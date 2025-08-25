Τρομακτικό τροχαίο στην Ινδία με 8 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες
Τρεις άνθρωποι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και τους προσφέρεται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής
Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους δυο γυναίκες και παιδί, έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 43 τραυματίστηκαν όταν φορτηγό συγκρούστηκε με όχημα που μετέφερε στην καρότσα του ινδουιστές προσκυνητές στη βόρεια πολιτεία Ούταρ Πραντές της Ινδίας νωρίς το πρωί, ανακοίνωσε η αστυνομία.
«Τρεις άνθρωποι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση», έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και τους προσφέρεται μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, διευκρίνισε ο Ντινές Κουμάρ Σιγκ, επικεφαλής της αστυνομίας στην περιοχή Μπουλαντσάρ.
Μεταξύ των 43 τραυματιών, είναι και 12 παιδιά.
