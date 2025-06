Σιάτλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2: Άνετα στους «16» οι Γάλλοι (vids)

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν εντυπωσίασε απέναντι στη Σιάτλ Σάουντερς, αλλά η ποιότητα των παικτών του Λουίς Ενρίκε ήταν αρκετή προκειμένου να έρθει η επικράτηση με 2-0 και κατ’ επέκταση η πρόκριση στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Οι Παριζιάνοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 35′. Ο Βιτίνια είδε την μπάλα να του στρώνεται στο ύψος της μεγάλης περιοχής και εκτέλεσε με τη μία, με την μπάλα να βρίσκει στον Κβαρατσχέλια, καταλήγοντας στα δίχτυα για το 1-0.

PSG take the lead! 🔓

Vitinha’s effort deflects in off Khvicha Kvaratskhelia; we think he meant it! 🫣💪

Watch the @FIFACWC | June 14 – July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEAPSG pic.twitter.com/tiahQ6YBxv

— DAZN Football (@DAZNFootball) June 23, 2025