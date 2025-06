Η Μπάγερν «έδωσε τα χέρια» με Βολτεμάντε

Η προσπάθεια της Μπάγερν ν’ αποκτήσει τον Φλόριαν Βιρτς από την Λεβερκούζεν δεν είχε στεφθεί από επιτυχία, καθώς η Λίβερπουλ πήρε τελικά τον 22χρονο άσο με ποσό – ρεκόρ στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ.

Οι «κόκκινοι» έδωσαν 136 εκατ. ευρώ για την μεταγραφή του νεαρού άσου και φάνηκε ότι οι Βαυαροί δεν ήθελαν να μπουν σε διαδικασία πλειστηριασμού για τον παίκτη.

Έτσι η ομάδα του Μονάχου έστρεψε το ενδιαφέρον της σε άλλο μεγάλο ταλέντο του γερμανικού ποδοσφαίρου και είναι έτοιμη να ολοκληρώσει την μεταγραφή.

Ο Νικ Βολτεμάντε συμφώνησε με την διοίκηση της Μπάγερν για να φορέσει την φανέλα των Βαυαρών και τώρα οι πρωταθλητές Γερμανίας πρέπει να τα βρουν στο οικονομικό με την Στουτγκάρδη.

Ο 23χρονος σούπερ σταρ των Σουηβών έχει συμβόλαιο μέχρι το 2028 κι αυτό φυσικά σημαίνει πως για να μετακομίσει στο Μόναχο θα πρέπει να δώσει το «οκ» η Στουτγκάρδη.

🚨🧨 EXCLUSIVE | FC Bayern and Nick #Woltemade have reached a full verbal agreement on a summer transfer!

The 23 y/o versatile striker wants to join Bayern with immediate effect. Long-term contract until 2030 with salary terms already agreed in the last days. Bayern’s… pic.twitter.com/y3fRxkQnla

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 26, 2025