Φλαμένγκο – Μπάγερν Μονάχου 2-4 – «Καθάρισε» ο Κέιν και τώρα… Παρί στα προημιτελικά

Θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων έκλεισε η Μπάγερν που επικράτησε με 4-2 στο Μαϊάμι της Φλαμένγκο. Το πάλεψαν όσο μπόρεσαν οι Βραζιλιάνοι, αλλά ο Κέιν με δύο γκολ τους κατέστρεψε τα όνειρα και έστειλε τους Βαυαρούς σε τιτανομαχία με την Παρί Σεν Ζερμέν.

H Μπάγερν μπήκε πολύ δυνατά και αιφνιδίασε την Φλαμένγκο καθώς μέχρι το δεκάλεπτο είχε πετύχει δύο γκολ. Στο 6′ Έρικ με αυτογκόλ από κόρνερ του Κίμιχ έκανε το 1-0 για τους Βαυαρούς και στο 9′ με τρομερό σουτ ο Κέιν έγραψε το 2-0.

Οι Βραζιλιάνοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, αλλά έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 15′ όταν ο Νόιερ με απίθανη επέμβαση σε προβολή του Αραούχο κράτησε το μηδέν. Δεν μπόρεσε να κάνει όμως το ίδιο και στο 33′ όταν με δυνατό σουτ ο Ζέρσον μείωσε σε 2-1.

Πριν την ανάπαυλα ωστόσο η Μπάγερν βρήκε ακόμη ένα γκολ. Στο 41′ συγκεκριμένα, ο Γκορέτσκα βρήκε χώρο και με σουτ από μακριά έκανε το 3-1 που φάνηκε να «κλειδώνει» τη νίκη για την ομάδα του.

Στο 55′ όμως η «Φλα» ξαναμπήκε στο ματς εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ζορζίνιο και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Στο 67′ μάλιστα ο Πέδρο Ενρίκε έχασε τεράστια ευκαιρία σε τετ α τετ με τον Νόιερ και έξι λεπτά αργότερα ο Κέιν τον τιμώρησε με άψογη εκτέλεση για το 4-2 που έβαλε οριστικά τέλος στα όνειρα της Φλαμένγκο.