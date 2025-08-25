Ο Λανουά θα λύσει όλες τις απορίες την Τρίτη (26/8)

Οι επίμαχες φάσεις της 1ης αγωνιστικής θα είναι το κυρίως… πιάτο στην τηλεδιάσκεψη που θα γίνει το απόγευμα της Τρίτης (26/8) μεταξύ του Λανουά και των διαιτητών όπου θα αναλυθούν περιπτώσεις της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. Θα προηγηθεί, την ίδια μέρα λίγο νωρίτερα, το βίντεο της τηλεκριτικής του Λανουά, το οποίο δεν περιλαμβάνει όλες τις φάσεις. Άξιο αναφοράς ότι από φέτος, για πρώτη φορά, στην εκπαιδευτική τηλεδιάσκεψη θα πάρουν μέρος και οι παρατηρητές διαιτησίας της Super League.

Ο Λανουά και τα άλλα μέλη της ΚΕΔ (Βαλέρι, Αλόνσο), που ψηφίζουν εφόσον σε μια φάση αν προκύψει διαφωνία, λογικά, θα πάρουν θέση και για το πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο ματς με τον Πανσερραϊκό (2-0), με το οποίο η γηπεδούχος ομάδα άνοιξε το σκορ μετά από πέναλτι που υπέδειξε ο διαιτητής Πολυχρόνης (Πιερίας) και συμφώνησε ο VAR Πουλικίδης (Δράμας) σε φάση που πρωταγωνιστούν οι Γκελασβίλι και Ζίνι.

Σε παρόμοια περίπτωση, στο περσινό ματς της 8ης αγωνιστικής στο ντέρμπι ΑΕΚ-ΠΑΟΚ ο Λανουά είχε γνωματεύσει, στο βίντεο της τηλεκριτικής, ότι δεν υπάρχει πέναλτι του Μπάμπα στον Λιβάι Γκαρσία της ΑΕΚ. «Σε αυτή την περίπτωση ο αμυνόμενος προσπαθεί να κοντράρει τη μπάλα για να σταματήσει την προσπάθεια για σουτ. Ο επιτιθέμενος παίζει τη μπάλα και αμέσως μετά χτυπάει τον αμυνόμενο στη γάμπα. Απόφαση κανένα πέναλτι», είχε αναφέρει ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά.

Το Σάββατο (23/8) ο Λανουά βρέθηκε στο Αγρίνιο όπου παρακολούθησε τον διαιτητή Γιουματζίδη (Πέλλας) στο παιχνίδι Παναιτωλικός-Ατρόμητος 0-2, λογικά θα ασχοληθεί και με αυτό. Πριν τη σέντρα, ο Λανουά είδε τον Σιδηρόπουλο (Δωδεκανήσου) στον αγώνα Ολυμπιακός-Asteras Aktor 2-0, παρέα (σ.σ. φωτογραφία) με το μεγαλομέτοχο του Παναιτωλικού Φώτη Κωστούλα και τον πρόεδρο της ομάδας του Αγρινίου Μάκη Μπελεβόνη. Επίσης, στη διάρκεια της κάθε τηλεδιάσκεψης ο Λανουά δίνει και γενικές οδηγίες στους διαιτητές.

Έξαλλος με παρατηρητή διαιτησίας ο Λανουά

Πριν από την πρώτη φετινή τηλεδιάσκεψη του Λανουά, στην οποία θα συμμετάσχουν και οι παρατηρητές, ο Γάλλος έγινε έξαλλος επειδή φέρεται να διέρρευσε έκθεση παρατηρητή που παραπέμπει διαιτητή για λάθη του σε αγώνα κυπέλλου Betsson της περασμένης εβδομάδας. Ο Γάλλος, με μέιλ, προχώρησε σε συστάσεις να μην μιλάνε οι παρατηρητές με τα ΜΜΕ.

Αναλυτικά:

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγαπητοί Παρατηρητές,

Ελπίζω το μήνυμά μου να σας βρίσκει καλά.

Θα ήθελα να επισημάνω ένα σημαντικό θέμα σχετικά με τη δουλειά μας ως παρατηρητές: δεν πρέπει να επικοινωνείτε με τα μέσα ενημέρωσης κάνοντας σχόλια σχετικά με την απόδοση των διαιτητών.

Διάβασα πρόσφατα σε κάποια άρθρα ότι ένας παρατηρητής είχε επικοινωνήσει σχετικά με την κακή απόδοση ενός διαιτητή.

Συνεπώς, παρακαλώ να μοιράζεστε τα σχόλιά σας με τους διαιτητές μόνο στα αποδυτήρια και αποκλειστικά στα αποδυτήρια.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

S. LANNOY»

Την Πέμπτη στη Βιέννη

Την Τετάρτη (27/8) ο Λανουά θα αναχωρήσει για την Βιέννη. Ο πρόεδρος της ΚΕΔ είναι διεθνής παρατηρητής διαιτησίας στον αγώνα των πλέι οφ του Conference League Ραπίντ Βιέννης-Γκιόρι Ετο. Θα βαθμολογήσει τον Λιθουανό Λουκγιάντσουκας.