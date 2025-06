Παρί Σεν Ζερμέν – Ίντερ Μαϊάμι 4-0: Περίπατος των Γάλλων και αποκλεισμός για τον Μέσι (vids)

Η Παρί Σεν Ζερμέν απλά… δεν παιζόταν!

Οι πρωταθλητές Ευρώπης ήταν ανώτεροι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, με συνέπεια να επικρατήσουν εύκολα με σκορ 4-0 της Ίντερ Μαϊάμι και να προκριθούν εύκολα στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι δεν φάνηκε ανταγωνιστική σε κανένα σημείο του αγώνα, με συνέπεια τον αποκλεισμό με… κάτω τα χέρια. Το σύνολο του Λουίς Ενρίκε θα αντιμετωπίσει στους «8» τον νικητή του ζευγαριού Φλαμένγκο – Μπάγερν Μονάχου (22:00). Ενώ… ψήνεται σπουδαίος ημιτελικός με πιθανούς αντιπάλους Ρεάλ Μαδρίτης και Ντόρτμουντ!

Η Παρί ευτύχισε να πάρει νωρίς προβάδισμα στο σκορ. Συγκεκριμένα, στο 6ο λεπτό ο Βιτίνια εκτέλεσε ένα φάουλ, με τον Νέβες στο δεύτερο δοκάρι να κάνει ανενόχλητος την κίνηση και με κεφαλιά, νίκησε τον Ουστάρι για το 1-0.

Η Παρί Σεν Ζερμέν διπλασίασε τα τέρματά της με τον Νέβες να βρίσκει ξανά δίχτυα στο 39′. Ο Μπουσκέτς έχασε από τον Ρουίθ, ο οποίος έπαιξε το ένα-δύο με τον Μπαρκολά και… σέρβιρε στον Νέβες που πλάσαρε προ κενής εστίας για το 2-0.

Στο 44’ ο Ντουέ έκανε τη σέντρα με τον Άβιλες να στέλνει άθελα του την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

Πριν τελειώσει καν το ημίχρονο η Παρί συνέχισε με το… πόδι στο γκάζι και ο Μπαρκολά σε επίδειξη αλτρουισμού μοίρασε στον Χακίμι, ο οποίος με διπλή προσπάθεια νίκησε τον Ουστάρι για το τελικό 4-0.

Στο β’ μέρος, η πρωταθλήτρια Ευρώπης έκανε συντήρηση δυνάμεων και επίδειξη… σεβασμού προς τον Μέσι, κατεβάζοντας τον ρυθμό και διατηρώντας μέχρι τέλους τα τέσσερα γκολ διαφορά.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ: Ντοναρούμα, Χακίμι (69′ Λι), Μαρκίνιος (46′ Μπεράλντο), Πάτσο, Μέντες (69′ Ερναντές), Φαμπιάν (46′ Ζαϊρ-Εμερί), Βιτίνια, Νέβες (62′ Ντεμπελέ), Κβαρατσκέλια, Ντουέ, Μπαρκολά.

ΙΝΤΕΡ ΜΑΪΑΜΙ: Ουστάρι, Βέγκαντ, Φαλκόν, Άλεν (19′ Αβίλες), Άλμπα, Αλέντε, Ρεντόντο, Μπουσκέτς, Σεγκόβια (75′ Κρεμάσκι), Μέσι, Σουάρες.

Τα ζευγάρια της φάσης των 16:

Παλμέιρας – Μποταφόγκο 1-0 (100′ Παουλίνιο)

Μπενφίκα – Τσέλσι 1-4 (90’+5′ Ντι Μαρία – 64′ Τζέιμς, 108′ Ενκουνκού, 114′ Νέτο, 117′ Ντιούσμπερι-Χολ)

Παρί Σεν Ζερμέν – Ίντερ Μαϊάμι 4-0 (6′, 39′ Νέβες,44′ αυτ. Αβίλες, 45’+3′ Χακίμι)

29/06, 23:00 Φλαμένγκο – Μπάγερν Μονάχου

30/06, 22:00 Ίντερ – Φλουμινένσε

01/07, 04:00 Μάντσεστερ Σίτι – Αλ Χιλάλ

01/07, 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Γιουβέντους

02/07, 04:00 Ντόρτμουντ – Μοντερέι

Τα ζευγαρώματα στα προημιτελικά:

04/07, 22:00 Ίντερ / Φλουμινένσε – Μάντσεστερ Σίτι / Αλ Χιλάλ

05/07, 04:00 Παλμέιρας – Τσέλσι

05/07, 19:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Φλαμένγκο / Μπάγερν Μονάχου

05/07 23:00 Ρεάλ Μαδρίτης / Γιουβέντους – Μπορούσια Ντόρτμουντ / Μοντερέι

Τα ζευγαρώματα στα ημιτελικά:

08/07 22:00 Παλμέιρας / Τσέλσι – Ίντερ / Φλουμινένσε / Μάντσεστερ Σίτι / Αλ Χιλάλ

09/07 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν / Φλαμένγκο / Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης / Γιουβέντους / Μπορούσια Ντόρτμουντ / Μοντερέι

Τελικός: Kυριακή 13 Ιουλίου, 22:00