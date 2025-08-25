Πέντε από τις ασφαλέστερες χώρες του κόσμου για το 2025 – Πώς καταφέρνουν να ξεχωρίσουν

Το 2025 αποτελεί ένα αρκετά αγχωτικό έτος, με τους παγκόσμιους πολέμους να μην δείχνουν σημάδια παύσης, την ίδια ώρα που οι εμπορικές εντάσεις κλιμακώνονται. Το αίσθημα ασφάλειας στις χώρες αποτελεί μάλλον κάτι σπάνιο, με τον παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης (GPI) του 2025 να δείχνει ότι ο αριθμός των κρατικών συγκρούσεων έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με τρεις ακόμη να ξεσπούν μόνο φέτος.

Ωστόσο, παρά τις δυσοίωνες στατιστικές, ορισμένες χώρες συνεχίζουν να δίνουν προτεραιότητα στην ειρήνη. Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ειρήνης, που καταρτίζεται από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Ειρήνης, παρακολουθεί 23 παράγοντες, από εξωτερικές συγκρούσεις και στρατιωτικές δαπάνες έως μέτρα ασφάλειας και προστασίας, όπως η τρομοκρατία και οι ανθρωποκτονίες. Οι χώρες που κατατάσσονται στην κορυφή του δείκτη παραμένουν σταθερές εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, αποδεικνύοντας την ασφάλεια που μπορούν να προσφέρουν οι ειρηνικές πολιτικές μακροπρόθεσμα, τονίζει δημοσίευμα του BBC.

Ισλανδία και άλλες ασφαλείς χώρες

Κατέχοντας την πρώτη θέση από το 2008, η Ισλανδία παραμένει η πιο ειρηνική χώρα στον κόσμο, προηγούμενη και στους τρεις τομείς: ασφάλεια και προστασία, συνεχιζόμενες συγκρούσεις και στρατιωτικοποίηση. Φέτος σημείωσε μάλιστα βελτίωση 2%, διευρύνοντας το χάσμα από τη δεύτερη χώρα της λίστας.

Για τους ντόπιους, αυτή η αίσθηση ασφάλειας είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής. «Ενώ οι σκληρές καιρικές συνθήκες, ειδικά το χειμώνα, μπορεί να μην δημιουργούν πάντα μια αίσθηση ασφάλειας, η κοινότητα το κάνει», δήλωσε η Inga Rós Antoníusdóttir, η οποία γεννήθηκε στην Ισλανδία και είναι γενική διευθύντρια της Intrepid Travel North Europe. «Μπορείς να περπατάς μόνος σου τη νύχτα χωρίς να ανησυχείς, θα δεις μωρά να κοιμούνται ήσυχα σε καροτσάκια έξω από καφετέριες και καταστήματα, ενώ οι γονείς τους απολαμβάνουν το γεύμα τους ή κάνουν τις δουλειές τους, και η τοπική αστυνομία δεν φέρει όπλα».

Η Inga αποδίδει στις πολιτικές ισότητας των φύλων της χώρας, που είναι από τις πιο προχωρημένες στον κόσμο, το γεγονός ότι οι γυναίκες αισθάνονται ασφαλείς. «Οι ίσες ευκαιρίες και τα ισχυρά κοινωνικά συστήματα δημιουργούν μια πιο δίκαιη και ασφαλή κοινωνία για όλους», δήλωσε.

Συνιστά στους επισκέπτες να βιώσουν αυτή την εσωτερική ηρεμία συμμετέχοντας στις καθημερινές συνήθειες των ντόπιων. «Πηγαίνετε για κολύμπι σε μια γεωθερμική πισίνα και συνομιλήστε με άγνωστους στο τζακούζι. Κάντε πεζοπορία σε ένα βουνό, είτε πρόκειται για μια απογευματινή ανάβαση στο όρος Esja, ακριβώς έξω από το Ρέικιαβικ, είτε για μια πολυήμερη πεζοπορία στα υψίπεδα», είπε.

Ιρλανδία

Αν και σημαδεύτηκε από συγκρούσεις κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η σημερινή Ιρλανδία συνεχίζει να θέτει την ειρήνη σε πρώτη προτεραιότητα. Έλαβε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες για τη μείωση της στρατιωτικοποίησής της από έτος σε έτος και κατατάχθηκε ως μία από τις χώρες με τις λιγότερες συνεχιζόμενες εσωτερικές και διεθνείς συγκρούσεις. Κατατάχθηκε επίσης στις 10 πρώτες θέσεις όσον αφορά την κοινωνική ασφάλεια και προστασία, με χαμηλή αντίληψη για την εγκληματικότητα και τη βία.

Αυτό το συναίσθημα είναι κοινό σε όλους τους κατοίκους της χώρας. «Η βαθιά αίσθηση κοινότητας και φιλικότητας σε κάνει να νιώθεις ευπρόσδεκτος και άνετα, είτε βρίσκεσαι σε μια μικρή πόλη είτε σε μια μεγάλη πόλη», δήλωσε ο Jack Fitzsimons, κάτοικος του Κίλνταρ και διευθυντής εμπειριών στο Kilkea Castle. Θεωρεί ότι τα ισχυρά συστήματα κοινωνικής υποστήριξης και η έμφαση στην ευημερία της κοινότητας μειώνουν επίσης τις ανισότητες και τις εντάσεις. «Εδώ οι άνθρωποι φροντίζουν ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε. «Είναι το είδος του μέρους όπου μπορείς να ζητήσεις βοήθεια από έναν άγνωστο και αυτός θα κάνει τα πάντα για να σε βοηθήσει».

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η χώρα διατηρεί στρατιωτική ουδετερότητα (η οποία την εμποδίζει να είναι επίσημο μέλος του ΝΑΤΟ, ένα από τα μόλις τέσσερα ευρωπαϊκά κράτη που δεν είναι μέλη) και προτιμά τη διπλωματία για την επίλυση των συγκρούσεων. Στο εσωτερικό της, η χώρα δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση των τοπίων και των πολιτιστικών της μνημείων και φροντίζει ώστε οι ταξιδιώτες να αισθάνονται πάντα ευπρόσδεκτοι, αναφέρει το BBC. «Εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση το πόσο έκπληκτοι είναι οι επισκέπτες για το πόσο φιλικοί είναι οι Ιρλανδοί. Για εμάς, είναι απλώς μέρος της κουλτούρας μας, καθώς έχουμε μια έμφυτη αίσθηση φιλοξενίας προς τους επισκέπτες από το εξωτερικό», είπε ο Fitzsimons.

Η χαλαρή φύση της Ιρλανδίας δημιουργεί επίσης μια αίσθηση γαλήνης. «Ποτέ δεν είσαι μακριά από ένα κάστρο, μια ήσυχη βόλτα στο δάσος ή μια παραδοσιακή μουσική συνάντηση σε μία ζεστή παμπ», είπε ο Fitzsimons. «Η ζωή εδώ κυλά με πιο χαλαρούς ρυθμούς και οι άνθρωποι εξακολουθούν να εκτιμούν τη συζήτηση και την αφήγηση ιστοριών. Αυτή η ανθρώπινη σύνδεση είναι πραγματικά ξεχωριστή».

Νέα Ζηλανδία

Φέτος η Νέα Ζηλανδία ανέβηκε δύο θέσεις και κατέλαβε την τρίτη θέση, χάρη στις βελτιώσεις στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας, καθώς και στη μείωση των επιπτώσεων που σχετίζονται με την τρομοκρατία.

Ως νησιωτική χώρα στον Ειρηνικό, η γεωγραφική θέση της Νέας Ζηλανδίας της προσφέρει φυσική προστασία από εξωτερικές συγκρούσεις, αλλά και οι εσωτερικές πολιτικές της προσφέρουν στους κατοίκους μια αίσθηση ειρήνης. «Οι νόμοι της Νέας Ζηλανδίας για τα όπλα είναι από τους πιο αυστηρούς στον κόσμο, κάτι που συμβάλλει απολύτως στην αίσθηση ασφάλειας», δήλωσε η Mischa Mannix-Opie, διευθύντρια πελατειακής εμπειρίας στην εταιρεία μετεγκατάστασης Greener Pastures, η οποία έχει ζήσει όλη της τη ζωή στη Νέα Ζηλανδία. Σημειώνει ότι είναι ένα μέρος όπου τα παιδιά πηγαίνουν με τα πόδια στο σχολείο, οι άνθρωποι αφήνουν τις πόρτες τους ξεκλείδωτες και οι οδηγοί σταματούν για να βοηθήσουν αν ένα όχημα έχει χαλάσει στην άκρη του δρόμου. «Υπάρχει μια γενική εμπιστοσύνη στους άλλους και στα συστήματα γύρω σου, η οποία δημιουργεί μια πραγματική αίσθηση κοινότητας στην καθημερινή ζωή».

Πέρα από το ισχυρό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας και την πρόσβαση στην καθολική υγειονομική περίθαλψη, οι Νεοζηλανδοί εκτιμούν τη σύνδεσή τους με τη φύση, είτε πρόκειται για περίπατο στην παραλία, πεζοπορία στο δάσος ή ένα ποτήρι κρασί κάτω από τα αστέρια, λέει η Mannix-Opie. Η αίσθηση της κοινότητας σημαίνει επίσης πολλά φεστιβάλ και εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες, με έμφαση σε περιβάλλοντα φιλικά προς τις οικογένειες. Αν και πολλοί επισκέπτες έρχονται για το τοπίο, συχνά είναι η αίσθηση της ασφάλειας και της ανήκειας στην κοινότητα που αφήνει μία μακροπρόθεσμη θετική εντύπωση.

«Πέρα από τα τοπία που μοιάζουν με καρτ ποστάλ, η Νέα Ζηλανδία έχει πραγματικό βάθος. Οι άνθρωποι είναι αυθεντικοί, η κουλτούρα των Μαορί είναι πλούσια και πάντα παρούσα, και ο πιο αργός ρυθμός ζωής μπορεί πραγματικά να αλλάξει την οπτική σας», είπε η Mannix-Opie. «Ένας πελάτης μου είπε ότι, αν και η Νέα Ζηλανδία είναι όμορφη, είναι οι άνθρωποι μας που αποτελούν τη δύναμή μας».

Αυστρία

Η Αυστρία υποχώρησε φέτος κατά μία θέση και κατέλαβε την τέταρτη θέση, αλλά εξακολουθεί να κατατάσσεται υψηλά σε όλους τους τομείς. Όπως και η Ιρλανδία, η Αυστρία υιοθετεί μια συνταγματικά κατοχυρωμένη πολιτική ουδετερότητας, η οποία της απαγορεύει να συμμετέχει σε στρατιωτικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ. Αυτό επιτρέπει στη χώρα να επικεντρώνει την προσοχή και τους πόρους της σε εσωτερικά θέματα.

Οι 10 πρώτες χώρες στον Παγκόσμιο Δείκτη Ειρήνης 2025

Ισλανδία Ιρλανδία Νέα Ζηλανδία Αυστρία Ελβετία Σιγκαπούρη Πορτογαλία Δανία Σλοβενία Φινλανδία

«Η δεκαετής πολιτική ουδετερότητας της Αυστρίας σημαίνει ότι η χώρα επενδύει στους πολίτες της αντί σε συγκρούσεις», δήλωσε ο Armin Pfurtscheller, ιδιοκτήτης του SPA-Hotel Jagdhof. «Ένα ισχυρό κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας, υγειονομική περίθαλψη παγκόσμιας κλάσης και άριστη εκπαίδευση προάγουν τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη». Ζει στο Neustift στην κοιλάδα Stubai, όπου, όπως λέει, οι άνθρωποι περιπλανιούνται κατά μήκος του ποταμού Ruetz τα μεσάνυχτα, τα σπίτια μένουν ξεκλείδωτα και τα ποδήλατα παραμένουν αλυσοδεμένα έξω από τα καφέ. «Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια στατιστική, είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τη ζωή».

Ο Pfurtscheller παρατηρεί επίσης αυτή την αίσθηση άνεσης στους επισκέπτες που έρχονται να μείνουν στην κοιλάδα, τονίζει χαρακτηριστικά το BBC. «Μετά από μερικές μέρες, οι ώμοι τους χαλαρώνουν, το άγχος εξαφανίζεται και κοιμούνται όπως όταν ήταν παιδιά», είπε. «Αρχίζουν να παρατηρούν τον ήχο του ποταμού, τον τρόπο που αλλάζει το φως στα βουνά και την απλή χαρά του να αναπνέουν βαθιά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει αυτό το μέρος: η βεβαιότητα ότι εδώ είσαι ελεύθερος να είσαι απλά ο εαυτός σου».

Σιγκαπούρη

Διατηρώντας την έκτη θέση, η πόλη-κράτος της Σιγκαπούρης είναι η μόνη ασιατική χώρα στην πρώτη δεκάδα (η Ιαπωνία και η Μαλαισία καταλαμβάνουν την 12η και 13η θέση, αντίστοιχα). Κατατάσσεται ιδιαίτερα υψηλά όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία, ακόμη και αν διατηρεί ένα από τα υψηλότερα επίπεδα στρατιωτικών δαπανών ανά κάτοικο στον κόσμο.

Η απουσία συνεχιζόμενων συγκρούσεων και η εσωτερική ασφάλεια δημιουργούν ένα ισχυρό αίσθημα ασφάλειας στους περισσότερους κατοίκους. «Περπατώ αργά το βράδυ και δεν φοβάμαι. Το να περπατάω προς το σπίτι μου δεν είναι αγχωτικό ή ανησυχητικό, όπως συμβαίνει στις περισσότερες μεγάλες πόλεις», δήλωσε ο κάτοικος Xinrun Han. «Υπάρχει 100% άνεση και αμοιβαία εμπιστοσύνη στο σύστημα, γεγονός που δημιουργεί ένα περιβάλλον ήρεμο, φροντισμένο και ειρηνικό».

Ενώ η συντηρητική στάση της Σιγκαπούρης όσον αφορά την προστασία των LGBT+ περιορίζει ορισμένες ελευθερίες, με τον γάμο μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου να παραμένει απαγορευμένος, η κοινωνική πρόοδος είναι ορατή μέσω εκδηλώσεων όπως το αναπτυσσόμενο φεστιβάλ υπερηφάνειας Pink Dot. Πολλοί ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν πιο ασφαλείς στη φετινή συγκέντρωση σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες, καθώς οι νεότετοι κάτοικοι κάνουν προσπάθεια για πιο διευρυμένη αποδοχή.

Ο Han συνιστά στους επισκέπτες να απολαύσουν τις ελευθερίες που συνοδεύουν την ασφάλεια, όπως να περπατήσουν κατά μήκος του ποταμού στις 02:00, να φάνε κάτι από έναν νυχτερινό πωλητή φαγητού στο δρόμο ή να επισκεφθούν το πάρκο μετά το σούρουπο. «Όλα φαίνονται πολύ ελεύθερα, είτε είσαι κάτοικος είτε απλώς επισκέπτης».