Μπάγερν: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιόναταν Τα

Παίκτης της Μπάγερν είναι με κάθε επισημότητα ο Γιόναταν Τα ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους Βαυαρούς μέχρι το 2029.

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός αποχώρησε ελεύθερος από τη Λεβερκούζεν και βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του στους φετινούς πρωταθλητές Γερμανίας.

Ο Τα αποχωρεί από τη Λεβερκούζεν μετά από 10 χρόνια παρουσίας στην ομάδα. Με τη φανέλα του συλλόγου συμπλήρωσε συνολικά 374 εμφανίσεις και 15 γκολ.

🗣️ 𝗝𝗼𝗻𝗮𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗧𝗮𝗵 𝗼𝗻 𝗵𝗶𝘀 𝗮𝗿𝗿𝗶𝘃𝗮𝗹 💬

“I want to take on responsibility here and work hard every day so that we’re successful as a team and win lots of trophies together.”#ServusJona pic.twitter.com/kwgaTKWgpZ

— FC Bayern (@FCBayernEN) May 29, 2025