόσμος 25 Αυγούστου 2025 | 14:06

Πέντε από τις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου για το 2025 – Πώς καταφέρνουν να ξεχωρίσουν

Κάποιες από τις χώρες ξεχωρίζουν πολυπαραγοντικά για όσα τις καθιστούν ασφαλείς

Βασιλική Δρίβα
ΕπιμέλειαΒασιλική Δρίβα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Spotlight

Το 2025 αποτελεί ένα αρκετά αγχωτικό έτος, με τους παγκόσμιους πολέμους να μην δείχνουν σημάδια παύσης, την ίδια ώρα που οι εμπορικές εντάσεις κλιμακώνονται. Το αίσθημα ασφάλειας στις χώρες αποτελεί μάλλον κάτι σπάνιο, με τον παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης (GPI) του 2025 να δείχνει ότι ο αριθμός των κρατικών συγκρούσεων έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τρεις ακόμη να ξεσπούν μόνο φέτος.

Ωστόσο, παρά τις δυσοίωνες στατιστικές, ορισμένες χώρες συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην ειρήνη. Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ειρήνης, που καταρτίζεται από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης, παρακολουθεί 23 παράγοντες, από εξωτερικές συγκρούσεις και στρατιωτικές δαπάνες έως μέτρα ασφάλειας και προστασίας, όπως η τρομοκρατία και οι ανθρωποκτονίες. Οι χώρες που κατατάσσονται στην κορυφή του δείκτη παραμένουν σταθερές εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, αποδεικνύοντας την ασφάλεια που μπορούν να προσφέρουν οι ειρηνικές πολιτικές μακροπρόθεσμα, τονίζει δημοσίευμα του BBC.

Ισλανδία και άλλες ασφαλείς χώρες

Κατέχοντας την πρώτη θέση από το 2008, η Ισλανδία παραμένει η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο, προηγούμενη και στους τρεις τομείς: ασφάλεια και προστασία, συνεχιζόμενες συγκρούσεις και στρατιωτικοποίηση. Φέτος σημείωσε μάλιστα βελτίωση 2%, διευρύνοντας το χάσμα από τη δεύτερη χώρα της λίστας.

Για τους ντόπιους, αυτή η αίσθηση ασφάλειας είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής. «Ενώ οι σκληρές καιρικές συνθήκες, ειδικά το χειμώνα, μπορεί να μην δημιουργούν πάντα μια αίσθηση ασφάλειας, η κοινότητα το κάνει», δήλωσε η Inga Rós Antoníusdóttir, η οποία γεννήθηκε στην Ισλανδία και είναι γενική διευθύντρια της Intrepid Travel North Europe. «Μπορείς να περπατάς μόνος σου τη νύχτα χωρίς να ανησυχείς, θα δεις μωρά να κοιμούνται ήσυχα σε καροτσάκια έξω από καφετέριες και καταστήματα, ενώ οι γονείς τους απολαμβάνουν το γεύμα τους ή κάνουν τις δουλειές τους, και η τοπική αστυνομία δεν φέρει όπλα».

Ισλανδία – Mihai-Bogdan Lazar/Shutterstock

Η Inga αποδίδει στις πολιτικές ισότητας των φύλων της χώρας, που είναι από τις πιο προχωρημένες στον κόσμο, το γεγονός ότι οι γυναίκες αισθάνονται ασφαλείς. «Οι ίσες ευκαιρίες και τα ισχυρά κοινωνικά συστήματα δημιουργούν μια πιο δίκαιη και ασφαλή κοινωνία για όλους», δήλωσε.

Συνιστά στους επισκέπτες να βιώσουν αυτή την εσωτερική ηρεμία συμμετέχοντας στις καθημερινές συνήθειες των ντόπιων. «Πηγαίνετε για κολύμπι σε μια γεωθερμική πισίνα και συνομιλήστε με άγνωστους στο τζακούζι. Κάντε πεζοπορία σε ένα βουνό, είτε πρόκειται για μια απογευματινή ανάβαση στο όρος Esja, ακριβώς έξω από το Ρέικιαβικ, είτε για μια πολυήμερη πεζοπορία στα υψίπεδα», είπε.

Ιρλανδία

Αν και σημαδεύτηκε από συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η σημερινή Ιρλανδία συνεχίζει να θέτει την ειρήνη σε πρώτη προτεραιότητα. Έλαβε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες για τη μείωση της στρατιωτικοποίησής της από έτος σε έτος και κατατάχθηκε ως μία από τις χώρες με τις λιγότερες συνεχιζόμενες εσωτερικές και διεθνείς συγκρούσεις. Κατατάχθηκε επίσης στις 10 πρώτες θέσεις όσον αφορά την κοινωνική ασφάλεια και προστασία, με χαμηλή αντίληψη για την εγκληματικότητα και τη βία.

Αυτό το συναίσθημα είναι κοινό σε όλους τους κατοίκους της χώρας. «Η βαθιά αίσθηση κοινότητας και φιλικότητας σε κάνει να νιώθεις ευπρόσδεκτος και άνετα, είτε βρίσκεσαι σε μια μικρή πόλη είτε σε μια μεγάλη πόλη», δήλωσε ο Jack Fitzsimons, κάτοικος του Κίλνταρ και διευθυντής εμπειριών στο Kilkea Castle. Θεωρεί ότι τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής υποστήριξης και η έμφαση στην ευημερία της κοινότητας μειώνουν επίσης τις ανισότητες και τις εντάσεις. «Εδώ οι άνθρωποι φροντίζουν ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε. «Είναι το είδος του μέρους όπου μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από έναν άγνωστο και αυτός θα κάνει τα πάντα για να σε βοηθήσει».

Ιρλανδία – REUTERS/Cathal McNaughton

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χώρα διατηρεί στρατιωτική ουδετερότητα (η οποία την εμποδίζει να είναι επίσημο μέλος του ΝΑΤΟ, ένα από τα μόλις τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη που δεν είναι μέλη) και προτιμά τη διπλωματία για την επίλυση των συγκρούσεων. Στο εσωτερικό της, η χώρα δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση των τοπίων και των πολιτιστικών της μνημείων και φροντίζει ώστε οι ταξιδιώτες να αισθάνονται πάντα ευπρόσδεκτοι, αναφέρει το BBC. «Εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση το πόσο έκπληκτοι είναι οι επισκέπτες για το πόσο φιλικοί είναι οι Ιρλανδοί. Για εμάς, είναι απλώς μέρος της κουλτούρας μας, καθώς έχουμε μια έμφυτη αίσθηση φιλοξενίας προς τους επισκέπτες από το εξωτερικό», είπε ο Fitzsimons.

Η χαλαρή φύση της Ιρλανδίας δημιουργεί επίσης μια αίσθηση γαλήνης. «Ποτέ δεν είσαι μακριά από ένα κάστρο, μια ήσυχη βόλτα στο δάσος ή μια παραδοσιακή μουσική συνάντηση σε μία ζεστή παμπ», είπε ο Fitzsimons. «Η ζωή εδώ κυλά με πιο χαλαρούς ρυθμούς και οι άνθρωποι εξακολουθούν να εκτιμούν τη συζήτηση και την αφήγηση ιστοριών. Αυτή η ανθρώπινη σύνδεση είναι πραγματικά ξεχωριστή».

Νέα Ζηλανδία

Φέτος η Νέα Ζηλανδία ανέβηκε δύο θέσεις και κατέλαβε την τρίτη θέση, χάρη στις βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας, καθώς και στη μείωση των επιπτώσεων που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Ως νησιωτική χώρα στον Ειρηνικό, η γεωγραφική θέση της Νέας Ζηλανδίας της προσφέρει φυσική προστασία από εξωτερικές συγκρούσεις, αλλά και οι εσωτερικές πολιτικές της προσφέρουν στους κατοίκους μια αίσθηση ειρήνης. «Οι νόμοι της Νέας Ζηλανδίας για τα όπλα είναι από τους πιο αυστηρούς στον κόσμο, κάτι που συμβάλλει απολύτως στην αίσθηση ασφάλειας», δήλωσε η Mischa Mannix-Opie, διευθύντρια πελατειακής εμπειρίας στην εταιρεία μετεγκατάστασης Greener Pastures, η οποία έχει ζήσει όλη της τη ζωή στη Νέα Ζηλανδία. Σημειώνει ότι είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά πηγαίνουν με τα πόδια στο σχολείο, οι άνθρωποι αφήνουν τις πόρτες τους ξεκλείδωτες και οι οδηγοί σταματούν για να βοηθήσουν αν ένα όχημα έχει χαλάσει στην άκρη του δρόμου. «Υπάρχει μια γενική εμπιστοσύνη στους άλλους και στα συστήματα γύρω σου, η οποία δημιουργεί μια πραγματική αίσθηση κοινότητας στην καθημερινή ζωή».

Νέα Ζηλανδία – REUTERS/David Gray

Πέρα από το ισχυρό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας και την πρόσβαση στην καθολική υγειονομική περίθαλψη, οι Νεοζηλανδοί εκτιμούν τη σύνδεσή τους με τη φύση, είτε πρόκειται για περίπατο στην παραλία, πεζοπορία στο δάσος ή ένα ποτήρι κρασί κάτω από τα αστέρια, λέει η Mannix-Opie. Η αίσθηση της κοινότητας σημαίνει επίσης πολλά φεστιβάλ και εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, με έμφαση σε περιβάλλοντα φιλικά προς τις οικογένειες. Αν και πολλοί επισκέπτες έρχονται για το τοπίο, συχνά είναι η αίσθηση της ασφάλειας και της ανήκειας στην κοινότητα που αφήνει μία μακροπρόθεσμη θετική εντύπωση.

«Πέρα από τα τοπία που μοιάζουν με καρτ ποστάλ, η Νέα Ζηλανδία έχει πραγματικό βάθος. Οι άνθρωποι είναι αυθεντικοί, η κουλτούρα των Μαορί είναι πλούσια και πάντα παρούσα, και ο πιο αργός ρυθμός ζωής μπορεί πραγματικά να αλλάξει την οπτική σας», είπε η Mannix-Opie. «Ένας πελάτης μου είπε ότι, αν και η Νέα Ζηλανδία είναι όμορφη, είναι οι άνθρωποι μας που αποτελούν τη δύναμή μας».

Αυστρία

Η Αυστρία υποχώρησε φέτος κατά μία θέση και κατέλαβε την τέταρτη θέση, αλλά εξακολουθεί να κατατάσσεται υψηλά σε όλους τους τομείς. Όπως και η Ιρλανδία, η Αυστρία υιοθετεί μια συνταγματικά κατοχυρωμένη πολιτική ουδετερότητας, η οποία της απαγορεύει να συμμετέχει σε στρατιωτικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ. Αυτό επιτρέπει στη χώρα να επικεντρώνει την προσοχή και τους πόρους της σε εσωτερικά θέματα.

Οι 10 πρώτες χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης 2025

  1. Ισλανδία
  2. Ιρλανδία
  3. Νέα Ζηλανδία
  4. Αυστρία
  5. Ελβετία
  6. Σιγκαπούρη
  7. Πορτογαλία
  8. Δανία
  9. Σλοβενία
  10. Φινλανδία

Αυστρία – REUTERS/Elisabeth Mandl

«Η δεκαετής πολιτική ουδετερότητας της Αυστρίας σημαίνει ότι η χώρα επενδύει στους πολίτες της αντί σε συγκρούσεις», δήλωσε ο Armin Pfurtscheller, ιδιοκτήτης του SPA-Hotel Jagdhof. «Ένα ισχυρό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, υγειονομική περίθαλψη παγκόσμιας κλάσης και άριστη εκπαίδευση προάγουν τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη». Ζει στο Neustift στην κοιλάδα Stubai, όπου, όπως λέει, οι άνθρωποι περιπλανιούνται κατά μήκος του ποταμού Ruetz τα μεσάνυχτα, τα σπίτια μένουν ξεκλείδωτα και τα ποδήλατα παραμένουν αλυσοδεμένα έξω από τα καφέ. «Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια στατιστική, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τη ζωή».

Ο Pfurtscheller παρατηρεί επίσης αυτή την αίσθηση άνεσης στους επισκέπτες που έρχονται να μείνουν στην κοιλάδα, τονίζει χαρακτηριστικά το BBC. «Μετά από μερικές μέρες, οι ώμοι τους χαλαρώνουν, το άγχος εξαφανίζεται και κοιμούνται όπως όταν ήταν παιδιά», είπε. «Αρχίζουν να παρατηρούν τον ήχο του ποταμού, τον τρόπο που αλλάζει το φως στα βουνά και την απλή χαρά του να αναπνέουν βαθιά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει αυτό το μέρος: η βεβαιότητα ότι εδώ είσαι ελεύθερος να είσαι απλά ο εαυτός σου».

Σιγκαπούρη

Διατηρώντας την έκτη θέση, η πόλη-κράτος της Σιγκαπούρης είναι η μόνη ασιατική χώρα στην πρώτη δεκάδα (η Ιαπωνία και η Μαλαισία καταλαμβάνουν την 12η και 13η θέση, αντίστοιχα). Κατατάσσεται ιδιαίτερα υψηλά όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία, ακόμη και αν διατηρεί ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στρατιωτικών δαπανών ανά κάτοικο στον κόσμο.

Η απουσία συνεχιζόμενων συγκρούσεων και η εσωτερική ασφάλεια δημιουργούν ένα ισχυρό αίσθημα ασφάλειας στους περισσότερους κατοίκους. «Περπατώ αργά το βράδυ και δεν φοβάμαι. Το να περπατάω προς το σπίτι μου δεν είναι αγχωτικό ή ανησυχητικό, όπως συμβαίνει στις περισσότερες μεγάλες πόλεις», δήλωσε ο κάτοικος Xinrun Han. «Υπάρχει 100% άνεση και αμοιβαία εμπιστοσύνη στο σύστημα, γεγονός που δημιουργεί ένα περιβάλλον ήρεμο, φροντισμένο και ειρηνικό».

Σιγκαπούρη – REUTERS/Edgar Su

Ενώ η συντηρητική στάση της Σιγκαπούρης όσον αφορά την προστασία των LGBT+ περιορίζει ορισμένες ελευθερίες, με τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου να παραμένει απαγορευμένος, η κοινωνική πρόοδος είναι ορατή μέσω εκδηλώσεων όπως το αναπτυσσόμενο φεστιβάλ υπερηφάνειας Pink Dot. Πολλοί ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν πιο ασφαλείς στη φετινή συγκέντρωση σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες, καθώς οι νεότετοι κάτοικοι κάνουν προσπάθεια για πιο διευρυμένη αποδοχή.

Ο Han συνιστά στους επισκέπτες να απολαύσουν τις ελευθερίες που συνοδεύουν την ασφάλεια, όπως να περπατήσουν κατά μήκος του ποταμού στις 02:00, να φάνε κάτι από έναν νυχτερινό πωλητή φαγητού στο δρόμο ή να επισκεφθούν το πάρκο μετά το σούρουπο. «Όλα φαίνονται πολύ ελεύθερα, είτε είσαι κάτοικος είτε απλώς επισκέπτης».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

Νίκας: Έκλεισε το deal Θεοδωρόπουλου για την πώληση στην Υφάντης έναντι 65 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Το φρούτο που χρειάζεται ο οργανισμός σου μετά τις διακοπές

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

Υπουργείο Εργασίας: Σε δημόσια διαβούλευση το 13ωρο – Οι 8 άξονες

inWellness
inTown
Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Πορτογαλία: Οι ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα
Κόσμος 25.08.25

Η Πορτογαλία μετρά τις ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

Από τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές έχουν σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους στην Πορτογαλία, έχουν καταστρέψει σπίτια και καλλιέργειες και έχουν καταστρέψει περίπου 278.000 εκτάρια

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα» – Η συνέντευξη στο NBC και η ένταση με τη δημοσιογράφο
Δείτε βίντεο 25.08.25

Ένταση στη συνέντευξη Λαβρόφ στο NBC: «Παίζεις τον ρόλο του Ζελένσκι» - Τι είπε για τις διαπραγματεύσεις

Ο Σεργκέι Λαβρόφ έβαλε «πάγο» στα σενάρια της προόδου των διαπραγματεύσεων ρίχνοντας την ευθύνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη - Η συνέντευξή του στο NBC News είχε και στιγμές έντασης

Σύνταξη
Γάζα: Οι επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις – Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα
Ανελέητο σφυροκόπημα 25.08.25

Αποκαλύψεις για τις επτά φορές που ο Νετανιάχου μπλόκαρε τις διαπραγματεύσεις - Τους 300 έφτασαν οι νεκροί από πείνα

Ισραηλινές και αμερικανικές πηγές αποκαλύπτουν ότι κάθε φορά που πλησιάζει μία συμφωνία, ο Νετανιάχου τινάζει στον αέρα τις συνομιλίες - Το μοτίβο επαναλαμβάνεται με την κλιμάκωση της σφαγής στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τουρκία: Εντοπίστηκε σε βάθος 68 μέτρων στη θάλασσα του Μαρμαρά η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι
Σε βάθος 68 μέτρων 25.08.25

Εντοπίστηκε μετά από 19 μέρες η σορός του τούρκου επιχειρηματία Γιουκάι - Ήταν εκεί που βυθίστηκε το σκάφος του

Τα ίχνη του Χαλίτ Γιουκάι είχαν χαθεί στις 4 Αυγούστου όταν ταξίδευε από την Τουρκία προς την Μύκονο - Η σορός του τούρκου επιχειρηματία βρέθηκε στο σημείο που είχε βυθιστεί το σκάφος του

Σύνταξη
Γάζα: Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Τουλάχιστον 15 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι
Σοκαριστικά βίντεο 25.08.25

Ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ σε live μετάδοση - Τουλάχιστον 15 νεκροί ανάμεσά τους 4 δημοσιογράφοι

Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μεταναστευτικό: Πώς οι αυστηροί νόμοι στην Ευρώπη κρατάνε τις οικογένειες χωρισμένες
Μεταναστευτικό 25.08.25

«Δεν μπορώ να κοιμηθώ, να φάω και να συνεχίσω τη ζωή μου»: Πώς η Ευρώπη κρατάει τις οικογένειες χωρισμένες

Χωρίς την επανένωση οικογενειών, πολλοί μετανάστες θα ακολουθούν πολύ περισσότερες παράτυπες διαδρομές προκειμένου να ξαναδούν τις οικογένειές τους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι
Κόσμος 25.08.25

Σοκ στην Κίνα: 3χρονη εμφανίστηκε στο νοσοκομείο με μαχαίρι στο κεφάλι

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ατύχημα - Γιατρός, μιλώντας ανώνυμα σε μέσο στην Κίνα, εξήγησε ότι το περιστατικό δεν ήταν άμεσα θανατηφόρο λόγω της μαλακής σύστασης του παιδικού κρανίου

Σύνταξη
Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;
Financial Times 25.08.25

Ηθικό δίλημμα για το μεγαλύτερο ταμείο στον κόσμο: Κέρδη ή συνενοχή στα εγκλήματα του Ισραήλ;

Σε συνέντευξή του στους Financial Times ο πρώην γ.γ. του ΝΑΤΟ και νυν πολιτικός προϊστάμενος του κρατικού πετρελαϊκού ταμείου της Νορβηγίας, δείχνει πως δεν θέλει να τραβήξει η χώρα του το σχοινί με το Ισραήλ, παρά τα εγκλήματα στη Γάζα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καλιφόρνια: Αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο και «τσάκισε» το παγωτό φράουλα – Δείτε φωτογραφίες
Στην Καλιφόρνια 25.08.25

Απίστευτες φωτογραφίες: Αρκούδα εισέβαλε σε παγωτατζίδικο - Το ένοχο ύφος αφού «τσάκισε» το παγωτό φράουλα

Η Fuzzy, όπως ονόμασαν την αρκούδα, μετά το περιστατικό, δοκίμασε διάφορες γεύσεις παγωτού, αλλά έδειξε σαφή προτίμηση σε αυτό με γεύση φράουλα

Σύνταξη
Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.08.25

Αντικαγκελάριος Γερμανίας: Το Κίεβο μπορεί να βασίζεται στο Βερολίνο – Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες

«Ο Πούτιν δεν θα πρέπει να έχει αυταπάτες ότι η υποστήριξη της Γερμανίας προς την Ουκρανία θα καταρρεύσει», τόνισε ο επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών που συνεργάζονται με τον Φρίντριχ Μερτς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι
Πολιτική 25.08.25

Υπουργείο Υγείας: Το πάρτι των απευθείας αναθέσεων και το πόρισμα της ΕΑΔ που πήγε στο αρχείο με εντολή Άδωνι

Ως case study μπορεί να χαρακτηριστεί το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τις απευθείας αναθέσεις στα νοσοκομεία. Η αντίδραση Γεωργιάδη που έβγαλε... άσχετους τους ελεγκτές και το μεγάλο πάρτι με τις προμήθειες...

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Βουλή: Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής
Βουλή 25.08.25

Άμεσα αναπληρωματικές εκλογές για τις τρεις έδρες των Σπαρτιατών ζητεί ο Δουδωνής

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ τονίζει πως η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη εκλογών για τις τρεις έδρες, στις εκλογικές περιφέρειες Β’ Πειραιώς, Β’ Θεσσαλονίκης και Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Σύνταξη
Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ
Εκπληκτικό 25.08.25

Πώς μεταφέρθηκαν οι τεράστιοι λίθοι; – Δόντι αγελάδας λύνει το μυστήριο πίσω από το Στόουνχεντζ

Σύμφωνα με νέα έρευνα, το η αγελάδα πιθανότατα γεννήθηκε στην Ουαλία, ενισχύοντας τη θεωρία ότι βοοειδή χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των τεράστιων λίθων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πορτογαλία: Οι ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα
Κόσμος 25.08.25

Η Πορτογαλία μετρά τις ζημιές από την μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα

Από τον Ιούλιο, οι δασικές πυρκαγιές έχουν σκοτώσει τέσσερις ανθρώπους στην Πορτογαλία, έχουν καταστρέψει σπίτια και καλλιέργειες και έχουν καταστρέψει περίπου 278.000 εκτάρια

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Οι κλήσεις για τους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κόντρα σε Λευκορωσία, Δανία
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Οι κλήσεις του Γιοβάνοβιτς στην Εθνική Ανδρών για τα παιχνίδια με Λευκορωσία και Δανία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ανακοίνωσε τους 25 ποδοσφαιριστές που κάλεσε για τα παιχνίδια της Εθνικής Ανδρών κόντρα σε Λευκορωσία και Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα
Βουλή 25.08.25

Κακλαμάνης για επιστολή Ανδρουλάκη για Παλαιστινιακό: Θέμα διατύπωσης στο αίτημα, η Βουλή δεν μπορεί να εκδώσει ψήφισμα

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης γνωστοποίησε πως ήδη ετοίμασε το διαβιβαστικό ώστε να σταλθεί το αίτημα του κ. Ανδρουλάκη στο γραφείο του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Λαβρόφ: «Πολλά ζητήματα παραμένουν άλυτα» – Η συνέντευξη στο NBC και η ένταση με τη δημοσιογράφο
Δείτε βίντεο 25.08.25

Ένταση στη συνέντευξη Λαβρόφ στο NBC: «Παίζεις τον ρόλο του Ζελένσκι» - Τι είπε για τις διαπραγματεύσεις

Ο Σεργκέι Λαβρόφ έβαλε «πάγο» στα σενάρια της προόδου των διαπραγματεύσεων ρίχνοντας την ευθύνη στην Ουκρανία και την Ευρώπη - Η συνέντευξή του στο NBC News είχε και στιγμές έντασης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις
Βουλή 25.08.25

ΠΑΣΟΚ: Θέτει στη Διάσκεψη των Προέδρων την «ψηφοφορία-παρωδία» του ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι επόμενες κινήσεις

Με την επανέναρξη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα θέσει εμφατικά στη Διάσκεψη των Προέδρων ότι «η παρωδία που σημειώθηκε στην ψηφοφορία για την προανακριτική δεν παράγει αποτέλεσμα και το αίτημα δεν έχει απορριφθεί»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
ΚΚΕ: Να εφαρμοστεί άμεσα το ψήφισμα της βουλής για την Παλαιστίνη – Από σκοπιμότητα ο Ανδρουλάκης ζητά επιβεβαίωση
Πυρά 25.08.25

ΚΚΕ κατά Ανδρουλάκη: Από σκοπιμότητα ζητά επιβεβαίωση και όχι εφαρμογή του ψηφίσματος της Βουλής για την Παλαιστίνη

Για ποιο λόγο ο κ. Ανδρουλάκης ζητά “επικαιροποίηση και επιβεβαίωση” ενός ομόφωνου ψηφίσματος που απλά πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, διερωτάται το ΚΚΕ

Σύνταξη
«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία
Στο ντιβάνι 25.08.25

«Μου έσωσε τη ζωή» – Οι άνθρωποι που στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία

Καθώς τα συστήματα ψυχικής υγείας ζορίζονται, πολλοί στρέφονται στην ΑΙ για ψυχοθεραπεία. Όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μηχανή δεν μπορεί να αναπαράγει την ανθρώπινη σύνδεση και μπορεί να ενέχει κινδύνους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ
Μπάσκετ 25.08.25

Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόρισλαβ Μλαντένοφ για τα επόμενα 3 χρόνια. - Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του σταρ του βουλγάρικου μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Απόρρητο