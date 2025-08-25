H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός
Σε ένα ματς θρίλερ με γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο η Φλαμένγκο νίκησε την Μπάρτσα και κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Διηπειρωτικό Νέων.
Η Φλαμένγκο σφράγισε ξανά την κορυφή στο Διηπειρωτικό U20, επικρατώντας της Μπαρτσελόνα με 6-5 στα πέναλτι, μετά από ένα εκρηκτικό 2-2 στην κανονική διάρκεια μπροστά σε 45.656 θεατές στο Μαρακανά.
Οι Βραζιλιάνοι, σχεδόν έναν χρόνο μετά την -επίσης δραματική- επικράτηση επί του Ολυμπιακού (2-1 στο 96′) στον ίδιο θεσμό, έκαναν το back-to-back.
Η Φλαμένγκο μπήκε με ορμή και άνοιξε το σκορ μόλις στο 11’, όταν ο Λοράν, δημιουργός και εκτελεστής, εκμεταλλεύτηκε κενό στην άμυνα και σκόραρε από κοντά. Στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο Βιργκίλι έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση με σουτ στο δοκάρι.
Στο 71’, ο ίδιος παίκτης βρήκε στόχο με εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια, ισοφαρίζοντας για την Μπαρτσελόνα. Ο ρυθμός δεν έπεσε, με τον Κλάιφερτ να χάνει τεράστια ευκαιρία στο 84’, την οποία εξουδετέρωσε ο Νανέτι.
Όταν όλα έδειχναν ότι δεν θα άλλαζε κάτι, ο αρχηγός των Καταλανών, Άλβαρο Κορτές, σκόραρε με κεφαλιά στο 95’ δίνοντας φαινομενικά το τρόπαιο στους «μπλαουγκράνα». Όμως, δύο λεπτά αργότερα, ο αρχηγός της Φλαμένγκο, Ιάγκο, ισοφάρισε με υπέροχη λόμπα, προκαλώντας παραλήρημα στο Μαρακανά.
Στη διαδικασία των πέναλτι, οι δύο ομάδες είχαν από ένα χαμένο σουτ. Στο sudden death, ο Νανέτι απέκρουσε το πέναλτι του Παριέγο και ο Καρμπόνε σκόραρε το καθοριστικό για να χαρίσει στη Φλαμένγκο τον τίτλο.
Ο ήρωας της βραδιάς, τερματοφύλακας Λέο Νανέτι, ήταν συγκλονισμένος: «Δεν έχω λόγια. Παίξαμε με την ψυχή μας και νιώθω απίστευτη χαρά. Πιστέψαμε μέχρι τέλους».
Ο αρχηγός της Μπαρτσελόνα, Άλβαρο Κορτές, παραδέχτηκε την πίκρα: «Δεν ήταν το αποτέλεσμα που αξίζαμε, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θα μάθουμε από αυτή την εμπειρία».
Η λίστα των νικητών του U20 Διηπειρωτικού Κυπέλλου
2025: Φλαμένγκο – Μπαρτσελόνα 2-2 (6-5 πεν.) – Μαρακανά (45.656)
2024: Φλαμένγκο – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1 – Μαρακανά (31.237)
2023: Μπόκα Τζούνιορς – ΑΖ Άλκμααρ 1-1 (4-1 πεν.) – Λα Μπομπονέρα (37.386)
2022: Πενιαρόλ – Μπενφίκα 0-1 – Εστάδιο Σεντενάριο (40.579)
