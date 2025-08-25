sports betsson
Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025
Ο Λανουά θα λύσει όλες τις απορίες την Τρίτη (26/8)
Ο Λανουά θα λύσει όλες τις απορίες την Τρίτη (26/8)

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά κάλεσε τους διαιτητές σε εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη, ενώ θα προηγηθεί το βίντεο της τηλεκριτικής

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Οι επίμαχες φάσεις της 1ης αγωνιστικής θα είναι το κυρίως… πιάτο στην τηλεδιάσκεψη που θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης (26/8) μεταξύ του Λανουά και των διαιτητών όπου θα αναλυθούν περιπτώσεις της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Θα προηγηθεί, την ίδια μέρα λίγο νωρίτερα, το βίντεο της τηλεκριτικής του Λανουά, το οποίο δεν περιλαμβάνει όλες τις φάσεις. Άξιο αναφοράς ότι από φέτος, για πρώτη φορά, στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη θα πάρουν μέρος και οι παρατηρητές διαιτησίας της Super League.

Ο Λανουά και τα άλλα μέλη της ΚΕΔ (Βαλέρι, Αλόνσο), που ψηφίζουν εφόσον σε μια φάση αν προκύψει διαφωνία, λογικά, θα πάρουν θέση και για το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο ματς με τον Πανσερραϊκό (2-0), με το οποίο η γηπεδούχος ομάδα άνοιξε το σκορ μετά από πέναλτι που υπέδειξε ο διαιτητής Πολυχρόνης (Πιερίας) και συμφώνησε ο VAR Πουλικίδης (Δράμας) σε φάση που πρωταγωνιστούν οι Γκελασβίλι και Ζίνι.

Σε παρόμοια περίπτωση, στο περσινό ματς της 8ης αγωνιστικής στο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ο Λανουά είχε γνωματεύσει, στο βίντεο της τηλεκριτικής, ότι δεν υπάρχει πέναλτι του Μπάμπα στον Λιβάι Γκαρσία της ΑΕΚ. «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυνόμενος προσπαθεί να κοντράρει τη μπάλα για να σταματήσει την προσπάθεια για σουτ. Ο επιτιθέμενος παίζει τη μπάλα και αμέσως μετά χτυπάει τον αμυνόμενο στη γάμπα. Απόφαση κανένα πέναλτι», είχε αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά.

Το Σάββατο (23/8) ο Λανουά βρέθηκε στο Αγρίνιο όπου παρακολούθησε τον διαιτητή Γιουματζίδη (Πέλλας) στο παιχνίδι Παναιτωλικός-Ατρόμητος 0-2, λογικά θα ασχοληθεί και με αυτό. Πριν τη σέντρα, ο Λανουά είδε τον Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου) στον αγώνα Ολυμπιακός-Asteras Aktor 2-0, παρέα (σ.σ. φωτογραφία) με το μεγαλομέτοχο του Παναιτωλικού Φώτη Κωστούλα και τον πρόεδρο της ομάδας του Αγρινίου Μάκη Μπελεβόνη. Επίσης, στη διάρκεια της κάθε τηλεδιάσκεψης ο Λανουά δίνει και γενικές οδηγίες στους διαιτητές.

Έξαλλος με παρατηρητή διαιτησίας ο Λανουά

Πριν από την πρώτη φετινή τηλεδιάσκεψη του Λανουά, στην οποία θα συμμετάσχουν και οι παρατηρητές, ο Γάλλος έγινε έξαλλος επειδή φέρεται να διέρρευσε έκθεση παρατηρητή που παραπέμπει διαιτητή για λάθη του σε αγώνα κυπέλλου Betsson της περασμένης εβδομάδας. Ο Γάλλος, με μέιλ, προχώρησε σε συστάσεις να μην μιλάνε οι παρατηρητές με τα ΜΜΕ.

Αναλυτικά:

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγαπητοί Παρατηρητές,

Ελπίζω το μήνυμά μου να σας βρίσκει καλά.

Θα ήθελα να επισημάνω ένα σημαντικό θέμα σχετικά με τη δουλειά μας ως παρατηρητές: δεν πρέπει να επικοινωνείτε με τα μέσα ενημέρωσης κάνοντας σχόλια σχετικά με την απόδοση των διαιτητών.

Διάβασα πρόσφατα σε κάποια άρθρα ότι ένας παρατηρητής είχε επικοινωνήσει σχετικά με την κακή απόδοση ενός διαιτητή.

Συνεπώς, παρακαλώ να μοιράζεστε τα σχόλιά σας με τους διαιτητές μόνο στα αποδυτήρια και αποκλειστικά στα αποδυτήρια.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

S. LANNOY»

Την Πέμπτη στη Βιέννη

Την Τετάρτη (27/8) ο Λανουά θα αναχωρήσει για την Βιέννη. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ είναι διεθνής παρατηρητής διαιτησίας στον αγώνα των πλέι οφ του Conference League Ραπίντ Βιέννης-Γκιόρι Ετο. Θα βαθμολογήσει τον Λιθουανό Λουκγιάντσουκας.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 25.08.25

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά

LIVE: Λεβαδειακός – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι παρατείνεται για τους κατόχους διαρκείας η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο (30/8, 19:00).

Σύνταξη
Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ
Μπάσκετ 25.08.25

Γιατί ο Δημήτρης Ιτούδης πήρε στη Χάποελ Τελ Αβίβ τον «άσημο» Μπόρισλαβ Μλαντένοφ

Η Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπόρισλαβ Μλαντένοφ για τα επόμενα 3 χρόνια. - Οι εντυπωσιακοί αριθμοί του σταρ του βουλγάρικου μπάσκετ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου
On Field 24.08.25

Ο Αρτέτα αποθέωσε τον 15χρονο Μαξ Ντόουμαν αλλά και την οικογένεια του νεαρού άσου

Ο 15χρονος Μαξ ζει ένα μοναδικό όνειρο και ο Ισπανός τεχνικός των «κανονιέρηδων», είχε να πει μόνο καλά λόγια για τον νεαρό, αλλά και την οικογένεια του παίκτη

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια
On Field 24.08.25

Χαμός στη Ντόρτμουντ με την οικογένεια Μπέλινγκχαμ – Άγριος καυγάς με τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια

Η απόφαση του Νίκο Κόβατς να κάνει αλλαγή τον νεαρό άσο, οδήγησε σε αδιανόητη επίθεση του πατέρα του παίκτη εναντίον του Σεμπαστιάν Κελ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ
On Field 24.08.25

Έγραψε ιστορία ο Εντιαγέ

Ο επιθετικός της Έβερτον πέτυχε το πρώτο γκολ στη νέα έδρα της αγγλικής ομάδας, αλλά θα πρέπει να σημειωθεί πως είχε πετύχει και το τελευταίο, στο Γκούντισον Παρκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο «άσος» στο μανίκι του Μέντι
On Field 24.08.25

Ο «άσος» στο μανίκι του Μέντι

Η κίνηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περάσει στο ματς τον Ζέλσον Μαρτίνς, δημιούργησε νέα δεδομένα και βοήθησε πολύ τον Ολυμπιακό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα
On Field 22.08.25

Η… γεωγραφία των ξένων διαιτητών που έφερε ο Λανουά, οι Γερμανοί, η λίστα των «37» και τα ρίσκα

Απολογισμός: Ο Λανουά στηρίζεται περισσότερο στους Γερμανούς διαιτητές, όμως έφερε και ελίτ ρέφερι από άλλες χώρες (Μαρτσίνιακ, Βίντσιτς, Μέλερ) αλλά και διαιτητές από την Αλβανία και τη Λετονία

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Υπουργείο Εργασίας: Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων
«Απορρύθμιση» 25.08.25

Σε διαβούλευση το ν/σ ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων - Το 13ωρο στις ερωτοαπαντήσεις του υπουργείου

Σε δημόσια διαβούλευση το νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας. Προβλέπει ημερήσια 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη. Αντιδρούν τα συνδικάτα. Το αρμόδιο υπουργείο παρουσίασε σχέδιο νόμου με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων. 

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων
Οργή και θλίψη 25.08.25

Γάζα: Σφοδρές αντιδράσεις για την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ – Καταδίκες για τους θανάτους δημοσιογράφων

Οργανώσεις του ΟΗΕ, διεθνείς δημοσιογραφικές ενώσεις, η Γαλλία, η Βρετανία και η Ισπανία, ζητούν από το Ισραήλ να λογοδοτήσει για την επίθεση που κόστισε τη ζωή σε 20 ανθρώπους, οι 5 δημοσιογράφοι.

Σύνταξη
Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα
Πολιτική 25.08.25

Η ηρεμία Τσίπρα απέναντι σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που δεν απαντά σε τίποτα και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα

Η νέα ανάρτηση Τσίπρα ως απάντηση σε μια πανικόβλητη κυβέρνηση που κατέφυγε σε χυδαιότητες προκειμένου να αποδυναμώσει τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού. Τα βασικά ερωτήματα του πρώην πρωθυπουργού που δεν απαντήθηκαν από το Μαξίμου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»
Δηλώνει «ταραγμένος» 25.08.25

Ο Snoop Dogg δεν θέλει άλλους ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες στις παιδικές ταινίες – «Φοβάμαι να πάω σινεμά»

Στο παρελθόν, ο Snoop Dogg είχε πυροδοτήσει αντιδράσεις για ομοφοβικές και τρανσφοβικές δηλώσεις, όπως το να αποκαλέσει την Κέιτλιν Τζένερ «επιστημονικό πείραμα».

Σύνταξη
Γάζα: Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα
Κόσμος 25.08.25

Σοκαρισμένα Reuters και Associated Press για τον θάνατο συνεργατών τους μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Το Ισραήλ βομβάρδισε δύο φορές το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα - Ανάμεσα στους νεκρούς είναι τουλάχιστον τέσσερις δημοσιογράφοι διεθνών ΜΜΕ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας
Ποδόσφαιρο 25.08.25

Ολυμπιακός: Παρατείνεται η προθεσμία αγοράς εισιτηρίου για το ματς με τον Βόλο για τους κατόχους διαρκείας

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι παρατείνεται για τους κατόχους διαρκείας η περίοδος διάθεσης των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο (30/8, 19:00).

Σύνταξη
Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»
Σοκαριστικά τα στοιχεία 25.08.25

Καταφύγιο έχουν βρει κακοποιητές παιδιών σε πρόγραμμα περιήγησης – «Η ανωνυμία τους παρέχει αυτό το επίπεδο προστασίας»

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία που έγιναν γνωστά σχετικά με πρόγραμμα περιήγησης, όπου στον «βωμό» της ανωνυμίας, αφήνει αμέτρητους κακοποιητές παιδιών να συνεχίζουν την εγκληματική τους δράση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού
Επικίνδυνη κίνηση 25.08.25

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ζητά ψήφο εμπιστοσύνης, για να προκαταλάβει τη συζήτηση του προϋπολογισμού

Ο Φρανσουά Μπαϊρού ανακοίνωσε στο γαλλικό Κοινοβούλιο έκτακτη ολομέλεια στις 8 Σεπτεμβρίου, με θέμα την οικονομία. Η συζήτηση, είπε, θα ολοκληρωθεί με ψηφοφορία για παροχή εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια
Η επόμενη μέρα 25.08.25

Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια

«Εμείς ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.

Σύνταξη
Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές
Ελλάδα 25.08.25

Μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών – Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί διακινητές

Μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΥΠ και του Λιμενικού στην Εύβοια εντοπίστηκαν να μεταφέρονται παράνομα 32 αλλοδαποί - Διέφυγαν δύο από τους τέσσερις διακινητές που εντοπίστηκαν

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 25.08.25

Με δύο λαϊκές παροιμίες η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στις «χυδαιότητες» Μαρινάκη για τον Τσίπρα

«Η σημερινή τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δίνει νέα διάσταση στον ορισμό του υπερθετικού βαθμού της χυδαιότητας και της τοξικότητας» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση στο κόμμα της Κουμουνδούρου μέσω κυβερνητικών πηγών.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία
«Προετοιμασία διμερούς» 25.08.25

Ζελένσκι: Προαναγγέλλει συνάντηση Αμερικανών και Ουκρανών με θέμα τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν αργότερα εντός της εβδομάδας, λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δηλώσεις στήριξης από Γερμανία και Νορβηγία.

Σύνταξη
«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους
Nepotism 25.08.25

«Θέλεις να αυτοκτονήσω;»: Ενδοοικογενειακή βία, σύλληψη και απειλές από τον γιο των Έλενα Κρίστενσεν και Νόρμαν Ρίντους

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του για φερόμενη επίθεση στη σύντροφό του, ο Μίνγκους Ρίντους, γιος του διάσημου ηθοποιού Νόρμαν Ρίντους και του supermodel Έλενα Κρίστενσεν, σόκαρε τους πάντες απειλώντας με αυτοκτονία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»
Μπάσκετ 25.08.25

Ιδιοκτήτης Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ονειρεύομαι να κερδίσω στον τελικό τον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά»

Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Όφερ Γιανάι, μιλώντας στο κανάλι της ομάδας ανέφερε ότι ονειρεύεται να κερδίσει έναν τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 30 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα
Αλλαγή; 25.08.25

Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα

Η «σχολή για άντρες συζύγους» στη Σενεγάλη, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο να παρέχει γνώσεις σε θέματα υγείας και έμφυλα ζητήματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
